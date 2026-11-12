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13:00, 12 ноября 2026

Усман Нурмагомедов столкнулся с риском тюремного заключения за драку с Двалишвили

Драка с участием Усмана Нурмагомедова и Мераба Двалишвили. Скриншот видео https://m.vkvideo.ru/video-30111136_456253111

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Абу-Даби задержаны боец MMA из Дагестана Усман Нурмагомедов и другие участники драки с экс-чемпионом UFC Мерабом Двалишвили. По законам ОАЭ Нурмагомедову грозит до года лишения свободы. 

Как писал "Кавказский узел", в феврале боец MMA из Дагестана Усман Нурмагомедов победил британца Алфи Дэвиса на турнире Professional Fighters League (PFL) и в пятый раз защитил титул чемпиона в легком весе.

Усман Нурмагомедов и участники драки с бывшим обладателем пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшей весовой категории Мерабом Двалишвили находятся под стражей в Абу-Даби, сообщает сегодня ТАСС со ссылкой на свой источник.

Источник отметил, что задержанных уже посетил адвокат, пишет агентство.

Ранее Двалишвили обвинил Нурмагомедова и его спутников в нападении в холле отеля в Абу-Даби во время интервью перед турниром борцовской лиги RAF, сообщает РБК.

По данным издания, в июле 2026 года, перед турниром RAF в Тбилиси, Мераб Двалишвили ударил борца Ахмеда Гаджимагомедова после того, как тот спросил, зачем Двалишвили ранее позволил себе грубое высказывание в адрес Умара Нурмагомедова.

В январе 2025 года Двалишвили одержал победу над Умаром Нурмагомедовым, братом Усмана, и защитил чемпионский титул. После этого Мераб Двалишвили конфликтовал с Умаром Нурмагомедовым, информирует издание.

В драке участвовали не менее восьми человек

Усман Нурмагомедов прибыл в Абу-Даби вместе с братом Умаром, драка произошла 11 ноября в отеле "Хилтон", пишет сегодня "Спорт-Экспресс".

По данным издания, Усман Нурмагомедов сначала сфотографировался с болельщиками, а затем увидел Мераба, подошел к нему, сказал «У меня к тебе вопрос», развернул к себе и дал пощечину. Удар был сильным, и Мераб схватился за голову.

После этого началась драка, в которой, по данным издания, участвовали с одной стороны Усман Нурмагомедов, боец UFC Тагир Уланбеков, боец PFL Амру Магомедов и их друг, а с другой — Двалишвили и 21-летний борец-вольник Саба Лазишвили. Потом к драке подключились еще два человека, которые схватили отступающего Двалишвили.

Нурмагомедову грозит до года тюрьмы

Усману Нурмагомедову может грозить до года лишения свободы или штраф около 2700 долларов, согласно статье 390 Федерального закона ОАЭ о преступлениях и наказаниях, сообщает сегодня "Чемпионат".

Совершение нападения группой из трёх и более человек считается отягчающим обстоятельством. При этом для применения статьи 390 не требуется заявление от Мераба Двалишвили, пишет издание.

Инцидент вызвал противоречивую реакцию спортсменов

Чемпион UFC из Дагестана Ислам Махачев, комментируя драку Усмана Нурмагомедова с Мерабом Двалишвили, заступился за земляка. "Тем, кто сейчас осуждает Усмана и ребят, пишет в их адрес оскорбления: почему вы молчали, когда Мераб ни за что ударил дагестанского борца и задел его честь? Человек подошел к нему поговорить без злого умысла. То, что произошло сегодня (11 ноября), Мераб начал у себя на родине, позволив себе ударить гостя и задев его мать", - цитирует сегодня Махачева Sport24.

В свою очередь боец UFC из Бразилии Пауло Коста раскритиковал участников нападения.

"Я уже видел подобное. Мужчины не атакуют одного-двух человек целой группой. Если ты всегда ходишь в окружении других мужчин, то это многое о тебе говорит. Настоящий мужчина ходит один или с девушкой. Такие люди никогда не выясняют отношения один на один. А нападение группой - это самое трусливое, что можно сделать", - приводит его слова издание.

Менее категорично высказался ветеран смешанных единоборств Джефф Монсон. "Думаю, не стоит воспринимать это всерьез. Оба они — соперники. Оба хотят победить, оба хотят проявить свою агрессивность. Полагаю, ничего больше за этим не стоит", - приводит слова Монсона «Матч ТВ».

Напомним, Усман Нурмагомедов - двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова. В ноябре 2023 года он был отстранен от боев по решению Атлетической комиссии штата Калифорния после боя с американцем Брентом Примусом. У Усмана Нурмагомедова был найден рецепт на запрещенное вещество, однако заявку на терапевтическое исключение он не подал. Нурмагомедова обвинили в нарушении антидопинговых правил, результат его боя с Примусом был аннулирован.

Временная дисквалификация и отмена результатов боя, в котором Усман Нурмагомедов защитил титул чемпиона, не повлечет лишения его чемпионского титула, заверило после этого руководство спортивной организации Bellator.

В сентябре 2024 года Усман Нурмагомедов после временной дисквалификации победил Александра Шаблия и защитил титул чемпиона Bellator в легком весе.

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Автор: "Кавказский узел"

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