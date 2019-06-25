Оппозиционные депутаты со скандалом покинули заседание парламента Грузии

25 июня 2019, 12:28

Отказ обсудить на заседании парламента вопрос об отставке главы МВД Грузии вызвал недовольство представителей оппозиции. После конфликта с депутатами от правящей партии они покинули заседание в знак протеста.

Как писал "Кавказский узел", акции протеста в Грузии проходят с 20 июня. 21 июня силовики разогнали протестующих, 240 человек были доставлены в больницы. Прокуратура Грузии начала расследование уголовного дела о превышении полномочий силовиками.

Протестующие добились отставки спикера парламента Грузии Ираклия Кобахидзе и озвучили еще три требования к властям: освободить задержанных при разгоне митинга, отправить в отставку главу МВД Георгия Гахарию и провести парламентские выборы по пропорциональной системе. Лидер правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили 24 июня сообщил об инициативе перехода на пропорциональные парламентские выборы в 2020 году.

Сегодня депутаты парламента от оппозиционных партий "Единое национальное движение" и "Европейская Грузия" на пленарном заседании потребовали внести в повестку дня вопрос об отставке Гахарии. Они заявили, что в противном случае не дадут парламенту возможности работать.

Депутат парламента Тинатин Бокучава уточнила, что это требование исходит не только от оппозиции, но и от общественности. Однако спикер заседания Тамар Чугошвили отказалась от рассмотрения этого вопроса.

Фраза, сказанная во время выступления лидером правящей партии "Грузинская мечта - Демократическое движение" Мамукой Мдинарадзе в адрес депутата от ЕНД Ники Мелии: "Ты, Ника, главное несчастье этой страны", стала поводом для громкого спора между депутатами.

Ника Мелия был одним из тех, кто 20 июня попытался прорваться в здание парламента, после чего полицейские применили слезоточивый газ и резиновые пули, сообщило 24 июня "Эхо Кавказа".

Несколько депутатов от правящей партии вырвали свои микрофоны из стоек, один из них бросил микрофон в Мелию. После недолгого спора оппозиционеры покинули зал заседаний в знак протеста, после чего заседание продолжилось, передал корреспондент "Кавказского узла", который следил за видеотрансляцией из зала заседаний в эфире телеканала "Рустави 2".

Напомним, что протесты начались после того, как на заседании парламентской православной ассамблеи депутат Госдумы России Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента. Это вызвало недовольство части депутатов и жителей Тбилиси. Новости об акциях протеста "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Новые протесты в Грузии-2019".