Перебои с подачей воды жителям Дербента привели к уголовному делу

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Вода в дома дербентцев подается в объеме, который недостаточен для обеспечения потребностей, что создает угрозу их здоровью, указали следователи. Жители Дербента уже длительное время жалуются на перебои с водоснабжением, а городские власти ранее признали, что ситуация ухудшилась, несмотря на передачу коммунальной инфраструктуры единому оператору.

Как информировал "Кавказский узел", дербентцы регулярно жалуются на проблему с водоснабжением. 30 июля 2025 года мэр Дербента признал, что ситуация с водоснабжением ухудшилась, несмотря на передачу коммунальной инфраструктуры единому оператору.

По данным следственного управления СКР по Дагестану, после выявления в интернете жалобы на перебои с водоснабжением в Дербенте возбуждено уголовное дело. Следователи установили, что вода поступает в жилые дома в недостаточном количестве.

"В ходе мониторинга сети интернет выявлена публикация о перебоях с водоснабжением в историческом районе "Седьмой магал" города Дербента. Вода в жилые дома подается в объеме, недостаточном для обеспечения потребностей местных жителей и создает угрозу их здоровью", – сказано в сообщении ведомства, которое сегодня привел "Интерфакс".

Уголовное дело расследуется по части 1 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей", предусматривает до двух лет лишения свободы, – Прим. "Кавказского узла"), сказано в сообщении.

Напомним, в Дербенте уже длительное время актуальна проблема с водоснабжением. Так, в марте 2024 года пенсионерка Румия Исмаилова, проживающая в Седьмом магале, рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что вода в их дома поступала всего на один час через день, а обращения в мэрию и "Водоканал" не дали результата. Женщина отметила, что в других частях города водоснабжение было организовано значительно лучше.

"Мы себя изгоями чувствуем <...> Проблема как была, так и осталась", – пожаловалась тогда Исмаилова.

Ее соседка Джаваир рассказала, что иногда воды не бывает по три-четыре дня, хотя в семье есть маленькие дети и человек с инвалидностью. Другая жительница квартала, Ханым, отметила, что воду нередко подают ночью, а напора не хватает даже при использовании насосов.

Сотрудник дербентского "Водоканала" в марте 2024 года подтвердил "Кавказскому узлу", что круглосуточного водоснабжения в городе не было. По его словам, районы получали воду по очереди, в зависимости от наполнения резервуаров, поэтому большинство жителей вынуждены устанавливать накопительные баки.

Еще в июле 2023 года житель Дербента Фархад сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что на некоторые улицы старой части города вода поступает через день на два-три часа. По словам мужчины, такой порядок действует около десяти лет, а коммунальные службы объясняют его нехваткой воды. Жителям приходится запасать воду в емкостях, а перед свадьбами и похоронами отдельно договариваться о доставке воды водовозами.

Активист правозащитной организации "Монитор ЖКХ" назвал подачу холодной воды по такому графику нарушением права жителей на бесперебойное водоснабжение. Он пояснил, что жители могут обращаться в водоснабжающую организацию и жилищную инспекцию, которая должна проверять обоснованность отключений и принимать меры для устранения нарушений.

Летом 2025 года проблема вновь обострилась. После нескольких аварий на водоводе "Кайтаг – Дербент" часть исторических кварталов осталась без воды более десяти дней. Жительница старого города Фарида рассказала, что ее семье приходилось набирать воду на роднике, где образовывались длинные очереди, поскольку водовозы в их квартал не приезжали. Другой местный житель отметил, что его семья была вынуждена покупать воду для наполнения домашних емкостей.