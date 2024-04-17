Активисты призвали расследовать избиения журналистов на акции протеста в Тбилиси

17 апреля 2024, 10:16

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Полиции следует найти и наказать силовиков, которые избили журналистов, освещавших акцию протеста в Тбилиси, заявила грузинская неправительственная организация.

Как писал "Кавказский узел", 16 апреля 11 человек были задержаны полицейскими в Тбилиси на акции протеста против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния". Во время разгона акции протеста полиция использовала дубинки и слезоточивый газ, пострадали минимум трое журналистов - журналист Publika Александр Кешелашвили, журналист Tabula Георгий Бадридзе и журналист издания "Априли" Георгий Басхаджури.

Правящая партия "Грузинская мечта" внесла в парламент законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который стал измененной версией прежнего проекта закона об иноагентах. 15 апреля юридический комитет парламента поддержал законопроект, а 16 апреля депутаты приступили к его обсуждению, за которым должно последовать рассмотрение и голосование. Ранее опрошенные "Кавказским узлом" депутаты назвали эту инициативу угрозой евроатлантической перспективе Грузии.

Вмешательство в профессиональную деятельность журналистов является нарушением статьи 154 Уголовного кодекса, заявила в связи с насилием в отношении журналистов на месте акции протеста НПО "Transparency International Грузия" .

"Призываем министерство внутренних дел незамедлительно начать расследование инцидентов и привлечь к ответственности нарушителей закона, а также обеспечить безопасные условия работы для представителей СМИ", - процитировал обращение НПО телеканал "Мтавари архи", эфир которого посмотрел корресподент "Кавказского узла".

Георгий Басхаджаури подтвердил, что был избит силовиками. "Меня избили, меня обозвали нецензурно, я выбрался, побежал, но меня ударили несколько "робокопов". Меня пинали, а я говорил им, что я журналист", - рассказал Басхаджаури телеканалу "Формула", эфир которого посмотрел корресподент "Кавказского узла".

Басхаджаури подчеркнул, что силовики начали разгон, когда "не было ни напряженности, ни конфронтации, и в этом районе осталось мало людей". Он отметил, что врачи скорой помощи направили его в поликлинику.

На митинге был также избит научный сотрудник Центра Чавчавадзе Гига Джохадзе, сообщил специалист по международным отношениям Гия Джапаридзе. "Гига Джохадзе, научный сотрудник Центра Чавчавадзе, был пойман и жестоко избит. Также задержали его брата […] – школьника", - написал на своей странице в Facebook* Джапаридзе, публикацию которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, парламент Грузии 8 апреля на заседании бюро зарегистрировал законопроект "О прозрачности иностранного влияния", приняв его к рассмотрению. При этом множество людей собралось около здания парламента с требованием не принимать законопроект.

Проект закона несет угрозу демократическому будущему и евроинтеграции Грузии, указали в совместном заявлении более 400 грузинских неправительственных организаций. Премьер-министр объяснил инициативу правящей партии необходимостью контролировать финансирование общественных организаций.

Еще в марте 2023 года "Грузинская мечта" решила вынести на пленарное заседание парламента законопроект об иноагентах. Парламент 7 марта 2023 года одобрил в первом чтении один из двух законопроектов об иноагентах, но уже через три дня отклонил его под влиянием массовых уличных протестов, а второй законопроект был отозван.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в 2023 году отказалась поддерживать законопроект об иноагентах, заявив, что он противоречит европейским ценностям. Проект закона также раскритиковали посол Евросоюза и представительство ООН, а ряд грузинских СМИ заявили, что в случае принятия закона не будут регистрироваться в качестве иноагентов.

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