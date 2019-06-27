Парламент разрешил суду арестовать оппозиционного депутата Нику Мелию

27 июня 2019, 01:28

Депутаты парламента Грузии удовлетворили ходатайство прокуратуры о прекращении действия депутатской неприкосновенности депутата "Единое национальное движение" Ники Мелия, обвиненного по делу об организации группового насилия на акции протеста в Тбилиси. Оппозиция бойкотировала заседание парламента.

Как писал "Кавказский узел", депутат от "Единого национального движения" Никанор (Ника) Мелия был заподозрен в организации, руководстве и участии в групповом насилии на акции протеста. Представители прокуратуры 26 июня вручили защите парламентария Ники Мелии обвинительное заключение по делу об организации группового насилия на акции протеста в Тбилиси. Также следователи направили в парламент просьбу временно лишить депутата неприкосновенности и дать согласие на его задержание. Вопрос о лишении Мелии депутатской неприкосновенности вызвал дискуссию в парламенте.

Акции протеста начались 20 июня в Тбилиси после скандала с российской делегацией в здании парламента Грузии. В ночь 21 июня при разгоне протестующих сотни человек пострадали и были задержаны, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о протестах в Грузии – 2019".

Члены двух комитетов дали согласие прокуратуре на лишение неприкосновенности Ники Мелия

Объединенное заседание комитетов по процедурным и правовым вопросам прошло в экстренном порядке после обращения прокуратуры о лишении депутатской неприкосновенности Мелии.

Обсуждение этого вопроса прошло шумно, передает корреспондент "Кавказского узла" со ссылкой прямую трансляцию заседания в телеэфире "Общественного вещателя Грузии".

«Мы не принимаем решения по политическим мотивам», - заявил один из лидеров "Грузинской мечты" Ираклий Сесиашвили. Он сказал, что решение в отношении Мелии будет основано на том, какие аргументы представит представитель прокуратуры.

«Для нас важно видеть доказательства, которые есть у прокуратуры», - сказал Сесиашвили.

Члены «Единого национального движения» и «Европейской Грузии» потребовали ответа от оппонентов, на каком основании они готовы лишить Мелия неприкосновенности перед угрозой ареста.

По словам депутата «Европейской Грузии» Отара Кахидзе, в обращении прокуратуры недостаточно аргументов, чтобы лишить Мелия парламентской неприкосновенности.

Начальник управления прокурорского надзора следственной части Генпрокуратуры Грузии Амиран Гулуашвили рассказал депутатам, что Мелия обвиняется в совершении тяжкого преступления, которое наказывается длительным сроком.

Она также сказал, что Мелия в 2015-2019 годах пересек границу Грузии 24 раза и пользуется дипломатическим паспортом. "Учитывая визиты обвиняемого за рубеж, то, что он пользовался дипломатическими привилегиями [...] а также его финансовые возможности, у нас есть обоснованное предположение, что Никанор Мелия спокойно сможет создать за рубежом соответствующие условия для того, чтобы в будущем уклонится от правосудия», - сказал Гулуашвили.

В результате было принято решение поддержать ходатайство прокуратуры о лишении Мелия парламентской неприкосновенности, за отмену его парламентского иммунитета на заседании проголосовали 15 депутатов, против - четыре парламентария.

Оппозиция отказалась дать согласие на арест Мелия

В тот же день состоялось заседание парламента Грузии, на котором депутаты большинством голосов удовлетворили ходатайство Главной прокуратуры Грузии о снятии депутатского иммунитета с Ники Мелия, а также об обращении в суд за разрешением на его арест, передает 26 июня корреспондент "Кавказского узла", который посмотрел прямую трансляцию заседания парламента в эфире телекомпании "Рустави 2". За это решение проголосовал 91 депутат, в то время как всего в парламенте Грузии 150 депутатов, говорится в телеэфире.

В зале заседаний присутствовали только депутаты от «Грузинской мечты» и «Альянса партиотов». Представитель Главной прокуратуры Амиран Гулуашвили заявил, что прокуратура просит арестовать Мелия, чтобы он не мог покинуть пределы страны, оказать давление на свидетелей или совершить преступление, сказал сотрудник ведомства.

Оппозиционно настроенные депутаты объявили бойкот и отказались присутствовать в зале пленарных заседаний, решение парламента они ждали в коридоре.

По словам депутата от "Единого национального движения" Тинатин Бокучава, на заседании двух профильных комитетов, которые приняли решение о вынесении этого вопроса на пленарное заседание, оппозиция не получила от прокуратуры доказательств вины Мелия. Она считает, что на депутатов от правящей партии оказывается давление.

Депутат от партии "Европейская Грузия" Отар Кахидзе пояснил, что депутаты отказались заходить в зал, так как об этом попросил Мелия. Во время рассмотрения вопроса о лишении его неприкосновенности он хотел быть в зале один на один с депутатами от "Грузинской мечты", сказал Кахидзе. Дело в отношении Мелия - это попытка властей отвлечь внимание населения от реальных требований протестующих, в частности, наказания виновных в разгоне акции протеста и отставки главы МВД, считает он.

Независимый депутат Гедеван Попхадзе призвал депутатов от правящей партии не поддерживать ходатайство прокуратуры.

Депутат от "Грузинской мечты" Акакий Зоидзе, присутствовавший на заседании, подчеркнул, что парламент принимает "тяжелое решение", но перед законом должны быть все равны.

Требование прокуратуры не означает, что Мелия будет арестован, поскольку такое решение принимают не прокуратура или парламент, а суд, сказал вице-спикер парламента Гия Вольский. Решение о лишении депутатской неприкосновенности Мелии было принято в интересах государства, отметил он.

Адвокат Мелия Георгий Кондахашвили рассказал в телеэфире, что получил материалы по делу подзащитного от Главной прокуратуры. По его словам, один из свидетелей - полицейский, дававший также показания по делу одного из лидеров "Единого национального движения" Давида Киркитадзе. В своих показаниях силовик заявляет, что слышал в толпе участников акции протеста, как Мелия призвал к вторжению в парламент, рассказал адвокат.

Давида Киркитадзе задержали 17 декабря 2018 года, на следующий день после столкновения полиции и активистов "Единого национального движения". Оппозиционеры направлялись на акцию в Телави, чтобы выступить против инаугурации Саломе Зурабишвили. В результате столкновений были госпитализированы семь силовиков. Суд 31 мая назначил Киркитадзе два года условного лишения свободы, обвинив в нападении на полицейского. Свою вину они признал.

Кондахашвили пояснил, что после снятия депутатского иммунитета с Мелия, прокуратура должна обратиться в суд за разрешением на арест. Суду нужно время на получение материалов и их изучение, сказал он. Адвокат предположил, что скорее всего Мелия арестуют завтра (27 июня)", - сказал он. предположил, что суд арестует мелия в четвег, 27

Аппарат Народного защитника Грузии будет контролировать расследование дела Мелия, передает со ссылкой на омбудсмена Нино Ломджария "Грузия-онлайн".



Биография Ники Мелия опубликована в разделе "Персоналии" на "Кавказском узле". Новости о проходящих с 20 июня акциях в Тбилиси и их последствиях "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Новые протесты в Грузии-2019".