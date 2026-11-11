Новый размер прожиточного минимума в Дагестане дал повод для критики в адрес чиновников

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Прожиточный минимум в Дагестане на следующий год составит 18 407 рублей на душу населения и 15 830 рублей для пенсионеров, постановили власти. Жители республики, комментируя это постановление в соцсети, раскритиковали установленные суммы как недостаточные для оплаты продуктов, коммунальных услуг и лекарств и предложили чиновникам самим попробовать прожить на эти деньги.

Согласно постановлению правительства Дагестана от 9 ноября, величина прожиточного минимума на душу населения в республике на 2027 год установлена в размере 18 тыс. 407 рублей. По сравнению с текущим годом показатель увеличен на 1173 рубля, или на 6,8%.

Для трудоспособного населения прожиточный минимум составит 20 тыс. 64 рубля, для пенсионеров – 15 830 рублей, для детей – 17 855 рублей, привело 10 ноября РИА "Дагестан" постановление правительства.

Пост об утверждении прожиточного минимума в Дагестане на 2027 год также опубликовал 10 ноября Instagram*-паблик hello_makhachkala. Жители Дагестана в комментариях раскритиковали его размер, указав на рост расходов на продукты, коммунальные услуги и лекарства. На 09.50 мск 11 ноября эта пубикация в Instagram*-паблике hello_makhachkala, на который подписаны около 207,4 тысячи пользователей, набрал 137 отметок "Нравится" и 65 комментариев.

Жители Дагестана указали, что установленного прожиточного минимума недостаточно для оплаты повседневных расходов. Один из них привел пример распределения пенсии между коммунальными платежами, лекарствами и продуктами. "Простая логика. Пенсия 21 500 рублей, например. Из них уже с октября на 18% больше услуги ЖКХ. Пять тысяч за это зимой. Три-четыре тысячи за лекарства. 10 000 ушло. Продукты и цены в Дагестане самые высокие. На намус, что подарить внукам? Как жить на 10 000 рублей в месяц? А семьи с детьми как прожить? Многие семьи не получают детские выплаты из-за бюрократических проволочек", – написал strannik22612.

"Может установите пенсионерам 50 тыс., как можно прожить на 16 тыс.? Коммунальные, цены подняли, в аптеку и гастроном страшно зайти от цен. Услышьте нас, простой народ", – призвала zaira208156.

"Кто установил, пусть сам попробует на них прожить, их даже на коммуналку не хватит", – отметила alievislam_19_65.

Другие участники обсуждения раскритиковали чиновников, утвердивших прожиточный минимум, предложив им самим попробовать прожить на установленную сумму. "А власть тоже решилась перейти на эту прожиточную? Они же принимают эти законы, надо пример показать, и доказать что можно прожить на эти деньги", – написал 02_29_095..95.

"Вот пусть кто устанавливает такую сумму прожиточного минимума и получает такую зарплату", – предложил 922_6521616.

"Надо чиновникам такие зарплаты установить", – указала alieva.g.a12.

Часть комментаторов обратила внимание на тяжелое материальное положение пенсионеров и семей с детьми, а также трудности с получением социальных выплат. "Пускай попробуют сами жить на эти суммы, на ребенка уже питание все что они дают уходит в один день, они хотят это на месяц растянуть", – написала 1_m1lka.

"Чтобы получать этот прожиточный минимум тоже, нужно пройти весь спектр "голодных игр", – отметила massi__blog.

"Почему самые низкие зарплаты и пенсии в Дагестане? Как могут пенсионеры на 15 тысяч рублей прожить?", – возмутился abdurakhmanalunkachev.

"Кавказский узел" также писал, что в Дагестане длительное время остаются актуальными проблемы низких доходов населения, безработицы и роста стоимости жизни. Жители республики неоднократно жаловались на подорожание продуктов и коммунальных услуг, указывая на высокую долю повседневных расходов в семейном бюджете. Так, 22 сентября текущего года жители Махачкалы пожаловались на предстоящее повышение коммунальных тарифов. По словам горожан, увеличение тарифа на электроэнергию на 11,3% с 1 октября существенно повысит финансовую нагрузку на семьи и пенсионеров. Одна из жительниц рассказала, что в ее семье с двумя детьми работает только муж, а расходы на коммунальные услуги, составлявшие около семи тысяч рублей в месяц, после повышения тарифов могут достигнуть 10 тысяч рублей.

12 сентября махачкалинцы рассказали о подорожании хлеба, которое стало дополнительной нагрузкой на семейный бюджет. В частности, стоимость 500-граммовой буханки белого хлеба выросла с 50 до 55 рублей, а черного хлеба – с 50 до 60 рублей. Жители из многодетных семей отметили, что даже небольшое повышение стоимости продуктов существенно увеличивает ежедневные расходы. Сотрудник одного из хлебозаводов объяснил подорожание ростом затрат на доставку из-за повышения цен на автомобильное топливо.