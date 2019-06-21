21 июня 2019, 15:02

Власти Грузии объявили об отставке спикера парламента Кобахидзе

Спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе принял решение об уходе в отставку, заявил сегодня один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта - Демократическое движение" Каха Каладзе. По его словам, это решение связано с принципами партии.

Как писал "Кавказский узел", акция протеста перед зданием парламента в столице Грузии, начавшаяся вчера, 20 июня, завершилась сегодня утром задержаниями протестующих. По данным Минздрава, госпитализированы 240 человек.

20 июня участники акции протеста в Тбилиси потребовали отставки глав МВД и Службы госбезопасности, заявив, что, если их требование не будет выполнено, они войдут в здание парламента. Демонстранты попытались прорвать полицейский кордон и войти во двор парламента, после чего между ними и силовиками началась массовая драка. Полиция применяла слезоточивый газ и резиновые пули, спецназ оттеснил митингующих от здания парламента в Тбилиси. 

Один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта - Демократическое движение" Каха Каладзе заявил об отставке Кобахидзе сегодня на  брифинге в прямом эфире телекомпании "Рустави 2". По  словам Каладзе, решение спикера грузинского парламента связано со стандартами "Грузинской мечты", а не принято "под давлением безответственных, деструктивных сил", перевела слова Каладзе корреспондент "Кавказского узла". 

Каладзе объявил о решении Кобахидзе по завершении политсовета партии, которое проходило при участии ее лидера Бидзины Иванишвили. Партия была солидарна со справедливым общественным протестом, вызванным "тяжелой картиной" во время проведения заседания генеральной ассамблеи, уточнил Каладзе.

Во время акции протеста в Тбилиси 20 июня полиция открыла огонь по толпе, пролилась кровь. Хотя пули были резиновыми, люди получили серьезные ранения. Одним из пострадавших оказался корреспондент «Кавказского узла» - Беслан Кмузов, который рассказал о том,  что происходило на месте событий в репортаже "Беслан Кмузов: как расстреливали демонстрантов в Тбилиси".

Напомним, что акция протеста началась после того, как на заседании парламентской ассамблеи депутат Госдумы России Сергей Гаврилов занял кресло спикера грузинского парламента. Это вызвало недовольство части депутатов, они объявили о начале процедуры импичмента председателя парламента и потребовали выдворить из здания российскую делегацию, сославшись на то, что "Россия оккупировала территории Абхазии и Южной Осетии". Парламентариев поддержали участники акции в Тбилиси. После того, как российская делегация решила покинуть Грузию, протест продолжился.

Примечание:

"Оппозиция раскритиковала генпрокурора Грузии за попытку занять кресло судьи", "Грузинские политологи указали на кадровый кризис в партии Беселия", "Парламент Грузии лишил мандата супругу Саакашвили".

Автор: Инна Кукуджанова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

21 июня 2019, 14:58

  • Коллеги Титиева связали его освобождение с общественным резонансом

    Досрочное освобождение Оюба Титиева вызвано желанием властей снизить общественный резонанс от его дела, считает член совета "Мемориала" Олег Орлов. Освобождение Титиева - это "локальная победа", которая не повлияет на ситуацию с преследованием активистов в стране, предположил правозащитник Дмитрий Пискунов.

21 июня 2019, 14:03

21 июня 2019, 13:36

21 июня 2019, 12:29

  • Власти сочли бытовым конфликт между казаками и чеченцами близ Волгограда

    После конфликта, который произошел 15 июня между казаками и чеченцами в Калачевском районе, волгоградские чиновники решили обсудить проблемные ситуации с представителями Чечни, рассказал депутат облдумы Александр Осипов. Инцидент носил бытовой характер и начался с драки между двумя местными жителями, подтвердили и в МВД, и представитель Чечни по ЮФО Руслан Гончаев.

21 июня 2019, 11:25

Темы дня

События дня

Справочник

Все справки

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Архив новостей
Документы

Все документы

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Аналитика

Все статьи