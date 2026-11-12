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23:35, 12 ноября 2026

Военнослужащий из Северной Осетии убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Иван Павлик из Моздокского района убит в боевых действиях. С начала российской операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 603 комбатанта из Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", к 10 ноября власти и силовики признали убитыми в зоне военной операции на Украине не менее 602 бойца из Северной Осетии.

О гибели Ивана Павлика  в военной операции сообщила сегодня администрация Моздокского района на странице во "ВКонтакте".

Павлик родился в 1989 году. Его похороны состоятся 13 ноября в станице Павлодольская. Детали биографии и гибели военного администрация в сообщении не привела.

Российский военный. Кадр видео Минобороны https://t.me/mod_russia/58670
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Число убитых на Украине бойцов с юга России достигло 10 тысяч
Не менее 4969 бойцов из СКФО и 5031 из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 603 бойцов из Северной Осетии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Ранее администрация Моздокского района сообщала, что в военной операции убит Хаджи Бабаев.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов. "Никаких официальных почестей его семье оказано не было. В военкомате сказали, что якобы даже страховки "Согаза" нет. Якобы их не страховали… Никто больше не ответил, в том числе военная прокуратура", - рассказала родственница одного из них.

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Автор: "Кавказский узел"

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