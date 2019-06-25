25 июня 2019, 16:05
Главное о протестах в Грузии – 2019
После скандала с российской делегацией в здании парламента в Тбилиси в июне 2019 года начались волнения. Разгон протестующих вечером того же дня привел к сотням пострадавших и задержанных. Россия отменила рейсы российских и грузинских авиакомпаний. Что происходит в Тбилиси, в чем причины и какова роль политических тяжеловесов, разбирался «Кавказский узел».
Что происходит сейчас?
Протестные акции идут в Тбилиси ежедневно. Вечером 22 июня участники протестов озвучили основные требования к властям: освобождение задержанных, отставка министра внутренних дел Георгия Гахарии и проведение парламентских выборов по пропорциональной системе. Прошло шествие по проспекту Руставели. Несколько активистов поставили палатки на проспекте, заявив о начале голодовки. О постоянном характере акций у здания парламента заявил один из организаторов Нодар Рухадзе.
Утром 21 июня подал в отставку спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе. А 24 июня Бидзина Иванишвили заявил, что правящие власти Грузии решили удовлетворить часть требований митингующих в Тбилиси и провести в 2020 году парламентские выборы по пропорциональной системе 1.
Мирное начало с привкусом провокации
Во время заседания Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) 20 июня 2019 года в Тбилиси депутат Госдумы России Гаврилов занял место спикера грузинского парламента. Это вызвало протест оппозиционных фракций. Заседание было сорвано, а российские делегаты покинули здание под охраной и в тот же день уехали из Грузии.
Примечательно, что заседание проходило по приглашению правительства Грузии, а стало поводом для обвинения в намеренной провокации руководства парламента. Кто и куда сядет, было понятно еще до начала заседания, ведь подобные заседания в других странах, со слов самого Гаврилова, проходили по такой же схеме — он как председатель всегда садился на почетное место спикера, но только в Грузии это действие вызвало скандал 2.
Европейская межпарламентская ассамблея православия создана 4 ноября 1994 года по инициативе греческих политиков, объединяет депутатов из 27 государств. В задачи МАП входят продвижение роли православия в мире, поддержание православной культуры как объединяющей силы в Восточной Европе, способствование преодолению крайних националистических, конфессиональных и религиозных противоречий, а также нахождению эффективных средств защиты национальных и религиозных меньшинств 3.
Православный коммунист Гаврилов — кто он?
Политическую карьеру 53-летний член КПРФ Сергей Гаврилов начал еще в СССР. В 2007 году избрался в Госдуму и возглавляет комитет по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений 4. В 2008 году Гаврилов голосовал за признание независимости Абхазии и Южной Осетии 5. Протестующие также обвиняют депутата в том, что он воевал в 1992-1993 годах в Абхазии 6, но сам он такой факт отрицает 7.
Резиновые пули и выбитые глаза
Вечером 20 июня с различными политическими требованиями парламент окружили сотни, а позднее и тысячи возмущенных людей. Митингующие вели себя агрессивно, нападая на полицейских, отбирали у них щиты. Была попытка прорваться в здание. Ночью, после того как призывы полиции соблюдать закон не дали результатов, силы МВД начали применять слезоточивый газ и резиновые пули. 305 человек были задержаны.
В процессе разгона акции, по данным медиков, пострадали не менее 240 человек, из них 80 силовиков. В двух случаях люди потеряли глаз. В акции также пострадало более 30 журналистов грузинских, российских и международных СМИ. Большинство было ранено резиновыми пулями. О том, как ужесточалась реакция полиции, рассказал корреспондент «Кавказского узла» Беслан Кмузов, сам получивший серьезные травмы.
Кто во главе протестов в Грузии
Ряд наблюдателей и официальных лиц считают, что людей вывели на улицы лидеры «Европейской Грузии» и «Единого национального движения» (ЕНД) 8. Другие называют акцию 20 июня стихийной. Работающий в Грузии политолог Егор Куроптев, напротив, указывает на то, что «каждый, кто выходит на трибуну, говорит: "Мы не партия, мы не Саакашвили, мы не национальное движение"». Он отмечает, что очень много студентов собрала Ассоциация грузинских университетов 9.
