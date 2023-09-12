Парламент Грузии начал процедуру импичмента президента

12 сентября 2023, 14:13

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Парламент Грузии направил в Конституционный суд заключение об отстранении от должности президента страны Саломе Зурабишвили. Суд в течение месяца должен определить, нарушила ли Зурабишвили Конституцию.

Как информировал "Кавказский узел", правящая партия "Грузинская мечта" 1 сентября объявила о начале процедуры импичмента президента Грузии Саломе Зурабишвили. В оппозиции назвали это ударом по европейской перспективе Грузии. 8 сентября президент Грузии отвергла обвинения в нарушении Конституции и подчеркнула, что не уйдет в отставку.

В мае противоречия между президентом и правительством Грузии вышли в публичное поле: Саломе Зурабишвили на торжественной церемонии в День независимости Грузии после традиционных поздравлений раскритиковала правящую партию за утрату курса на евроинтеграцию и извинилась за сближение страны с Россией. Выступление президента вызвало ропот на правительственной трибуне. В июне Зурабишвили наложила вето на поправки в Избирательный кодекс, но правящее большинство в парламенте преодолело его.

Парламент Грузии направил в Конституционный суд заключение об отстранении от должности президента Грузии Саломе Зурабишвили, подписанное депутатами правящей партии "Грузинская мечта", передал сегодня телеканал "Рустави 2", сообщение которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Конституционный суд в течение месяца должен выдать заключение о том, нарушила ли президент Грузии Конституцию или нет. Парламент в течение двух недель после получения этого заключения, должен вынести его на рассмотрение и на голосование об отстранении от должности президента, объяснил конституционалист Вахтанг Хмаладзе.

Для импичмента президента необходима поддержка 100 депутатов. У "Грузинской мечты" нет достаточного количества депутатов в парламенте и ей необходима поддержка оппозиции, пояснил он.

Саломе Зурабишвили 11 сентября начала проведение консультаций с оппозицией по вопросу евроинтеграции Грузии. Она уже провела встречи с представителями партий "За Грузию", "Лело" и "Единое национальное движение". На встрече обсуждали 12 рекомендаций Еврокомиссии, сказала сегодня в эфире телеканала "Мтавари архи" депутат парламента от партии "Лело" Саломе Самадашвили, слова которой перевел корреспондент "Кавказского узла".

Зурабишвили обеспокоена тем, что правительство Грузии саботирует получение статуса страны-кандидата в члены ЕС, пояснила Самадашвили.

"Очевидно, что составной и одной из важнейших частей этого саботажа является инициированный правящей командой процесса импичмента. Президент хочет найти путь, чтобы мы, несмотря на усилия сегодняшней власти сорвать получение Грузией статуса, убедили Евросоюз, что российская мечта не сбудется и стране будет предоставлен статус кандидата", – заявила Саломе Самадашвили.

Если "Грузинская мечта" найдет поддержку среди оппозиции и сможет отстранить Зурабишвили от поста президента, то это будет означать коррупционную сделку – покупку голосов, считает она.

Напомним, 10 сентября грузинская оппозиция обвинила премьер-министра Ираклия Гарибашвили в том, что он летал в Мюнхен на правительственном самолете в частных целях, и потребовала инициировать его отставку. Власти опровергли эту информацию, заявив, что полет осуществлялся коммерческим рейсом.

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