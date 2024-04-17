Минимум трое журналистов пострадали при разгоне акции протеста в Тбилиси

17 апреля 2024, 02:56

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Во время разгона силовиками акции протеста против закона об иноагентах в Тбилиси пострадали минимум трое журналистов, у одного из них спецназовцы забрали мобильный телефон.

Как писал "Кавказский узел", 15 апреля парламент Грузии поддержал в первом чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния", обсуждение проходило на фоне массовой акции протеста. 16 апреля депутаты приступили к обсуждению законопроекта на фоне новой акции протеста. Полиция, оттесняя противников закона об иноагентах от здания парламента Грузии, использовала дубинки и слезоточивый газ и проводила задержания. МВД отчиталось о задержании 11 человек.

Правящая партия "Грузинская мечта" внесла в парламент законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который стал измененной версией прежнего проекта закона об иноагентах. Опрошенные "Кавказским узлом" депутаты назвали эту инициативу угрозой евроатлантической перспективе страны.

Трое журналистов пострадали во время разгона демонстрации против закона об иноагентах в Тбилиси, пишет сегодня "Новости-Грузия" в своем телеграм-канале

Журналист издания Publika Александр Кешелашвили рассказал, что его удерживал один из спецназовцев, а другой подошел и ударил его по лицу. У журналиста Tabula Георгия Бадридзе отобрали телефон, ударив его при этом. Избили также журналиста издания "Априли" Георгия Басхаджури, которого силовики к тому же несколько раз оскорбили.

Одного мужчину группа силовиков задерживает в другом переулке. У него небольшая камера в руках, однако подтверждений, что он является журналистом, нет. При этом за кадром люди несколько раз произносят слово "журналист". Один из силовиков бьет задержанного чем-то по лицу.

"Tbilisi Life" публикует видео с места событий, на нем группа людей бежит по переулку. Одетый в черное мужчина толкает бегущего перед ним человека, тот падает и ударяется головой об стену. Позднее стало известно, что упавшему помогли подняться местные жители, они также вызвали скорую помощь. Пострадавший, активист Димитри Беридзе отделался ссадинами.

Также издание сообщает, что активистка движения "Shame" Мариам Долидзе во время разгона демонстрации получила перелом локтевой кости, она госпитализирована.

В 2023 году президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась поддерживать законопроект об иноагентах, заявив, что он противоречит европейским ценностям. Проект закона также раскритиковали посол Евросоюза и представительство ООН, а ряд грузинских СМИ заявили, что в случае принятия закона не будут регистрироваться в качестве иноагентов.

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