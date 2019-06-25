25 июня 2019, 12:28

Оппозиционные депутаты со скандалом покинули заседание парламента Грузии

Отказ обсудить на заседании парламента вопрос об отставке главы МВД Грузии вызвал недовольство представителей оппозиции. После конфликта с депутатами от правящей партии они покинули заседание в знак протеста.

Как писал "Кавказский узел", акции протеста в Грузии проходят с 20 июня. 21 июня силовики разогнали протестующих, 240 человек были доставлены в больницы. Прокуратура Грузии начала расследование уголовного дела о превышении полномочий силовиками.

Протестующие добились отставки спикера парламента Грузии Ираклия Кобахидзе и озвучили еще три требования к властям: освободить задержанных при разгоне митинга, отправить в отставку главу МВД Георгия Гахарию и провести парламентские выборы по пропорциональной системе. Лидер правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили 24 июня сообщил об инициативе перехода на пропорциональные парламентские выборы в 2020 году.

Сегодня депутаты парламента от оппозиционных партий "Единое национальное движение" и "Европейская Грузия" на пленарном заседании потребовали внести в повестку дня вопрос об отставке Гахарии. Они заявили, что в противном случае не дадут парламенту возможности работать.

Депутат парламента Тинатин Бокучава уточнила, что это требование исходит не только от оппозиции, но и от общественности. Однако спикер заседания Тамар Чугошвили отказалась от рассмотрения этого вопроса.

Фраза, сказанная во время выступления лидером правящей партии "Грузинская мечта - Демократическое движение" Мамукой Мдинарадзе в адрес депутата от ЕНД Ники Мелии: "Ты, Ника, главное несчастье этой страны", стала поводом для громкого спора между депутатами.

Ника Мелия был одним из тех, кто 20 июня попытался прорваться в здание парламента, после чего полицейские применили слезоточивый газ и резиновые пули, сообщило 24 июня "Эхо Кавказа".

Несколько депутатов от правящей партии вырвали свои микрофоны из стоек, один из них бросил микрофон в Мелию. После недолгого спора оппозиционеры покинули зал заседаний в знак протеста, после чего заседание продолжилось, передал корреспондент "Кавказского узла", который следил за видеотрансляцией из зала заседаний в эфире телеканала "Рустави 2".

Напомним, что протесты начались после того, как на заседании парламентской православной ассамблеи депутат Госдумы России Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента. Это вызвало недовольство части депутатов и жителей Тбилиси. Новости об акциях протеста "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Новые протесты в Грузии-2019".

Примечание:

"28 пострадавших при беспорядках в Тбилиси остаются в больницах", "Гражданин Армении арестован после столкновений в Тбилиси", "МВД начало проверку случаев применения силы к журналистам на акции в Тбилиси".

Автор: Инна Кукуджанова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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  • Уступки "Грузинской мечты" не удовлетворили протестующих

    Протестующие посчитали недостаточной отставку спикера парламента Грузии Ираклия Кобахидзе, последовавшей после разгона акции 21 июня. Вопросы отставки министра внутренних дел Георгия Гахарии, изменения системы выборов в парламент, а также освобождения задержанных активистов и наказания силовиков, остаются нерешенными, заявили протестующие.

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