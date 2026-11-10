×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
16:20, 10 ноября 2026

Перебои с подачей воды жителям Дербента привели к уголовному делу

Сотрудник полиции. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Вода в дома дербентцев подается в объеме, который недостаточен для обеспечения потребностей, что создает угрозу их здоровью, указали следователи. Жители Дербента уже длительное время жалуются на перебои с водоснабжением, а городские власти ранее признали, что ситуация ухудшилась, несмотря на передачу коммунальной инфраструктуры единому оператору.

Как информировал "Кавказский узел", дербентцы регулярно жалуются на проблему с водоснабжением. 30 июля 2025 года мэр Дербента признал, что ситуация с водоснабжением ухудшилась, несмотря на передачу коммунальной инфраструктуры единому оператору.

По данным следственного управления СКР по Дагестану, после выявления в интернете жалобы на перебои с водоснабжением в Дербенте возбуждено уголовное дело. Следователи установили, что вода поступает в жилые дома в недостаточном количестве.

"В ходе мониторинга сети интернет выявлена публикация о перебоях с водоснабжением в историческом районе "Седьмой магал" города Дербента. Вода в жилые дома подается в объеме, недостаточном для обеспечения потребностей местных жителей и создает угрозу их здоровью", – сказано в сообщении ведомства, которое сегодня привел "Интерфакс".

Уголовное дело расследуется по части 1 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей", предусматривает до двух лет лишения свободы, – Прим. "Кавказского узла"), сказано в сообщении.

Напомним, в Дербенте уже длительное время актуальна проблема с водоснабжением. Так, в марте 2024 года пенсионерка Румия Исмаилова, проживающая в Седьмом магале, рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что вода в их дома поступала всего на один час через день, а обращения в мэрию и "Водоканал" не дали результата. Женщина отметила, что в других частях города водоснабжение было организовано значительно лучше.

"Мы себя изгоями чувствуем <...> Проблема как была, так и осталась", – пожаловалась тогда Исмаилова.

Ее соседка Джаваир рассказала, что иногда воды не бывает по три-четыре дня, хотя в семье есть маленькие дети и человек с инвалидностью. Другая жительница квартала, Ханым, отметила, что воду нередко подают ночью, а напора не хватает даже при использовании насосов.

Сотрудник дербентского "Водоканала" в марте 2024 года подтвердил "Кавказскому узлу", что круглосуточного водоснабжения в городе не было. По его словам, районы получали воду по очереди, в зависимости от наполнения резервуаров, поэтому большинство жителей вынуждены устанавливать накопительные баки.

Еще в июле 2023 года житель Дербента Фархад сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что на некоторые улицы старой части города вода поступает через день на два-три часа. По словам мужчины, такой порядок действует около десяти лет, а коммунальные службы объясняют его нехваткой воды. Жителям приходится запасать воду в емкостях, а перед свадьбами и похоронами отдельно договариваться о доставке воды водовозами.

Активист правозащитной организации "Монитор ЖКХ" назвал подачу холодной воды по такому графику нарушением права жителей на бесперебойное водоснабжение. Он пояснил, что жители могут обращаться в водоснабжающую организацию и жилищную инспекцию, которая должна проверять обоснованность отключений и принимать меры для устранения нарушений.

Летом 2025 года проблема вновь обострилась. После нескольких аварий на водоводе "Кайтаг – Дербент" часть исторических кварталов осталась без воды более десяти дней. Жительница старого города Фарида рассказала, что ее семье приходилось набирать воду на роднике, где образовывались длинные очереди, поскольку водовозы в их квартал не приезжали. Другой местный житель отметил, что его семья была вынуждена покупать воду для наполнения домашних емкостей.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправьте сообщение, фото или видео через бот «Кавказского узла» в Telegram или через WhatsApp.
Telegram-бот
+358 46 564-7754
Мобильная форма
В Telegram - после перехода нажмите «Запустить бота» и отправьте сообщение. Фото и видео можно прикрепить через значок скрепки, выбрав пункт «Файл».

