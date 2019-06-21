Акция протеста перед зданием парламента в столице Грузии. Фото Беслана Кмузова для "Кавказского узла"

21 июня 2019, 13:36

В Тбилиси после разгона акции госпитализированы 240 человек

Акция протеста перед зданием парламента в столице Грузии завершилась сегодня утром задержаниями протестующих. По данным Минздрава, госпитализированы 240 человек.

Как писал "Кавказский узел", 20 июня участники акции протеста в Тбилиси потребовали отставки глав МВД и Службы госбезопасности, заявив, что, если их требование не будет выполнено, они войдут в здание парламента. Демонстранты попытались прорвать полицейский кордон и войти во двор парламента, после чего между ними и силовиками началась массовая драка.

Полиция применяла слезоточивый газ и резиновые пули, спецназ оттеснил митингующих от здания парламента в Тбилиси. В результате разгона акции пострадали активисты. С ранением в голову госпитализирован присутствовавший на акции протеста корреспондент "Кавказского узла" Беслан Кмузов.

Из 240 госпитализированных 80 человек - полицейские, сообщил сегодня заместитель министра здравоохранения Заза Бохуа. По его словам, в настоящее время оперируют двух человек, один человек находится в стабильно тяжелом состоянии, остальных госпитализированных обследуют. 

"В большинстве случаев пострадавшие получили травмы, травмы глаз и побои... В двух случаях люди потеряли глаз", - сказал он в эфире грузинской телекомпании "Рустави 2", добавив, что в случаях отравления слезоточивым газом пострадавшим медицинскую помощь оказывали на месте бригады скорой помощи, большинство таких раненых уже выписаны из клиник.

На протяжении всей ночи 21 июня спецназ оттеснял протестующих от здания парламента с применением водомета, слезоточивого газа и резиновых пуль, полностью заняв весь участок проспекта Руставели перед парламентом, передает корреспондент "Кавказского узла".

Участники акции, разбегавшиеся на время действия слезоточивого газа и стрельбы, с криками и, хлопая в ладоши, вновь возвращались, вызывая новую волну применения слезоточивого газа и стрельбы.

На рассвете активисты переместились в другой район города, но и там произошли столкновения с полицейскими. Акция полностью была разогнана и завершилась задержаниями протестующих к 07.00 мск.

Несмотря на произошедшее, лидеры оппозиционных партий заявили, что акции протеста прекращены не будут, и протест продолжится 21 июня вечером у здания парламента.

"Мы вечером обязательно соберемся у здания парламента, чтобы продолжить акцию, так как это уже противостояние так называемых властей с народом. У грузинского народа отняли конституционные права, не одним путем сфальсифицировали (Дополнение "Кавказского узла" от 14.27 мск 21.06.2019: речь о разных способах фальсификации выборов)", - сказал один из лидеров оппозиционной партии "Единое национальное движение" Григол Вашадзе.

В настоящее время территория перед зданием парламента оцеплена, и на ней работают эксперты-криминалисты. Необходимо отметить, что министерство внутренних дел Грузии пока не сообщает о количестве задержанных.

Акция протеста началась после того, как на заседании парламентской ассамблеи, проходившем в здании парламента, депутат Госдумы России Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента. Это вызвало недовольство части депутатов, они объявили о начале процедуры импичмента председателя парламента и потребовали выдворить из здания российскую делегацию, сославшись на то, что "Россия оккупировала территории Абхазии и Южной Осетии". Парламентариев поддержали участники акции в Тбилиси. После того как российская делегация решила покинуть Грузию, протест продолжился.

Примечание:

"Оппозиция раскритиковала генпрокурора Грузии за попытку занять кресло судьи", "Грузинские политологи указали на кадровый кризис в партии Беселия", "Парламент Грузии лишил мандата супругу Саакашвили".

Автор: Инна Кукуджанова, Галина Готуа; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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