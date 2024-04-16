Не менее 11 человек задержаны на акции протеста в Тбилиси

16 апреля 2024, 23:01

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МВД отчиталось о задержании 11 человек на акции протеста в Тбилиси, у здания парламента работают бригады врачей, оказывая помощь пострадавшим при разгоне акции. Президент Грузии попросила помощи Евросоюза в связи с кризисом в стране.

Как писал "Кавказский узел", 15 апреля парламент Грузии поддержал в первом чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния", обсуждение проходило на фоне массовой акции протеста. Силовики задержали 14 человек, один полицейский получил травмы. Адвокаты заявили об избиении задержанных, полиция сообщила, что четверо из них отпущены на свободу под подписку о невыезде. Сегодня депутаты приступили к обсуждению законопроекта на фоне новой акции протеста. Полиция, оттесняя противников закона об иноагентах от здания парламента Грузии, использовала дубинки и слезоточивый газ и проводила задержания.

Правящая партия "Грузинская мечта" внесла в парламент законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который стал измененной версией прежнего проекта закона об иноагентах. Опрошенные "Кавказским узлом" депутаты назвали эту инициативу угрозой евроатлантической перспективе страны.

11 человек задержаны при разгоне митинга, сообщило сегодня МВД Грузии. "Во время митинга на проспекте Руставели и территории здания парламента, несмотря на неоднократные призывы сотрудников МВД к организаторам и участникам протестовать в установленных законом формах и не совершать насильственных действий, протестующие вступали в физическое противостояние с сотрудниками полиции и бросали в их сторону различные тупые предметы, в том числе камни и бутылки. В результате этой противоправной акции пострадал сотрудник МВД, который был переведен в Кавказский медицинский центр. Также поврежден автомобиль, принадлежащий министерству. МВД применило специальное средство – так называемый перцовый баллончик для предотвращения физического противостояния. 11 человек были задержаны правоохранительными органами за нарушение закона", - сообщило ведомство на своем сайте.

Ведомство призвало участников акции протеста "обеспечить выражение протеста в рамках, предусмотренных законом". "Каждое противоправное действие будет сопровождаться соответствующим правовым ответом со стороны правоохранительных органов", - сказано в заявлении.

Протестующие призывали МВД дать возможность проведения мирной акции протеста и не разгонять ее участников. В знак мирной акции, протестующие исполняли песни и поднимали вверх руки, демонстрируя, что у них ничего нет, сообщает корреспондент "Кавказского узла".

По данным Центра экстренной медицинской помощи, до 10 бригад скорой помощи работают около парламента.

Как сообщили "Интерпрессньюс" в центре экстренной медицинской помощи, медики оказывают помощь гражданам на месте. Что касается количества пострадавших, то на данном этапе неизвестно, сколько человек пострадало и скольким оказали первую помощь.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили экстренно обратилась к своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону и главе Евросовета Шарлю Мишелю в связи с событиями в стране из-за закона об иноагентах, сообщает TV Pirveli.

Зурабишвили считает, что вопрос может быть рассмотрен на специальном заседании Европейского совета, которое пройдет в Брюсселе 17-18 апреля. "Я обратилась к Шарлю Мишелю и Эммануэлю Макрону по поводу ситуации здесь, завтра заседание Европейского совета Евросоюза", - приводит телеканал слова Зурабишвили.

Также сегодня Зурабишвили назвала "прямой провокацией" и «российской стратегией дестабилизации» попытку властей «протолкнуть этот закон вопреки воле населения и вопреки протесту партнеров".

Принимая российский закон, Бидзина Иванишвили и «Грузинская мечта» фактически организуют государственный переворот говорит политик Давид Зурабишвили.

"Нам всем нужно смотреть в глаза и осознавать: принятие этого закона закроет Грузии путь в ЕСНа протесты уже два дня выходит очень много людей, особенно молодежь, и Запад говорит нам, что если этот закон будет принят, то Грузия не только не войдет в ЕС, но, наоборот, отколется от него. Нам всем нужно следить за реальностью и осознавать: принятие этого закона закроет Грузии путь в ЕС. Это неизбежно, потому что грузинский геополитический компас имеет только две стороны – запад и север. Мы живем в таком географическом регионе, что должны либо интегрироваться в западные структуры, ЕС и НАТО, либо находиться в сфере влияния России, что приведет к неблагоприятным последствиям.

И что в этой ситуации делают Бидзина Иванишвили и грузинские власти при нем? Что и совершенно сознательно и осознанно противостоит всему западному миру, отвергает их предостережения, противостоит всему гражданскому обществу.Как это можно назвать, если не попыткой государственного переворота и предательством жизненно важных интересов Грузии?", заявил он в эфире телекомпании "Пирвели."