Оппозиционеры упрекнули власти Грузии в саботаже евроинтеграции

01 сентября 2023, 07:17

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Евроинтеграция Грузии возможна к 2030 году, когда в стране завершатся подготовительные реформы, заявил президент Евросовета Шарль Мишель. Грузинская оппозиция указала, что действующее правительство саботирует реформы, а аналитики подтвердили, что подготовка к вступлению в ЕС зависит от политической воли властей.

Как писал "Кавказский узел", 17 июня 2022 года Еврокомиссия опубликовала 12 рекомендаций для Грузии, при выполнении которых страна получит статус кандидата в члены Евросоюза. 23 июня Совет Евросоюза принял решение признать европейскую перспективу Грузии и готовность предоставить стране статус кандидата в члены ЕС, "как только будут выполнены намеченные приоритеты". 13 июля 2022 года председатель Еврокомиссии Майкл Рупп сообщил, что оценка реформ в Грузии, которые необходимы для получения статуса кандидата в ЕС, будет сделана не ранее 2023 года.

Расширение Евросоюза произойдет, возможно, к 2030 году, заявил на международном стратегическом форуме в Словении президент Европейского совета Шарль Мишель. "В июне прошлого года мы предоставили Украине и Молдове статус кандидата, такой же статус ожидает Грузию, когда она завершит начатые шаги. Так что теперь расширение - больше не мечта. Время продвижения", - заявил он в эфире грузинской телекомпании «Мтавари архи», который посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

Процесс расширения будет «трудным, а порой болезненным» как для будущих стран-членов, так и для Евросоюза, и должна быть двусторонняя готовность к расширению, отметил Мишель.

Это заявление свидетельствует о готовности Евросоюза видеть Грузию в своих рядах, но при действующем правительстве страна не выполнит все 12 рекомендаций, необходимых для получения статуса страны-кандидата в члены ЕС, считает председатель оппозиционной партии «Единое национальное движение» Леван Хабеишвили.

"Евросоюз так близко, как никогда. Однако «Грузинская мечта» саботирует получение статуса кандидата в члены Евросоюза. […] Это получение отдаляют правящая партия «Грузинская мечта – Демократическое движение» и [учредитель партии] Бидзина Иванишвили. Послание такое: правительство нужно сменить", - сказал он в эфире телекомпании.

Заявление Шарля Мишеля о расширении границ ЕС к 2030 году стало следствием консенсуса между лидерами европейских стран, считает лидер движения «Стратегия Агмашенебели» Георгий Вашадзе. "Это консенсус между европейскими лидерами, они обозначили конкретный срок для полноценного членства. Все зависит от нас – именно от правительства. Мы проводим все реформы, необходимые для Грузии, чтобы стать членом [Евросоюза]", - сказал он в телесюжете.

В свою очередь один из лидеров партии «Лело» Григол Гегелия назвал решение ЕС «историческим моментом» для Грузии. "Сейчас решается судьба не партии, а государства. Решается, каким будет грузинское государство, какими будем мы. Это исторический момент", - сказал он в эфире телекомпании.

Ранее председатель партии «Грузинская мечта – Демократическое движение» Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия не выполняет рекомендации, так как власти Грузии не получили от Евросоюза «конкретики», в том числе относительно реформы системы правосудия.

"Я представил подробный отчет по каждому пункту, из которого видим следующее: все, что можно было сделать к концу июня, уже сделано. Остаются три рекомендации, касающиеся законодательства. Один из них связан с судебной реформой, точнее, с более широкой реформой — поэтому мы просим конкретики, мы не знаем, что под этим подразумевается. Пока что и в Евросоюзе не сказали, что они подразумевают под более широкой судебной реформой", - сказал Кобахидзе в конце июля.

По его словам, рекомендация о деолигархизации не была реализована по той же причине. "Когда вам говорят, что нужна деолигархизация, они также должны уточнить - кто такие олигархи, и какие меры должны быть приняты", - процитировало Ираклия Кобахидзе "Грузия Online".

Заявления «Грузинской мечты» о том, что им не разъяснили рекомендации – это перекладывание ответственности, считает один из руководителей "Грузинского центра стратегического анализа" Валерий Чечелашвили. "Исходя из этого утверждения, получается, что больше года правительство выполняло 12 рекомендаций Еврокомиссии, не понимая, чего от него хотят. Говорить на заключительном этапе, что рекомендации размыты и непонятны - это очень несерьезно", - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

Эксперт обратил внимание, что расширение границ Евросоюза к 2030 году – "очень оптимистично" и означает, что ближайшие семь лет должны быть подчинены «очень большой и напряженной работе по приближению страны к ЕС», и Грузию готовы принять так же, как и другие страны.

По словам Чечелашвили, если в конце года Грузия не получит статус страны кандидата, то это окажет серьезное влияние на рейтинг «Грузинской мечты», поскольку по всем соцопросам примерно 85% населения поддерживают евроинтеграцию.

Если страна не получит статус кандидата, то это очень сильно отразится на рейтинге правящей партии, согласился аналитик "Грузинского фонда стратегических и международных исследований" Каха Гоголашвили. Однако, по его мнению, у «Грузинской мечты» много инструментов для влияния на результаты парламентских выборов 2024 года. "У «Грузинской мечты» остается в руках очень много инструментов, чтобы повлиять на выборы, то есть в ее руках сосредоточено все, чтобы сделать с выборами все что хотят. Партия может остаться у власти, несмотря на недовольство народа", - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

По его словам, «Грузинская мечта» - "типично популистская власть", которая опирается на малообразованные слои населения, активизирует несовременные недемократические устремления и таким образом обеспечивает их поддержку. Кроме того, можно оказать влияние на волеизъявление избирателей – подкупом, деньгами и другими средствами, отметил Гоголашвили.

Аналитик обратил внимание, что нет крайнего срока для рассмотрения выполнения страной рекомендаций, их могут рассмотреть через год или через десять лет. "У Грузии больше шансов получения статуса страны-кандидата в члены ЕС при новом правительстве. Любое новое правительство, которое не будет зависеть от Бидзины Иванишвили, которое будет слушаться ЕС и будет стараться выполнить их рекомендации. Эти рекомендации довольно легкие, ничего трудного в них нет. Они могут быть выполнены в течение нескольких месяцев. Это вопрос политической воли", - сказал он.

Гоголашвили добавил, что госслужащие, занимающиеся вопросами реформ в министерствах Грузии, вполне компетентны для разработки нужных законов для проведения соответствующих реформ.

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