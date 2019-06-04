Оппозиция раскритиковала генпрокурора Грузии за попытку занять кресло судьи

04 июня 2019, 09:07

Главный прокурор Грузии Шалва Тадумадзе принимает участие в конкурсе на должность судьи Верховного суда. Оппозиционеры расценили это решение как желание лидера правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили контролировать судебную власть. Политологи сочли, что Тадумадзе решил перейти на более спокойную работу.

Как сообщал "Кавказский узел", 1 мая парламент Грузии, несмотря на критику со стороны оппозиции и Венецианской комиссии, в последнем чтении принял инициированные "Грузинской мечтой" поправки в закон "Об общих судах", которые касаются критериев отбора судей Верховного суда. Президент Грузии Саломе Зурабишвили 2 мая подписала обновленный закон "Об общих судах".

Вопрос отбора судей Верховного суда обострился в Грузии в конце декабря 2018 года. Глава юридического комитета парламента Екатерина Беселия, после заявления о непрозрачном отборе кандидатов в верховные судьи, ушла в отставку. 22 января - на фоне акций с требованием отставки членов Высшего совета юстиции - объявили о самоотводе все кандидаты в верховные судьи. 20 февраля политсовет правящей "Грузинской мечты" выступил против моратория на бессрочное назначение судей, а оппозиционное "Единое национальное движение" проголосовало в поддержку инициативы.

Высший совет юстиции представил парламенту список кандидатов в судьи Верховного суда, которых бессрочно избирает парламент. Среди свыше 140 кандидатов - главный прокурор Шалва Тадумадзе.

Оппозиционные депутаты парламента от партий "Единое национальное движение" и "Европейская Грузия" уверены, что переход Тадумадзе из прокуратуры в суд обусловлен желанием лидера правящей партии "Грузинская мечта - Демократическое движение" Бидзины Иванишвили, неформально правящего страной, контролировать судебную систему.

"В суде будет не один клан, которому все подчинено, а мы получим еще более плохую ситуацию, когда этот клан будет разбавлен высокопоставленными чиновниками прокуратуры", - сказал один из лидеров "Европейской Грузии" Давид Бакрадзе в эфире грузинской телекомпании "Рустави 2" (здесь и далее перевод корреспондента "Кавказского узла").

В свою очередь, председатель фракции ЕНД Роман Гоциридзе обратил внимание на то, что Иванишвили сам принимает решение, кому быть судьями, и посредством личных адвокатов (ранее Тадумадзе был адвокатом Иванишвили, - Прим. "Кавказского узла") хочет отбелить репутацию судей.

Председатель парламента и один из лидеров "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе отметил, что участие в конкурсе - это личное решение Тадумадзе.

"У него прекрасная репутация. Судей избирает Высший совет юстиции и парламент... Любой человек может принять участие в конкурсе, среди них и занимающие разные государственные должности", - сказал Кобахидзе в эфире грузинской телекомпании "Имеди".

Грузинские политологи не исключили, что Шалва Тадумадзе решил сменить сферу деятельности на более спокойную, к тому же гарантированно пожизненную.

"Он считает, что лучше быть судьей, чем генеральным прокурором. Предпочел работу судьи - пожизненная гарантированная работа, более спокойная и без особой головной боли", - сказал политолог Гия Хухашвили корреспонденту "Кавказского узла".

Политолог "Клуба независимых экспертов" Рамаз Сакварелидзе заявил корреспонденту "Кавказского узла", что участие в конкурсе Тадумадзе может быть связано с тем, что ему нашли замену на посту главного прокурора и "освобождают место таким путем". По мнению политолога, основная причина решения Тадумадзе о смене деятельности - то, что он не подходит на должность прокурора. Прокурор - по типу мышления, характеру работы - отличается от адвоката, которым ранее работал Тадумадзе.

"На посту главного прокурора находился адвокат по своему типу и натуре. Он не смог выдержать на этой работе. Тенденция такова - на этот пост ищут не прокуроров, а среди юристов не прокурорского типа", - считает он.

Сакварелидзе указал, что прокурор должен быть принципиальным, частично агрессивным и требовательным, с "чистым подходом" - без предвзятости и коррупции, предположив, что такого кандидата "найти нелегко".

Тадумадзе с большой долей вероятности будет избран в судьи Верховного суда, считает Сакварелидзе.