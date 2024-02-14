Поездка Зурабишвили в Европу возмутила депутатов от "Грузинской мечты"

14 февраля 2024, 09:15

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Президент Грузии Саломе Зурабишвили поехала на конференцию в Германию без разрешения правительства, чтобы сплотить вокруг себя оппозицию, заявили депутаты парламента от правящей партии. Зурабишвили отправилась на конференцию по безопасности как главнокомандующий грузинской армией, указали оппозиционеры.

Как писал "Кавказский узел", в 2023 году встречи Саломе Зурабишвили с политиками в Европе без согласия правительства Грузии стали поводом для попытки импичмента президента, так как правящая партия "Грузинская мечта" обвинила Зурабишвили в нарушении Конституции. 12 сентября парламент направил в Конституционный суд заключение об отстранении Зурабишвили от должности. 16 октября шесть из девяти судей Конституционного суда страны пришли к выводу, что президент нарушила Конституцию, и одобрили предложение об отстранении ее от должности. Однако оппозиционные депутаты бойкотировали обсуждение импичмента, чтобы правящая партия не смогла набрать необходимые 100 голосов. Парламент не смог объявить импичмент президенту, поскольку за это решение проголосовали лишь 86 депутатов.

Повторно инициировать импичмент президента правящая партия сможет лишь через год, но у правительства есть возможность продолжить давление на Саломе Зурабишвили и отказать ей в финансировании заграничных поездок, указали аналитики.

Саломе Зурабишвили направилась в Германию для участия в Мюнхенской конференции по безопасности. При этом президент не запросила разрешения правительства на международную поездку, сообщил телеканал "Мтавари архи", эфир которого посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

На конференции Грузия будет представлена двумя делегациями, вторая направляется от правительства во главе с министром иностранных дел Давидом Дарчиашвили.

Оппозиционеры одобрили решение Зурабишвили, указав на важность конференции по вопросам безопасности и отметив, что Зурабишвили – главнокомандующий ВС Грузии. "Эта конференция по вопросам безопасности проходит на высоком уровне. Президент Грузии приглашена как глава государства и главнокомандующий. Очень хорошо, что она представлена на ней", - сказала в телесюжете лидер партии «Справедливая Грузия» Екатерина Беселия.

По ее словам, приглашение Зурабишвили принять участие в конференции после попытки ее импичмента за несогласованные зарубежные поездки, только подчеркивает уважение и доверие немецкой стороны.

Депутат парламента от партии «Лело» обратила внимание, что на конференцию не пригласили премьер-министра Грузии. "Общество все больше интересуется, почему на один из важных форумов в мире не пригласили премьер-министра Ираклия Кобахидзе. Хорошо, что Грузию будет представлять президент", - сказала она в эфире телекомпании.

Однако депутаты парламента от правящей партии «Грузинская мечта – Демократическое движение» заявили, что президент Грузии вновь направилась в зарубежную поездку с нарушением Конституции Грузии – не получив разрешения правительства. Они предполагают, что Зурабишвили действует намеренно для сплочения оппозиции вокруг нее.

"Зурабишвили действует, как один из рядовых оппозиционеров, на которого пока формально надета мантия президента, и исходя из этого, она порой нарушает Конституцию", - заявил, в частности председатель фракции «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе в эфире телекомпании «Имеди», который посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

По его словам, оппозиция "заостряет внимание и спекулирует" тем, что премьер-министр Ираклий Кобахидзе не примет участие в этой конференции. Однако с утверждением Кобахидзе на этот пост, новый премьер заявил, что свой первый визит в статусе главы правительства он осуществит в Брюссель, подчеркнул Мдинарадзе.

29 января премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объявил о своей отставке. 1 февраля он был избран председателем партии "Грузинская мечта", сменив на этом посту Ираклия Кобахидзе, который, в свою очередь, на съезде партии в тот же день был выбран кандидатом на должность председателя правительства. Вечером 8 февраля парламент утвердил состав нового кабмина во главе с Ираклием Кобахидзе. Все министры, за исключением главы Минобороны, сохранили свои посты.

Другой депутат от правящей партии считает, что Зурабишвили намеренно собирает вокруг себя оппозицию перед парламентскими выборами. "У нас одно ожидание от президента - она собирает радикальную оппозицию, чтобы стать неформальным главой их штаба, и использует эту платформу для дискредитации выборов", - сказал он в эфире телекомпании.

Визит президента в Европу, ставший поводом для разговоров об импичменте, говорит о том, что между "Грузинской мечтой" и президентом есть непреодолимые разногласия, которые влияют как на внутреннюю ситуацию в стране, так и на евроинтеграцию, указали ранее опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

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