Активисты собрали деньги на выплату штрафов братьям Джохадзе

27 апреля 2024, 00:58

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Задержанные на митинге против закона об иноагентах братья Гига и Сандро Джохадзе были оштрафованы на общую сумму 4700 лари. Активисты бросили клич в соцсетях и собрали для них деньги.

Как писал "Кавказский узел", 16 апреля полицейские, оттесняя противников закона об иноагентах от здания парламента Грузии, применили дубинки и слезоточивый газ. 11 человек были задержаны, пострадало минимум три журналиста. На митинге был избит научный сотрудник Центра Чавчавадзе Гига Джохадзе, сообщил специалист по международным отношениям Гия Джапаридзе. "Гига Джохадзе, научный сотрудник Центра Чавчавадзе, был пойман и жестоко избит. Также задержали его брата – школьника", - сообщил он. Позже выяснилось, что Сандро Джохадзе, несмотря на то, что он школьник, уже исполнилось 18 лет.

В Грузии продолжаются массовые акции протеста после того, как правящая партия "Грузинская мечта" повторно внесла в парламент законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который стал новой версией закона об иноагентах. 17 апреля депутаты приняли его в первом чтении на фоне массовых акций протеста. Активисты заявили, что намерены протестовать беспрерывно, пока власти не откажутся от попыток принять документ.

Суд оштрафовал 26 апреля Сандро Джохадзе на 2200 лари (примерно 819 долларов), а Гигу Джохадзе - на 2500 лари (примерно 930 долларов), рассказала корреспонденту "Кавказского узла" юрист НПО "Институт исследования демократии" Анна Гахокидзе.

"Деньги на штрафы школьнику Сандро Джохадзе и его брату Гиге Джохадзе были собраны за 15 минут. Но деньги все поступали. В итоге было собрано около 15 тысяч лари. На штрафы обоим Джохадзе нужно было 4 700 лари, остальные деньги пойдут на оплату штрафов другим задержанным патриотам. Это очень важно и правильно. Так быстро нам никогда не удавалось собрать деньги на штрафы. Очень много денег перечислили грузинские эмигранты", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" коллега Джохадзе.

Когда нас доставили в суд после 45 часов в СИЗО, мы встретились с большим количеством людей, что стало для меня новым источником энергии. Оштрафовали меня и брата без каких-либо доказательств. Прямо здесь я хочу поблагодарить наших адвокатов, которые были просто идеальны, и всех свидетелей за правду", - написал на своей странице в соцсети Facebook* Сандро Джохадзе.

"Для нас с Сандро деньги собраны. Оставшиеся после уплаты штрафа деньги будут переданы всем задержанным 16-17 апреля", - написал на своей странице в соцсети Facebook* Гига Джохадзе.

Суд он назвал "одним большим болотом". "Увиденное мною шокировало. Я и Сандро, мирные демонстранты, мирно протестовавшие против российского закона и закона ни в коем случае, ничего не нарушали. Прокуратура обвинила нас по статье 166 "Мелкое хулиганство" и статье 173 "Неповиновение законным требованиям полиции". Сотрудники полиции были "свидетелями" на суде, утверждая, что нас задержали, однако на самом деле нас задержал спецназ, а не патрульная полиция. Эти полицейские "свидетели" были вынуждены сказать, что мы ругали и оскорбляли сотрудников правоохранительных органов; пытались прорвать кордон офицеров; мешали правоохранительным органам вести дело", - также написал Джохадзе.

Он также заявил, что система наказывает невиновных людей, чтобы запугать их и заставить не ходить на мирные собрания. "Начался необратимый процесс пробуждения молодежи. Никто не может остановить этот процесс. Нас не запугать, потому что нас много, потому что мы едины и этим единством мы сильны. Они выиграли битву, но войну не выиграют. Мы победим", - добавил он.

В феврале 2023 года аналогичная инициатива была встречена масштабными протестами, США и Евросоюз раскритиковали проект закона, и его принятие тогда пришлось отложить. Грузинские оппозиционеры и их сторонники называют законопроект об иностранном влиянии "российским законом" и видят в нем угрозу европейскому пути развития страны, говорится в справке "Кавказского узла" "Вторая попытка Грузии принять закон об иноагентах".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.