Суд отпустил депутата Нику Мелию под залог

27 июня 2019, 16:59

Ходатайство прокуратуры Грузии об аресте депутата "Единого национального движения" Ники Мелии не удовлетворено судом. Мелия отпущен под залог.

Как писал "Кавказский узел", представители прокуратуры 26 июня вручили защите депутата от "Единого национального движения" Никанора (Ники) Мелии обвинительное заключение по делу об организации группового насилия на акции протеста в Тбилиси, и попросили парламент временно лишить депутата неприкосновенности. 26 июня депутаты парламента Грузии удовлетворили ходатайство прокуратуры о прекращении действия депутатской неприкосновенности Мелии. Оппозиция бойкотировала заседание парламента.

Акции протеста начались 20 июня в Тбилиси после скандала с российской делегацией в здании парламента Грузии. В ночь 21 июня при разгоне протестующих сотни человек пострадали и были задержаны, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о протестах в Грузии – 2019".

Слушание по ходатайству Главной прокуратуры Грузии на арест депутата "Единого национального движения" Ники Мелии состоялось сегодня в Тбилисском горсуде. Прокуратура настаивала в суде на аресте парламентария в связи с опасностью того, что он может оказать давление на свидетелей, проходящих по делу, помешать в сборе новых доказательств и вероятно может совершить новое преступление, сообщает сегодня «Спутник-Грузия».

Адвокат Мелии Георгий Кондахишвили просил суд в качестве меры пресечения для депутата избрать выплату залога в 10 тысяч лари (около 3 500 долларов США), передает «Общественный вещатель Грузии». (здесь и далее – перевод корреспондентов «Кавказского узла») Кроме того, адвокат заявил, что за Мелию ручается группа депутатов, а сам депутат готов сдать свой паспорт.

Судья объявил решение, по которому депутат должен заплатить 30 тысяч лари (более 10 тысяч долларов США) в течение 20 дней в качестве залога, сообщает сегодня грузинская телекомпания «Рустави2».

Депутат Ника Мелия обвиняется по первой и второй частям статьи 225 УК Грузии, которая подразумевает организацию группового насилия, руководство и участие в нём. В случае доказательства обвинения Мелии грозит тюремное заключение на срок от шести до девяти лет.

У прокуратуры нет доказательств того, что Мелия может скрыться от следствия, заявил присутствовавший на заседании один из лидеров оппозиционной партии "Единое национальное движение" Георгий Барамидзе. «Даже сегодня прокуратура не представила никаких реальных доказательств того, что Ника Мелия должен быть под стражей ... Изоляция Ники Мелии - это только его политическая изоляция», - заявил Барамидзе.

"Я сказал судье, что какое бы они решение ни примут, это будет политическое решение", - цитирует Мелию телекомпания.

Биография Ники Мелии опубликована в разделе "Персоналии" на "Кавказском узле". Новости о проходящих с 20 июня акциях в Тбилиси и их последствиях "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Новые протесты в Грузии-2019".