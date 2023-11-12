Усман Нурмагомедов дисквалифицирован на полгода за допинг

12 ноября 2023, 02:21

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Российский боец смешанного стиля Усман Нурмагомедов, который является двоюродным братом Хабиба Нурмагомедова, отстранен от боев на полгода. Такое решение приняла Атлетическая комиссия штата Калифорния после боя Нурмагомедова с американцем Брентом Примусом.

У дагестанца был найден рецепт на запрещенное вещество, однако заявку на терапевтическое исключение он не подал. Нурмагомедова обвинили в нарушении антидопинговых правил, а результат боя с Примусом на Bellator 300 аннулирован.

Российский боец также был оштрафован на 50 тысяч долларов и зачислен в Ассоциацию добровольного тестирования на допинг, пишет сегодня, 12 ноября "Коммерсант", цитируя сообщение журналиста Ариэля Хельвани, ссылающегося на исполнительного директора комиссии Энди Фостера.

Соперник Нурмагомедова Брент Примус подтвердил, что был проинформирован о положительном тесте дагестанца на запрещенное вещество и о признанном несостоявшемся бое.

Бой Нурмагомедова и Примуса состоялся в Сан-Диего в октябре и завершился победой россиянина единогласным решением судей. По его итогам Нурмагомедов защитил титул чемпиона в легком весе и вышел в финал Гран-при Bellator, сообщает ТАСС.

"Кавказский узел" писал ранее, что 11 ноября 2021 года на КПП аэропорта Каспийска полицейские попытались остановить машину Toyota Camry без госномеров и с тонировкой, но водитель проигнорировал требование остановиться, сбил оградительный барьер и наехал на полицейского, который получил травмы. По делу были задержаны Усман Нурмагомедов и Камал Идрисов. 14 ноября Нурмагомедову был присвоен статус свидетеля по делу.

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