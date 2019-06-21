Более 60 человек пострадали при беспорядках в Тбилиси

21 июня 2019, 02:42

В результате разгона акции протеста у здания парламента в Тбилиси с травмами госпитализированы 30 протестующих и 39 сотрудников полиции. Силовики начали задержания оказавших сопротивление полиции активистов.

Как писал "Кавказский узел", участники акции протеста в Тбилиси потребовали отставки глав МВД и Службы госбезопасности, заявив, что, если их требование не будет выполнено, они войдут в здание парламента. Демонстранты попытались прорвать полицейский кордон и войти во двор парламента, после чего между ними и силовиками началась массовая драка. Применив слезоточивый газ и резиновые пули, спецназ оттеснил митингующих от здания парламента в Тбилиси. В результате разгона акции пострадали активисты. С ранением в голову госпитализирован присутствовавший на акции протеста корреспондент "Кавказского узла" Беслан Кмузов.

В результате беспорядков травмы получили 30 участников акции и 39 полицейских, пишет 21 июня со ссылкой на советника премьера Грузии Давида Сергеенко "Спутник-Грузия".

После применения спецсредств полиция стала проводить задержания активистов, оказавших сопротивление правоохранительным органам, передает издание.

Лидеры оппозиции собрались на проспекте Руставели в нескольких сотнях метрах от здания парламента, они решают, как будут действовать 21 июня, сказал лидер оппозиционной партии "Единое национальное движение" Григол Вашадзе в прямом эфире грузинской телекомпании "Рустави 2".

Напомним, акция протеста началась после того, как на заседании парламентской ассамблеи, проходившем в здании парламента, депутат Госдумы России Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента. Это вызвало недовольство части депутатов, они объявили о начале процедуры импичмента председателя парламента и потребовали выдворить из здания российскую делегацию, сославшись на то, что "Россия оккупировала территории Абхазии и Южной Осетии". Парламентариев поддержали участники акции в Тбилиси. После того, как российская делегация решила покинуть Грузию, протест продолжился.