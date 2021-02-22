Ираклий Гарибашвили утвержден в должности премьер-министра Грузии

22 февраля 2021, 21:33

Большинство депутатов парламента Грузии проголосовали за назначение премьер-министром страны Ираклия Гарибашвили, который уже занимал этот пост шесть лет назад.

Как информировал "Кавказский узел", 18 февраля премьер-министр Грузии Георгий Гахария объявил о своей отставке в связи с неисполнением решения суда о задержании лидера оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ники Мелии. Соратники Гахарии объяснили его уход разногласиями и назвали это неожиданным. Позже, спустя шесть лет, "Грузинская мечта" вновь выдвинула на пост премьер-министра страны Ираклия Гарибашвили в связи с его лояльностью Бидзине Иванишвили и радикальным отношением к оппозиции, борьба с которой стала главным вопросом для правящей партии, считают опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Ираклий Гарибашвили возглавлял МВД Грузии с октября 2012 года, а с ноября 2013 года по 23 декабря 2015 года был премьер-министром страны. 31 января 2016 года после отставки с поста премьер-министра Гарибашвили покинул ряды "Грузинской мечты", но вернулся в партию 5 марта 2019 года. С сентября 2019 года он занимает пост министра обороны Грузии. "Кавказский узел" в разделе "Персоналии" подготовил биографическую справку об Ираклии Гарибашвили.

На сегодняшнем заседании парламента Грузии на должность премьер-министра страны был утвержден Ираклий Гарибашвили. За его кандидатуру проголосовали 89 депутатов, двое парламентариев голосовали против, сообщают "Новости–Грузия".

По данным издания, в обновленном составе кабинета министра два новых назначения - на пост главы Минобороны Грузии утвержден финансист и в прошлом сотрудник банка "Карту", принадлежащего Бидзине Иванишвили, Джуаншер Бурчуладзе, главой министерства инфраструктуры и регионального развития стал бывший глава департамента автомобильных дорог Ираклий Карселадзе.

На заседании парламента Гарибашвили также представил программу правительства "Для строительства европейского государства", которая осталась неизменной со времени утверждения предыдущего состава кабмина в ноябре 2020 года, информирует "Спутник-Грузия". Представление программы проходило в спокойной обстановке, при практически полном отсутствии оппозиции в зале заседаний, отмечает издание.

"Мы категорически отвергаем любые переговоры, которые связаны с внеочередными выборами. Этот вопрос закрыт! Этот вопрос не обсуждается!" - приводит слова Гарибашвили, сказанные им перед депутатами Грузии, "Интерпрессньюс". Новый премьер страны также заявил, что возвращение оппозиции к власти путем выборов исключено, добавляет агентство.

Напомним, что 16 февраля парламент Грузии лишил депутатской неприкосновенности председателя "Единого национального движения" Нику Мелию, который обвиняется в организации группового насилия, руководстве и участии в нем (части 1 и 2 статьи 225 УК Грузии). 17 февраля суд в Тбилиси постановил арестовать оппозиционера. После отставки Гахарии МВД страны объявило, что исполнение решения суда об аресте Мелии отложено на некоторое время. Оппозиционеру грозит тюремное заключение на срок до девяти лет. Дело заведено в связи с акцией в ночь на 21 июня 2019 года, когда при разгоне протестующих у здания парламента сотни человек пострадали и были задержаны, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о протестах в Грузии – 2019".

Осенью 2020 года в Грузии прошли парламентские выборы, по итогам которых "Грузинская мечта" получила 90 мандатов из 150. Оппозиция заявила, что результаты сфальсифицированы, и отказалась участвовать в работе парламента. В стране начались акции протеста с требованием провести повторные выборы. В январе парламент Грузии попросил Венецианскую комиссию оценить пакет законопроектов о прекращении финансирования партий за бойкот заседаний. "Кавказский узел" собрал новости о выборах в Грузии на странице "Выборы в Грузии: устоит ли "Мечта"?".