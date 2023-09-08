Саломе Зурабишвили. Фото: пресс-служба администрации президента Грузии

08 сентября 2023, 06:26

Саломе Зурабишвили отказалась уходить в отставку

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Президент Грузии отвергла обвинения в нарушении Конституции, заявив, что отстаивает закрепленный в основном законе курс на евроинтеграцию. Зурабишвили подчеркнула, что не уйдет в отставку, поскольку ощущает ответственность перед народом. 

Как писал "Кавказский узел", 1 сентября правящая партия "Грузинская мечта" объявила о начале процедуры импичмента президента Грузии Саломе Зурабишвили. По словам лидера "Грузинской мечты" Ираклия Кобахидзе, для импичмента необходимо заключение Конституционного суда, но он подтвердит нарушение президентом Конституции. Оппозиция назвала инициированный правящей партией импичмент ударом по европейской перспективе Грузии. 

Правящая партия не заинтересована в получении Грузией статуса страны-кандидата, поскольку это вызовет дополнительную ответственность, отметил глава "Центра исследований безопасности и международных отношений" Ника Читадзе. 

Президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась уходить в отставку, сославшись на свою ответственность перед народом, и призвала правящую партию «забыть мечту» об этом.

«Я никуда не иду, думаю, что все должны забыть мечту о моей отставке. Это мое конституционная обязанность, я защищаю Конституцию этой страны, так как поклялась в этом, когда была моя инаугурация, как президента Грузии и до конца останусь верна этой клятве, - заявила Зурабишвили на брифинге в прямом эфире грузинской телекомпании «Мтавари архи» вечером 7 сентября, после своего возвращения из европейского турне.

Зурабишвили обратила внимание, что Конституция Грузии предписывает всем государственным институтам делать все максимально возможное для евроинтеграции. С этой целью, по ее словам, она отправилась в европейское турне и использовала личные контакты во время встреч с лидерами других стран.

Она добавила, что готова отчитываться только перед народом, который избрал ее на пост президента. Говоря о препятствиях на пути евроинтеграции, Зурабишвили отметила коррупцию и неконтролируемый поток въезжающих россиян, выразив готовность преодолеть эти проблемы.

Лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе, в свою очередь, сообщил, что заявление об импичменте Зурабишвили поддержали своими подписями 80 депутатов, тогда как для начала процедуры в Конституционном суде достаточно 50 подписей.

«Грузинская мечта» определит своего представителя в КС и нотариально заверит его статус, затем процедурный комитет проверит подлинность подписей, после этого заявление будет передано в суд, цитирует его слова издание «Резонанси». 

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Примечание:

"Европейское турне обострило конфликт Зурабишвили с правительством", ""Грузинская мечта" расширила возможности влияния на результаты выборов", "Грузинская оппозиция требует ограничить приток россиян в страну". 

Автор: Инна Кукуджанова источник: корреспондент "Кавказского узла"

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