Ираклий Гарибашвили. Фото: https://verelq.am/ru/node/139766

29 января 2024, 17:38

Премьер-министр Грузии объявил о своей отставке

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Грузинский премьер Ираклий Гарибашвили сообщил, что подал в отставку после предложения возглавить партию "Грузинская мечта".

Как писал "Кавказский узел", в 2021 году Ираклий Гарибашвили был выдвинут кандидатом на должность премьер-министра и утвержден в этой должности парламентом почти единогласно.

На "Кавказском узле" опубликована биография Ираклия Гарибашвили.

Сегодня Ираклий Гарибашвили объявил на брифинге, что подал в отставку с поста премьер-министра Грузии, сообщил телеканал "Мтавари архи", эфир которого посмотрел корреспондент "Кавказского узла"

"Сегодня я ухожу с поста премьер-министра", - заявил он, пояснив, что ему поступило предложение занять пост председателя партии "Грузинская мечта", съезд которой состоится 1 февраля.

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Примечание:

"Грузинские аналитики сочли реальным выполнение рекомендаций Еврокомиссии", "ОБСЕ раскритиковала поправки в закон о собраниях Грузии", "Аналитики оценили план правительства по деолигархизации Грузии".

Автор: Галина Готуа источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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