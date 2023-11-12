12 ноября 2023, 02:21

Усман Нурмагомедов дисквалифицирован на полгода за допинг

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Российский боец смешанного стиля Усман Нурмагомедов, который является двоюродным братом Хабиба Нурмагомедова, отстранен от боев на полгода. Такое решение приняла Атлетическая комиссия штата Калифорния после боя Нурмагомедова с американцем Брентом Примусом.

У дагестанца был найден рецепт на запрещенное вещество, однако заявку на терапевтическое исключение он не подал. Нурмагомедова обвинили в нарушении антидопинговых правил, а результат боя с Примусом на Bellator 300 аннулирован.

Российский боец также был оштрафован на 50 тысяч долларов и зачислен в Ассоциацию добровольного тестирования на допинг, пишет сегодня, 12 ноября "Коммерсант", цитируя сообщение журналиста Ариэля Хельвани, ссылающегося на исполнительного директора комиссии Энди Фостера.

Соперник Нурмагомедова Брент Примус подтвердил, что был проинформирован о положительном тесте дагестанца на запрещенное вещество и о признанном несостоявшемся бое.

Бой Нурмагомедова и Примуса состоялся в Сан-Диего в октябре и завершился победой россиянина единогласным решением судей. По его итогам Нурмагомедов защитил титул чемпиона в легком весе и вышел в финал Гран-при Bellator, сообщает ТАСС.

"Кавказский узел" писал ранее, что 11 ноября 2021 года на КПП аэропорта Каспийска полицейские попытались остановить машину Toyota Camry без госномеров и с тонировкой, но водитель проигнорировал требование остановиться, сбил оградительный барьер и наехал на полицейского, который получил травмы. По делу были задержаны Усман Нурмагомедов и Камал Идрисов. 14 ноября Нурмагомедову был присвоен статус свидетеля по делу.

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Примечание:

"Хабиб отказался от визита в Абхазию из-за угрозы санкций", "Пользователи соцсетей оценили сдержанную реакцию Хабиба на слова Кадырова", "Хабиб Нурмагомедов возглавил российский рейтинг звезд Forbes".

Автор: "Кавказский узел"

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