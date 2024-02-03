Кобахидзе представил состав кабинета министров

03 февраля 2024, 00:56

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Ираклий Кобахидзе, выбранный кандидатов на пост премьер-министра Грузии, представил парламенту на утверждение состав кабинета министров. Он поменял только министра обороны - Джумбер Бурчуладзе станет послом Грузии в НАТО, на его место придет Ираклий Чиковани.

Как писал "Кавказский узел", 29 января премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объявил о своей отставке. 1 февраля он был избран председателем партии "Грузинская мечта", сменив на этом посту Ираклия Кобахидзе, который, в свою очередь, на съезде партии в тот же день был выбран кандидатом на должность председателя правительства.

2 февраля кандидат на пост премьер-министра Грузии Ираклий Кобахидзе представил парламенту состав кабинета министров и правительственную программу. В течение недели парламент должен провести слушания и вынести решение по вопросу вотума доверия 8 февраля.

В правительстве меняется только один министр – министр обороны, этот пост займет вице-спикер парламента Ираклий Чиковани. Он сменит Джумбера Бурчуладзе, которого переводят Послом Грузии в НАТО.

Остальные министры сохранили свои посты: министр культуры и спорта – Тея Цулукиани, министр экономики и устойчивого развития – Леван Давиташвили, министр иностранных дел – Илья Дарчиашвили, министр финансов – Лаша Хуцишвили, министр регионального развития и инфраструктуры – Ираклий Карселадзе, министр юстиции – Рати Брегадзе, министр внутренних дел – Вахтанг Гомелаури, министр образования, науки и молодежи – Георгий Амилахвари, министр по делам беженцев из оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты – Зураб Азарашвили, государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства – Тея Ахвледиани.

Кроме того, одновременно с кандидатами в министр, парламент объявит вотум доверия и правительственной программе «За строительство европейского государства», которая также осталась без изменений.

Согласно Конституции Грузии, процедура объявления вотума доверия предусматривает в течение двухнедельного срока со дня отставки премьер-министра. Кандидата на пост главы правительства и составом кабинета министра и правительственной программы представляет партия, победившая на последних парламентских выборах. Если правительство не получит вотум доверия, то 1/3 депутатов парламента может представить своего кандидата в премьер-министра, который формирует свой состав правительства. Если парламент вновь не объявит вотум доверия, тогда президент должен объявить о роспуске парламента и назначить внеочередные парламентские выборы. Вотум доверия считается объявленным, если за состав кабинета министра проголосует больше половины депутатов парламента от их общего количества – не меньше 76 голосов, сообщил конституционалист Вахтанг Хмаладзе корреспонденту «Кавказского узла».

"Кавказский узел" также писал, что 9 июня 2022 года депутаты Европарламента приняли резолюцию, в которой предложили Совету Европы и его партнерам ввести персональные санкций против Бидзины Иванишвили из-за его связей с Кремлем и влияния в правительстве Грузии на фоне преследования журналистов и оппозиционеров. Но власти Грузии отрицают причастность Бидзины Иванишвили к политике. Оппозиция сочла эти заявления правительства попыткой Иванишвили избежать персональных санкций.

30 декабря 2023 года Иванишвили объявил о своем возвращении в политику в статусе "почетного председателя" партии. Он объяснил это решение желанием обеспечить вступление Грузии в Евросоюз к 2030 году. Иванишвили подчеркнул, что не станет кандидатом в премьер-министры, а также не планируются изменения в партии и правительстве.

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