Главное о протестах в Грузии – 2019

25 июня 2019, 16:05

После скандала с российской делегацией в здании парламента в Тбилиси в июне 2019 года начались волнения. Разгон протестующих вечером того же дня привел к сотням пострадавших и задержанных. Россия отменила рейсы российских и грузинских авиакомпаний. Что происходит в Тбилиси, в чем причины и какова роль политических тяжеловесов, разбирался «Кавказский узел».

Что происходит сейчас?

Протестные акции идут в Тбилиси ежедневно. Вечером 22 июня участники протестов озвучили основные требования к властям: освобождение задержанных, отставка министра внутренних дел Георгия Гахарии и проведение парламентских выборов по пропорциональной системе. Прошло шествие по проспекту Руставели. Несколько активистов поставили палатки на проспекте, заявив о начале голодовки. О постоянном характере акций у здания парламента заявил один из организаторов Нодар Рухадзе.

Утром 21 июня подал в отставку спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе. А 24 июня Бидзина Иванишвили заявил, что правящие власти Грузии решили удовлетворить часть требований митингующих в Тбилиси и провести в 2020 году парламентские выборы по пропорциональной системе .

Мирное начало с привкусом провокации

Во время заседания Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) 20 июня 2019 года в Тбилиси депутат Госдумы России Гаврилов занял место спикера грузинского парламента. Это вызвало протест оппозиционных фракций. Заседание было сорвано, а российские делегаты покинули здание под охраной и в тот же день уехали из Грузии.

Примечательно, что заседание проходило по приглашению правительства Грузии, а стало поводом для обвинения в намеренной провокации руководства парламента. Кто и куда сядет, было понятно еще до начала заседания, ведь подобные заседания в других странах, со слов самого Гаврилова, проходили по такой же схеме — он как председатель всегда садился на почетное место спикера, но только в Грузии это действие вызвало скандал .

Европейская межпарламентская ассамблея православия создана 4 ноября 1994 года по инициативе греческих политиков, объединяет депутатов из 27 государств. В задачи МАП входят продвижение роли православия в мире, поддержание православной культуры как объединяющей силы в Восточной Европе, способствование преодолению крайних националистических, конфессиональных и религиозных противоречий, а также нахождению эффективных средств защиты национальных и религиозных меньшинств .

Православный коммунист Гаврилов — кто он?

Политическую карьеру 53-летний член КПРФ Сергей Гаврилов начал еще в СССР. В 2007 году избрался в Госдуму и возглавляет комитет по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений . В 2008 году Гаврилов голосовал за признание независимости Абхазии и Южной Осетии . Протестующие также обвиняют депутата в том, что он воевал в 1992-1993 годах в Абхазии , но сам он такой факт отрицает .

Резиновые пули и выбитые глаза

Вечером 20 июня с различными политическими требованиями парламент окружили сотни, а позднее и тысячи возмущенных людей. Митингующие вели себя агрессивно, нападая на полицейских, отбирали у них щиты. Была попытка прорваться в здание. Ночью, после того как призывы полиции соблюдать закон не дали результатов, силы МВД начали применять слезоточивый газ и резиновые пули. 305 человек были задержаны.

В процессе разгона акции, по данным медиков, пострадали не менее 240 человек, из них 80 силовиков. В двух случаях люди потеряли глаз. В акции также пострадало более 30 журналистов грузинских, российских и международных СМИ. Большинство было ранено резиновыми пулями. О том, как ужесточалась реакция полиции, рассказал корреспондент «Кавказского узла» Беслан Кмузов, сам получивший серьезные травмы.

Кто во главе протестов в Грузии

Ряд наблюдателей и официальных лиц считают, что людей вывели на улицы лидеры «Европейской Грузии» и «Единого национального движения» (ЕНД) . Другие называют акцию 20 июня стихийной. Работающий в Грузии политолог Егор Куроптев, напротив, указывает на то, что «каждый, кто выходит на трибуну, говорит: "Мы не партия, мы не Саакашвили, мы не национальное движение"». Он отмечает, что очень много студентов собрала Ассоциация грузинских университетов .

Бидзина пригрозил наказанием

В разгар протеста высказались все действующие грузинские политики. Лидер правящей партии «Грузинская мечта», Бидзина Иванишвили заявил: «Полностью разделяю искреннее возмущение наших сограждан в связи с событиями в грузинском парламенте». Иванишвили пообещал наказать тех, кто предоставил в парламенте площадку для «представителя страны-оккупанта» .

Саакашвили: это протест против Иванишвили

Михаил Саакашвили обратился к народу Грузии с призывом взять ситуацию в свои руки и не бояться репрессий. Он считает, что «протесты направлены как против России, так и против Иванишвили. Молодежь не готова терпеть советские методы управления» .

Зурабишвили рассказала про «пятую колонну»

Президент Грузии Саломе Зурабишвили: «Россия - наш враг и оккупант. Управляемая ею пятая колонна, возможно, сегодня может быть более опасной, чем открытая агрессия». Мамука Бахтадзе предъявил прямые претензии ЕНД, но назвал происходящее «искренним протестом нашего народа» .

Путин ответил запретом на авиаперелеты

21 июня президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому российским авиакомпаниям с 8 июля запрещено перевозить пассажиров в Грузию. При этом правительство России пообещало помочь организовать возвращение граждан страны из Грузии. На следующий день Минтранс России ввел с 8 июля запрет на рейсы грузинских авиакомпаний в Россию. Туроператорам рекомендовали не продавать туры в Грузию. Авиасообщение между странами прерывалось также по инициативе России в 2006 году.

Что потеряет Грузия?

По данным Национальной администрации туризма Грузии, вклад туризма в прошлом году составил $3,2 млрд (7,6% от ВВП) . По данным Погранслужбы ФСБ, в 2018 году страну посетили 1,29 млн россиян — на 11,8% больше, чем в 2017 году. В первом квартале 2019 года поток вырос на 26%, до 219,6 тыс. человек. О потерях Грузии много спекуляций, однако, в том числе и по мнению Forbes, на сегодня не совсем понятно даже насколько сократится «российский» турпоток в Грузию .

Что потеряет Россия?

Из-за запрета на прямые авиаперевозки в Грузию выкупленными билетами российских перевозчиков не смогут воспользоваться 155 тысяч пассажиров, а перевозчикам придется вернуть пассажирам около 3 млрд рублей. Потери туроператоров, которые полностью прекратили реализацию туров в Грузию, окажутся менее существенными, туркомпаниям придется выплатить 103–122,5 млн рублей .

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