Ираклий Кобахидзе возглавил правительство Грузии

09 февраля 2024, 01:59

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Парламент Грузии утвердил состав нового правительства во главе с Ираклием Кобахидзе, который прежде был председателем правящей партии "Грузинская мечта". Все министры, за исключением главы Минобороны, сохранили свои посты.

Как писал "Кавказский узел", 29 января премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объявил о своей отставке. 1 февраля он был избран председателем партии "Грузинская мечта", сменив на этом посту Ираклия Кобахидзе, который, в свою очередь, на съезде партии в тот же день был выбран кандидатом на должность председателя правительства. 2 февраля Кобахидзе представил парламенту на утверждение состав кабинета министров.

Отставка премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили на фоне предстоящих парламентских выборов может быть связана со слухами о его дорогостоящих приобретениях, несовместимых с официальными доходами главы правительства. Вместе с тем Ираклий Кобахидзе не располагает достаточными для должности премьера опытом, харизмой и дипломатическими навыками, указали опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Парламент Грузии поздно вечером 8 февраля утвердил состав нового кабинета министров 84 голосами "за", 10 депутатов проголосовали "против". Трансляция заседания высшего законодательного органа страны велась на его официальном сайте, передал корреспондент "Кавказского узла".

В правительстве, как и ожидалось, сменился только один министр – оборонное ведомство возглавил депутат парламента Ираклий Чиковани. Прежний глава министерства обороны Джумбер Бурчуладзе,, вероятно станет послом Грузии в НАТО.

Остальные министры сохранили свои посты: министр культуры и спорта – Тея Цулукиани, министр экономики и устойчивого развития – Леван Давиташвили, министр иностранных дел – Илья Дарчиашвили, министр финансов – Лаша Хуцишвили, министр регионального развития и инфраструктуры – Ираклий Карселадзе, министр юстиции – Рати Брегадзе, министр внутренних дел – Вахтанг Гомелаури, министр образования, науки и молодежи – Георгий Амилахвари, министр по делам беженцев из оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты – Зураб Азарашвили, государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства – Тея Ахвледиани.

Кроме того, парламент одновременно с утверждением нового кабмина объявил вотум доверия правительственной программе "За строительство европейского государства", которая также осталась без изменений. Кобахидзе представил правительственную программу, приоритетами которой названы евроинтеграция, экономический рост и преодоление нищеты.

Уже запланирован первый международный визит Ираклия Кобахидзе на посту главы правительства, он отправится в Брюссель 21 февраля, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

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