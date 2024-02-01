Гарибашвили избран председателем "Грузинской мечты"

01 февраля 2024, 13:52

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Правящая партия Грузии "Грузинская мечта" на VIII съезде избрала председателем бывшего премьер-министра страны Ираклия Гарибашвили.

Как информировал "Кавказский узел", 29 января премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объявил о своей отставке, он пояснил, что ему предложено занять пост председателя партии "Грузинская мечта".

Ираклий Гарибашвили был в 2021 году выдвинут кандидатом на должность премьер-министра и утвержден в этой должности парламентом Грузии почти единогласно. На "Кавказском узле" опубликована биография Ираклия Гарибашвили.

Партия "Грузинская мечта" на VIII съезде избрала председателем объединения Ираклия Гарибашвили.

"Кандидатура Ираклия Гарибашвили была одобрена единогласно. Я поздравляю его и благодарю за трехлетнее пребывание на посту премьер-министра, которое принесло большой успех нашей стране", – сказал сегодня в эфире телеканала "Мтавари архи" бывший председатель партии Ираклий Кобахидзе, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

VIII съезд партии "Грузинская мечта" проходит в гостинице "Параграф Тбилиси". "Посмотрите, какой он человек, он сам захотел оставить пост премьера", – сказал журналистам почетный председатель "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

На следующей сессионной неделе в парламенте планируется утвердить нового премьер-министра Грузии и состав правительства, отметил телеканал.

Напомним, ранее источники высказали мнение, что правительство Грузии возглавит Ираклий Кобахидзе. Оппозиционеры назвали эти кадровые перестановки формальностью.

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