Бидзина пригрозил наказанием
В разгар протеста высказались все действующие грузинские политики. Лидер правящей партии «Грузинская мечта», Бидзина Иванишвили заявил: «Полностью разделяю искреннее возмущение наших сограждан в связи с событиями в грузинском парламенте». Иванишвили пообещал наказать тех, кто предоставил в парламенте площадку для «представителя страны-оккупанта» 10.
Саакашвили: это протест против Иванишвили
Михаил Саакашвили обратился к народу Грузии с призывом взять ситуацию в свои руки и не бояться репрессий. Он считает, что «протесты направлены как против России, так и против Иванишвили. Молодежь не готова терпеть советские методы управления» 11.
Зурабишвили рассказала про «пятую колонну»
Президент Грузии Саломе Зурабишвили: «Россия - наш враг и оккупант. Управляемая ею пятая колонна, возможно, сегодня может быть более опасной, чем открытая агрессия». Мамука Бахтадзе предъявил прямые претензии ЕНД, но назвал происходящее «искренним протестом нашего народа» 12.
Путин ответил запретом на авиаперелеты
21 июня президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому российским авиакомпаниям с 8 июля запрещено перевозить пассажиров в Грузию. При этом правительство России пообещало помочь организовать возвращение граждан страны из Грузии. На следующий день Минтранс России ввел с 8 июля запрет на рейсы грузинских авиакомпаний в Россию. Туроператорам рекомендовали не продавать туры в Грузию. Авиасообщение между странами прерывалось также по инициативе России в 2006 году.
Что потеряет Грузия?
По данным Национальной администрации туризма Грузии, вклад туризма в прошлом году составил $3,2 млрд (7,6% от ВВП) 13. По данным Погранслужбы ФСБ, в 2018 году страну посетили 1,29 млн россиян — на 11,8% больше, чем в 2017 году. В первом квартале 2019 года поток вырос на 26%, до 219,6 тыс. человек. О потерях Грузии много спекуляций, однако, в том числе и по мнению Forbes, на сегодня не совсем понятно даже насколько сократится «российский» турпоток в Грузию 14.
Что потеряет Россия?
Из-за запрета на прямые авиаперевозки в Грузию выкупленными билетами российских перевозчиков не смогут воспользоваться 155 тысяч пассажиров, а перевозчикам придется вернуть пассажирам около 3 млрд рублей. Потери туроператоров, которые полностью прекратили реализацию туров в Грузию, окажутся менее существенными, туркомпаниям придется выплатить 103–122,5 млн рублей 15.
Примечания
- Власти Грузии решили удовлетворить часть требований митингующих // РИА Новости, 24 июня 2019 года
- Гаврилов рассказал, почему сел в кресло председателя парламента Грузии // Спутник, 21 июня 2019 года
- История // Сайт Ассамблеи - http://eiao.org/archives/999
- Гаврилов Сергей Анатольевич // Сайт КПРФ - https://kprf.ru/personal/gavrilov
- На телеканале "Россия" объявили, что власти Грузии призвали убивать русских // Радио Свобода, 24 июня 2019 года
- «Они задели наше гражданское самолюбие» // Новая газета, 21 июня 2019 года
- «Я никогда не участвовал в боевых действиях в Абхазии и в любой другой стране» // Коммерсант, 20 июня 2019 года
- Протесты в Грузии. Хронология // Настоящее время, 21 июня 2019 года
- "Небывалая по жестокости история для Грузии". Политолог о протестах в Тбилиси // Настоящее время, 21 июня 2019 года
- Бидзина Иванишвили: Недопустимо, чтобы представитель страны-оккупанта возглавлял в парламенте Грузии какой-либо форум // Эхо Кавказа, 20 июня 2019 года
- Саакашвили: люди восстали против России, а Иванишвили съехал с катушек // Deutsche Welle, 21 июня 2019 года
- Премьер Грузии: оппозиция воспользовалось эмоциями людей с целью реванша // Спутник-Грузия, 21 июня 2019 года
- Сайт администрации - https://gnta.ge/statistics/
- Кого наказал Путин, отменив авиасообщение с Грузией // Forbs, 22 июня 2019 года
- Завтрак без туриста // Коммерсант, 24 июня 2019 года