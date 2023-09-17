Оппозиция оспорила вывод властей о поездках Зурабишвили в Европу

17 сентября 2023, 20:00

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Президент Грузии Саломе Зурабишвили продолжает демонстративно нарушать Конституцию встречами в Европе без согласия правительства, заявил спикер парламента Шалва Папуашвили. Президент вправе выезжать из страны без разрешения, указал лидер оппозиционного движения Паата Манджгаладзе.

Как писал "Кавказский узел", правящая партия "Грузинская мечта" обвинила в нарушении Конституции Саломе Зурабишвили, которая 31 августа начала встречи с европейскими лидерами без согласия правительства. Правящая партия заявила, что визиты Зурабишвили проводятся не от имени страны, а в рамках личного турне, и инициировала процедуру импичмента президента. Зурабишвили отказалась уходить в отставку, и 12 сентября парламент направил в Конституционный суд заключение об отстранении ее от должности. Суд в течение месяца должен определить, нарушила ли Зурабишвили Конституцию.

Зурабишвили пытается отстоять европейские перспективы Грузии, а импичмент президента угрожает евроинтеграции страны, заявили оппозиционеры. Визит президента в Европу, ставший поводом для разговоров об импичменте, говорит о том, что между "Грузинской мечтой" и президентом есть непреодолимые разногласия, которые влияют как на внутреннюю ситуацию в стране, так и на евроинтеграцию, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Саломе Зурабишвили, несмотря на запрет правительства, продолжила европейское турне - после Германии, Бельгии и Франции она прибыла в Швейцарию. Зурабишвили опубликовала на своей странице в Instagram* фотографию из швейцарского города Базель, из галереи, где сегодня начинается выставка работ грузинского художника Никола Пиросмани, передал сегодня корреспондент "Кавказского узла".

Спикер парламента Шалва Папуашвили подверг критике действия президента. "Если президент считает, что есть другие цели, которые она лично считает высшими, она может нарушить закон. Это не имеет никакого отношения к верховенству закона, Европе и, между прочим, не имеет ничего общего с грузинской правовой традицией", - заявил он в эфире "Первого канала" грузинского телевидения, который посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

Папуашвили высказал мнение, что президент нарушает Конституцию Грузии на виду у международного сообщества. "Может быть, наша Конституция для кого-то ничего не значит, но это не означает, что они не видят такое отношение внутри страны. Они видят, что Конституцию не уважают определенные политические круги, и, конечно, если мы не уважаем нашу Конституцию, другие подумают, что эта Конституция – макулатура. Вот почему это важно", - сказал он.

Президент не "кавказская пленница", чтобы не иметь возможности уехать без разрешения лидера "Грузинской мечты" Ираклия Кобахидзе, заявил член оппозиционного движения «Стратегия Агмашенебели» Паата Манджгаладзе.

"Теперь «Грузинская мечта» и Кобахидзе должны доказать, как президент нарушила и предала интересы Грузии… Мы, конечно, не можем поддерживать «Грузинскую мечту» [в вопросе импичмента президента]", - сказал в эфире телеканала "Пирвели" Паата Манджгаладзе, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, 17 июня 2022 года Еврокомиссия опубликовала 12 рекомендаций для Грузии, при выполнении которых страна получит статус кандидата в члены Евросоюза. 13 июля 2022 года председатель Еврокомиссии Майкл Рупп сообщил, что оценка реформ в Грузии, которые необходимы для получения статуса кандидата в ЕС, будет сделана не ранее 2023 года.

Действующее правительство саботирует реформы, необходимые для выполнения рекомендаций, указали грузинские оппозиционеры. Опрошенные "Кавказским узлом" аналитики подтвердили, что подготовка к вступлению в ЕС зависит от политической воли властей.

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