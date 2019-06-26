Ника Мелия обвинен по делу о беспорядках в Тбилиси

26 июня 2019, 13:00

Представители прокуратуры сегодня вручили защите парламентария Ники Мелии обвинительное заключение по делу об организации группового насилия на акции протеста в Тбилиси. Сам депутат не явился в прокуратуру. Вопрос о лишении Мелии депутатской неприкосновенности вызвал дискуссию в парламенте.

Как писал "Кавказский узел", депутат от "Единого национального движения" Никанор (Ника) Мелия был заподозрен в организации, руководстве и участии в групповом насилии на акции протеста и вызван в Главную прокуратуру Грузии для предъявления обвинения. Также следователи направили в парламент просьбу временно лишить депутата неприкосновенности и дать согласие на его задержание.

После скандала с российской делегацией в здании парламента Грузии 20 июня в Тбилиси начались акции протеста. 21 июня при разгоне протестующих сотни человек пострадали и были задержаны, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о протестах в Грузии – 2019".

Главная прокуратура Грузии сегодня вручила защите Мелии обвинительное заключение, составленное на двух страницах. На одной из них перечислены свидетели, проходящие по делу. Доказательную базу представители прокуратуры обещали передать защите позже, объяснив эту задержку "работой в форс-мажорном режиме", сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Мелии Георгий Кондахашвили.

По информации ЕНД, шестеро свидетелей, проходящих по делу, - сотрудники полиции различных региональных отделений, заявил в эфире телекомпании "Рустави 2" лидер фракции "Единое национальное движение" Роман Гоциридзе. По его словам, есть видеозаписи, из которых следует, что эти люди находились на акции вместе с Мелией, когда он призвал штурмовать здание парламента, передал корреспондент "Кавказского узла".

Сам Ника Мелия, несмотря на обязательство явиться, не пришел сегодня в прокуратуру, поэтому постановление о предъявлении обвинения было передано его адвокату, сообщил сегодня представитель ведомства в эфире "Общественного вещателя", который посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

В то же время два парламентских комитета - юридический и по процедурным вопросам и правилам - обсуждают сегодня ходатайство прокуратуры о лишении Мелии неприкосновенности. Члены комитетов должны принять решение, будет ли ходатайство вынесено на пленарное заседание. Шумное обсуждение продолжается несколько часов, тем временем перед зданием парламента собираются на акцию протеста лидеры оппозиции и их сторонники, передал корреспондент "Кавказского узла" со ссылкой на прямой эфир "Рустави 2".

Главная прокуратура Грузии устанавливает личности людей, которые на акции протеста призывали к прорыву полицейского кордона, штурму парламента и другим противоправным действиям, сообщила пресс-служба ведомства. "Значительная часть этих лиц уже идентифицирована. В ближайшие дни будут приняты меры о начале их правового преследования", - говорится в сообщении ведомства, полученном корреспондентом "Кавказского узла".

Политическая ответственность за последствия акции протеста 20 июня лежит на лидерах ЕНД, заявил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе. "У этого вопроса, как и событий, развивавшихся 20-21 июня в целом, два измерения – правовое и политическое. Что касается правового вопроса, прокуратура начала расследование в связи с этими людьми. Разумеется, я не буду и не могу вдаваться в детали этого дела, я глава исполнительной власти, глава правительства. Что касается политической оценки, она такая же, как у каждого гражданина Грузии - мы видели прямые призывы и провокации. Это были призывы, который повлекли очень тяжелые последствия", - передал корреспондент "Кавказского узла" слова Мамуки Бахтадзе, сказанные в интервью "Общественному вещателю".

Лидер ЕНД Григол Вашадзе 25 июня высказался против лишения Мелии депутатской неприкосновенности. "В действиях Ники Мелии не было никаких признаков уголовного преступления, ничего не было такого, что противоречило бы его статусу члена парламента", - заявил в эфире "Общественного вещателя" Вашадзе, слова которого передал корреспондент "Кавказского узла".

В 2014 году Ника Мелия участвовал в выборах мэра Тбилиси, говорится в биографической справке о политике, размещенной на "Кавказском узле" в разделе "Персоналии".

Напомним, что участники акций протеста добились отставки спикера парламента Грузии Ираклия Кобахидзе, на его место назначен Арчил Талаквадзе. Уступая требованиям протестующих, лидер правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили сообщил об инициативе перехода на пропорциональные парламентские выборы в 2020 году. Кроме того, активисты требуют освободить задержанных при разгоне митинга и отправить в отставку главу МВД Георгия Гахарию.

Новости о проходящих с 20 июня акциях в Тбилиси и их последствиях "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Новые протесты в Грузии-2019".