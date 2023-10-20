Зурабишвили столкнулась с риском ограничения поездок

20 октября 2023, 07:52

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Повторно инициировать импичмент президента Грузии правящая партия сможет лишь через год, но у правительства есть возможность продолжить давление на Саломе Зурабишвили и отказать ей в финансировании заграничных поездок, указали политолог Ника Читадзе и депутат Роман Гоциридзе.

Как писал "Кавказский узел", 18 октября оппозиционные депутаты бойкотировали обсуждение импичмента, чтобы правящая партия не смогла набрать необходимые 100 голосов. Парламент не смог объявить импичмент президенту, за это решение проголосовали 86 депутатов.

"Грузинская мечта" обвинила Саломе Зурабишвили в нарушении Конституции, так как президент 31 августа начала встречи с европейскими лидерами без согласия правительства. Зурабишвили пытается отстоять европейские перспективы Грузии, возразили оппозиционеры. Правящая партия начала процедуру импичмента президента, и 12 сентября парламент направил в Конституционный суд заключение об отстранении Зурабишвили от должности. 16 октября шесть из девяти судей Конституционного суда Грузии пришли к выводу, что президент нарушила Конституцию, и одобрили предложение об отстранении ее от должности.

Согласно Конституции Грузии, парламент не может повторно инициировать процедуру импичмента в течение года, сказал корреспонденту "Кавказского узла" руководитель "Центра исследований безопасности и международных отношений" Ника Читадзе.

"После того, как "Грузинская мечта" не смогла осуществить процедуру импичмента, то прозвучали угрозы от [председателя "Грузинской мечты"] Ираклия Кобахидзе, что власть может внести изменения в Уголовный кодекс, согласно которым прокуратура смогла бы возбудить уголовное дело. То есть, чтобы нарушение Конституции стало бы нарушением уголовного характера. Но я думаю, что это шантаж со стороны Кобахидзе. Я не думаю, что "Грузинская мечта" пошла бы на это и возбудила дело против Саломе Зурабишвили… Зурабишвили будет продолжать свою работу, но будет продолжаться давление на президента Грузии. Президенту не будут финансировать поездки за границу", - сказал он.

По его мнению, главной целью "Грузинской мечты" было не отправить президента в отставку, а дискредитировать его. "То есть тем, кто не верит, что Зурабишвили нарушила Конституцию Грузии, сослаться на Конституционный суд", - отметил он.

Идея защиты института президента способна объединить оппозицию в борьбе против правящей партии, считает Читадзе. "Возможно, оппозиция объединится, возможно, они будут защищать институт президента, а не лично Саломе Зурабишвили", - сказал он, добавив, что массовые акции протеста маловероятны, но оппозиция будет "вести координационную деятельность для защиты института президента".

Согласно Конституции Грузии, президент Грузии неприкосновенен, указал оппозиционный депутат Роман Гоциридзе. "Он не может быть арестован или привлечен к ответственности, пока находится на своем посту", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла". Депутат согласился, что правительство "может не выделить президенту самолет и деньги на поездки".

Напомним, в мае противоречия между президентом и правительством Грузии вышли в публичное поле: Саломе Зурабишвили раскритиковала правящую партию за утрату курса на евроинтеграцию и извинилась за сближение страны с Россией. В июне Зурабишвили наложила вето на поправки в Избирательный кодекс, но правящее большинство в парламенте преодолело его.

17 июня 2022 года Еврокомиссия опубликовала 12 рекомендаций для Грузии, при выполнении которых страна получит статус кандидата в члены Евросоюза. Действующее правительство саботирует реформы, необходимые для выполнения рекомендаций, указали грузинские оппозиционеры. Опрошенные "Кавказским узлом" аналитики подтвердили, что подготовка к вступлению в ЕС зависит от политической воли властей.

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