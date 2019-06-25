Прокуратура Грузии потребовала лишить неприкосновенности депутата Мелию

25 июня 2019, 19:58

Парламент Грузии 26 июня рассмотрит ходатайство прокуратуры о возможности задержания депутата от "Единого национального движения" Ники Мелии, который заподозрен в организации группового насилия на акции протеста 20 июня.

Как писал "Кавказский узел", акции протеста в Грузии проходят ежедневно с 20 июня. Утром 21 июня силовики разогнали протестующих, Минздрав 21 июня сообщил о госпитализации 240 человек. 305 участников акции были задержаны, более 120 из них подверглись административным арестам. 24 июня Главная прокуратура Грузии сообщила о возбуждении уголовного дела о превышении силовиками служебных полномочий при разгоне митинга у здания парламента в ночь на 21 июня.

После скандала с российской делегацией в здании парламента в Тбилиси 20 июня начались волнения. Разгон протестующих привел к сотням пострадавших и задержанных, говорится в материале "Кавказского узла" "Главное о протестах в Грузии – 2019".

В рамках следствия по делу об организации, руководстве и участии в групповом насилии на акции протеста 20 июня в Тбилиси выявлены признаки преступления в действиях Ники Мелии, сообщила сегодня Главная прокуратура.

"Никанор (Ника) Мелия завтра вызван в Главную прокуратуру Грузии для предъявления ему обвинения", - говорится в сообщении ведомства, полученном корреспондентом "Кавказского узла".

В постановлении о возбуждении дела в отношении депутата указаны пункты 1 и 2 статьи 225 Уголовного кодекса Грузии (массовые беспорядки), максимальное наказание по которой составляет девять лет лишения свободы.

Ведомство отметило, что направило в парламент просьбу дать согласие на задержание подозреваемого.

Председатель комитета по процедурным вопросам и правилам парламента Грузии Георгий Кахиани сообщил в прямом эфире грузинской телекомпании "Рустави 2", что обращение Главной прокуратуры Грузии с просьбой о временном лишении неприкосновенности Мелии уже поступило, и парламент рассмотрит его 26 июня.

"Прокуратура не может производить задержание [депутата] или обыск без согласия парламента. В настоящее время прокуратура просит временно приостановить неприкосновенность Никанора Мелии, парламент, естественно, обсудит и примет соответствующее решение", - пояснил Георгий Кахиани, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Ситуация у парламента в Тбилиси в ходе акции протеста 20 июня накалилась поздно ночью, после заявления Мелии о том, почему протестующие "должны стоять перед парламентом, и почему мы не должны быть в здании парламента?", отмечает "Спутник-Грузия".

Сам Мелия прокомментировал сегодняшнее заявление Главной прокуратуры Грузии, отметив, что его арестом "Бидзина Иванишвили (лидер правящей партии "Грузинская мечта", - прим. "Кавказского узла") ничего не добьется". «Неудобно и неприятно, когда тебя арестовывают за умышленное убийство или реализацию наркотиков. Но это честь, когда тебя арестовывают в борьбе с Гахарией (глава МВД Грузии, отставки которого требуют протестующие, - прим. "Кавказского узла"), Иванишвили и Гавриловым (депутат Госдумы России, - прим. "Кавказского узла")", - заявил Ника Мелия, слова которого приводит "Грузия Онлайн".

Новости о проходящих с 20 июня акциях в Тбилиси "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Новые протесты в Грузии-2019".