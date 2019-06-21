Власти Грузии объявили об отставке спикера парламента Кобахидзе

21 июня 2019, 15:02

Спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе принял решение об уходе в отставку, заявил сегодня один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта - Демократическое движение" Каха Каладзе. По его словам, это решение связано с принципами партии.

Как писал "Кавказский узел", акция протеста перед зданием парламента в столице Грузии, начавшаяся вчера, 20 июня, завершилась сегодня утром задержаниями протестующих. По данным Минздрава, госпитализированы 240 человек.

20 июня участники акции протеста в Тбилиси потребовали отставки глав МВД и Службы госбезопасности, заявив, что, если их требование не будет выполнено, они войдут в здание парламента. Демонстранты попытались прорвать полицейский кордон и войти во двор парламента, после чего между ними и силовиками началась массовая драка. Полиция применяла слезоточивый газ и резиновые пули, спецназ оттеснил митингующих от здания парламента в Тбилиси.

Один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта - Демократическое движение" Каха Каладзе заявил об отставке Кобахидзе сегодня на брифинге в прямом эфире телекомпании "Рустави 2". По словам Каладзе, решение спикера грузинского парламента связано со стандартами "Грузинской мечты", а не принято "под давлением безответственных, деструктивных сил", перевела слова Каладзе корреспондент "Кавказского узла".

Каладзе объявил о решении Кобахидзе по завершении политсовета партии, которое проходило при участии ее лидера Бидзины Иванишвили. Партия была солидарна со справедливым общественным протестом, вызванным "тяжелой картиной" во время проведения заседания генеральной ассамблеи, уточнил Каладзе.

Во время акции протеста в Тбилиси 20 июня полиция открыла огонь по толпе, пролилась кровь. Хотя пули были резиновыми, люди получили серьезные ранения. Одним из пострадавших оказался корреспондент «Кавказского узла» - Беслан Кмузов, который рассказал о том, что происходило на месте событий в репортаже "Беслан Кмузов: как расстреливали демонстрантов в Тбилиси".

Напомним, что акция протеста началась после того, как на заседании парламентской ассамблеи депутат Госдумы России Сергей Гаврилов занял кресло спикера грузинского парламента. Это вызвало недовольство части депутатов, они объявили о начале процедуры импичмента председателя парламента и потребовали выдворить из здания российскую делегацию, сославшись на то, что "Россия оккупировала территории Абхазии и Южной Осетии". Парламентариев поддержали участники акции в Тбилиси. После того, как российская делегация решила покинуть Грузию, протест продолжился.