Ситуация с директором школы в селе Хонох привлекла внимание к малокомплектным горным школам

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В Шамильском районе десять малокомплектных школ, их необходимо содержать, так как дети должны получать образование. Одна из них - школа в селе Хонох, где директору Хадижат Магомедовой приходится ходить по 14 километров ежедневно, чтобы вести уроки у трех детей. По ее словам, она не просила о транспорте, представитель отдела образования сообщил, что ранее Магомедовой был предоставлен дом в селе, где находятся школа.

Как писал "Кавказский узел", учительница Хадижат Магомедова уже девять лет ежедневно проходит 14 километров по горным дорогам, чтобы учить детей в селе Хонох Шамильского района. Жители республики, комментируя в соцсети видеосюжет про Магомедову, призвали власти повысить ей зарплату и обеспечить транспортом.

Видео об учительнице Хадижат Магомедовой, которая девять лет добирается на работу пешком из одного горного села в другое, снял блогер Семен Распутин. По словам блогера, дорога протяженностью семь километров занимает два часа в одну сторону, а вечером женщине приходится возвращаться тем же маршрутом. На пути она встречала диких животных. Магомедова возглавляет Хонохскую начальную школу в дагестанском селе Хонох и одновременно преподает в ней. Сейчас там два класса и всего три ученика – два мальчика и девочка. Дети разных классов занимаются одновременно в одном помещении, рассказал Распутин.

Магомедова не просила о транспорте

Хадижат Магомедова рассказала корреспонденту «Кавказского узла», что у нее не было случая, когда из-за непогоды она опоздала или пропустила бы работу.

«Я не обращалась ни к кому, и никуда насчет обеспечения меня транспортом, из-за того, что хожу пешком. Я радуюсь, что у меня есть работа, люблю ее, и хожу на нее с удовольствием», - сказала учитель.

Три ученика начальных классов, по ее словам, занимаются в одном помещении. Она, кроме должности директора, преподает русский язык и другие дисциплины начальной школы. Кроме нее, в образовательном учреждении работают учитель английского языка, повар, работник котельной и охранник. Все предметы и занятия удается проводить полноценно, все условия для этого есть, отметила Магомедова.

Альтернативы начальной школе в селе Хонох, где дети учатся до 4 класса, нет.

"Иначе им пришлось бы ходить в школу, расположенную в другом селе на расстоянии 3 километров. Это маленькие дети, им рано вставать, и самостоятельно идти они не смогут», - говорит Хадижат Магомедова.

После окончания начальных классов они смогут в школе соседнего села учиться в школе-интернате до выходных, чтобы каждый день не ездить на занятия, уточнила она.

Власти района назвали дорогим содержание малокомплектных школ

Начальник отдела образования администрации Шамильского района Карим Будунов рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что в районе работают десять малокомплектных школ. Содержать их обходится дорого, так как в них иногда обучаются всего 3-4 ребенка.

«Мы не можем их закрывать, надо же детям образование давать», - говорит Будунов.

Он добавил, что рядом с Хонох расположено село Ругельда, где имеется школа-интернат, и после 4-го класса школьники начальных классов, расположенных в поблизости малокомплектных школ – их всего пять, перейдут на учебу с проживанием туда.

Там мало людей живут, восемь домов и школа

Что касается возможности обеспечить Хадижат Магомедову транспортом для поездок в школу, Будунов сообщил, что в селе Хонох ей был предоставлен для проживания дом.

«Там мало людей живут, восемь домов и школа. Есть люди, которые выехали в город, и для Магомедовой мы ранее предоставили для жилья дом со всеми условиями», - сообщил Будунов.

Сельские учителя получают надбавку за работу в горной местности в размере 15 процентов, в районах, расположенных выше 2 тысяч метров, надбавка составляет 20 процентов, - уточнил он.

Юрист указал на бонусы для педагогов сельских малокомплектных школ

Юрист Рустам Ахмедов рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что прямой обязанности обеспечить учителя автомобилем с водителем у властей нет. Школьный автобус по СанПиН и Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» предназначен для перевозки детей, а не сотрудников. Возможен вариант развозки для всех работников, если это прописано в коллективном договоре или локальном акте школы. Может быть выдана компенсация за использование личного автомобиля, если работодатель и работник договорились, что учитель использует свою машину в служебных целях.

Как отметил юрист, учитель в сельской малокомплектной школе может получать повышенный оклад, это регулируется региональными актами. Им также может предоставляться компенсация расходов на оплату жилья, отопления и освещения – это составляющая федерального закона № 273-ФЗ.