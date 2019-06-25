Спикером парламента Грузии избран Арчил Талаквадзе

25 июня 2019, 15:16

Депутаты парламента Грузии большинством голосов избрали своим председателем Арчила Талаквадзе. Сразу после избрания он заверил, что не допустит на заседания парламента депутатов российской Госдумы.

Как писал "Кавказский узел", 21 июня спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе на фоне массовых протестов принял решение об уходе в отставку.

Акции протеста в Грузии проходят с 20 июня. Протестующие, добившись отставки Кобахидзе, озвучили еще три требования к властям: освободить задержанных при разгоне митинга, отправить в отставку главу МВД Георгия Гахарию и провести парламентские выборы по пропорциональной системе. 24 июня лидер правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили сообщил об инициативе перехода на пропорциональные парламентские выборы в 2020 году. Вопрос об отставке главы МВД Грузии парламент обсуждать отказался, в знак протеста представители оппозиции покинули сегодняшнее заседание.

Сегодня на заседании парламента спикером путем тайного голосования был избран Арчил Талаквадзе. За него проголосовали 94 депутата.

В своем выступлении после избрания Талаквадзе затронул вопрос разгона акции протеста, в ходе которой пострадали протестующие и полицейские. "Мы обязательно должны оценить произошедшее", - заявил Талаквадзе. слова которого приведены в сообщении парламента, направленного "Кавказскому узлу".

21 июня силовики разогнали протестующих, 240 человек были доставлены в больницы. Прокуратура Грузии начала расследование уголовного дела о превышении полномочий силовиками.

Талаквадзе заверил, что депутаты Госдумы России не войдут в здание грузинского парламента.

Напомним, что протесты начались после того, как на заседании парламентской православной ассамблеи депутат Госдумы России Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента. Это вызвало недовольство части депутатов и жителей Тбилиси. Новости об акциях протеста "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Новые протесты в Грузии-2019".