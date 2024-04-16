Силовики применили спецсредства для разгона демонстрантов в Тбилиси

16 апреля 2024, 22:06

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Полиция, оттесняя противников закона об иноагентах от здания парламента Грузии, использует дубинки и слезоточивый газ, протестующих задерживают.

Как писал "Кавказский узел", 15 апреля парламент Грузии поддержал в первом чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния", обсуждение проходило на фоне массовой акции протеста. Силовики задержали 14 человек, один полицейский получил травмы. Адвокаты заявили об избиении задержанных, полиция сообщила, что четверо из них отпущены на свободу под подписку о невыезде. Сегодня депутаты приступили к обсуждению законопроекта на фоне новой акции протеста.

Правящая партия "Грузинская мечта" внесла в парламент законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который стал измененной версией прежнего проекта закона об иноагентах. Опрошенные "Кавказским узлом" депутаты назвали эту инициативу угрозой евроатлантической перспективе страны.

Полиция начала задерживать протестующих на проспекте Руставели против принятия новой версии закона об иноагентах - законопроекта о прозрачности. По сообщению телекомпании "Формула", задержан генеральный секретарь партии "Лело" Ираклий Купрадзе.

"Меня били. Людей жестоко избивают", - написал после задержания в соцсетях генеральный секретарь «Лело» Ираклий Купрадзе, передает ТВ Формула.

Полиция применяет перцовые баллончики против мирных протестантов. На месте появились машины скорой помощи. Врачи оказали помощь Нике Гварамии, сообщило "Мтавари архи".

С задней стороны парламента полиция оттесняет участников акции и создает коридор, чтобы здание могли покинуть депутаты. Поступают сообщения о том, что начали применять газ. Полиция создает коридор, чтобы парламент могли покинуть депутаты, сообщило агентство "Новости Грузия".

О применении газа сообщил и лидер партии "Гирчи - больше свободы Зура Джапаридзе". "Никто ничего плохого не сделал, мы просто стояли и почему они решили напасть совершенно непонятно. Сначала нас избили и вытащили, потом обрызгали перцовыми баллончиками с очень близкого расстояния, теперь я не знаю, что они делают, я больше не вижу", - привело его слова издание Tabula.

На видео, опубликованном в частности, в Telegram-канале RusNews, силовики плотным строем идут вперед, выставив щиты. Одного из протестующих, который оказался вблизи от них, они, взяв за руки, увели внутрь строя.

МВД заявило, что в ходе акции пострадал один из силовиков, следует из сообщения ведомства.

При разгоне акции пострадал оператор Рустави-2, предварительно он надышался слезоточивым газом, сообщило сегодня ТАСС.

К 22:00 (21.00 мск) 16 апреля 2024 года МВД Грузии начало применять силу к участникам митинга и использовать перцовый газ, сообщил офис омбудсмена Грузии. Народный защитник выпустил заявление,ю в котором призвал министерство внутренних дел "обеспечить защиту свободы слова и собраний всех граждан в безопасной среде, а в случае применения силы следовать соответствующим международным стандартам", - говорится в заявлении.

В 2023 году президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась поддерживать законопроект об иноагентах, заявив, что он противоречит европейским ценностям. Проект закона также раскритиковали посол Евросоюза и представительство ООН, а ряд грузинских СМИ заявили, что в случае принятия закона не будут регистрироваться в качестве иноагентов.

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