В WhatsApp - перейдите в чат с «Кавказским Узлом» и отправьте сообщение. Фото, видео и документы прикрепляются через значок скрепки.
Новости
Заправка в Махачкале. Фото: РИА Дагестан https://riadagestan.ru/ Водители в Махачкале заявили о сохранении топливного кризиса

В Махачкале по-прежнему сложно найти работающую АЗС, а цены на бензин остаются неоправданно высокими, сообщили опрошенные "Кавказским узлом" водители. Вслед за бензином на заправках в Дагестане дорожает и газ.

Силовик проводит опись. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Очередная незаконная майнинг-ферма найдена в селе Унцукуль

Энергетики и силовики нашли в селе Унцукуль очередную незаконную майнинг-ферму на 12 устройств для добычи криптовалюты.

Женщина стоит среди мужчин. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Правозащитницы объяснили социальные условия фемицида в Дагестане

Отношение к женщине как к собственности, безнаказанность насилия и отсутствие защиты от него создают условия для убийств женщин в Дагестане, указали опрошенные "Кавказским узлом" правозащитницы и эксперты.

Книга "Салихат". Фото: https://www.instagram.com/p/DTDsZwVjG_e/ принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России Роман о женщинах Дагестана снят с продажи в России после жалоб

Книга Натальи Елецкой "Салихат", рассказывающая о положении женщин в Дагестане, удалена с сайта издательства и крупных книжных сервисов. Автора романа обвиняли в создании "негативного образа" республики. 

Водоснабжение в Каспийске. Фото: РИА Дагестанhttps://riadagestan.ru Диспетчер водоканала обвинен по делу о перебоях с подачей воды в Каспийске

Длительные перебои водоснабжения в январе в Каспийске были связаны с тем, что диспетчер водоканала не передал информацию аварийной бригаде, заявили следователи.

Сотрудник полиции задерживает женщину. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Пользователи соцсети призвали наказать силовиков за инцидент с Фатимой Алиевой

Следует добиваться наказания московских полицейских, применивших силу к уроженке Дагестана Фатиме Алиевой и сорвавших с нее хиджаб при задержании, указали пользователи Facebook*. Другие участники дискуссии предположили, что внимание силовиков привлек именно мусульманский платок.

Темы дня
Хафиз Бабалы. Фото: https://bakivaxti.az/ru/posts/detail/jurnalist-hafiz-babali-hebs-olundu-1702561053 Хафиз Бабалы пожаловался на препятствия в доступе к правосудию

Погром в аэропорту Уйташ. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Житель Дагестана заочно осужден по делу о погроме в аэропорту Уйташ

Арсен Геворгян. Фото: пресс-служба Блок "Сильная Армения" Арсен Геворгян умер в СИЗО

Школьный класс. Фото: Региональное отделение ОНФ Родители поддержали инициативу обучать школьников Дагестана подаче жалоб на коммунальные нарушения

Персоналии
Адам Кадыров. Скриншот https://t.me/RKadyrov_95/5521
11:10, 9 ноября 2026
Кадыров Адам Рамзанович
Мансур Мовлаев. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в ChatGPT
10:36, 9 ноября 2026
Мовлаев Мансур Мовсарович
Никол Пашинян. Фото: https://www.primeminister.am/
11:07, 6 ноября 2026
Пашинян Никол Владимирович
События
22:45, 10 ноября 2026
Названо имя убитого военного из Северной Осетии
20:16, 10 ноября 2026
Чиновник в Дагестане отправлен под суд из-за гибели женщины при оползне
15:21, 10 ноября 2026
Стало известно имя убитого в СВО разведчика из Карачаево-Черкесии
06:44, 10 ноября 2026
Военнослужащий из Ростовской области убит в СВО
23:29, 9 ноября 2026
Мобилизованный из Калмыкии убит на Украине
21:50, 9 ноября 2026
Коллегия одобрила преследование судьи из Сочи за взятку
Все события дня
Кровная месть — как обычное убийство? Что предложила профессор из Дагестана
Кровная месть — как обычное убийство? Что предложила профессор из Дагестана
В хиджабе нельзя? Школьники Баку протестуют и учатся на улице
В хиджабе нельзя? Школьники Баку протестуют и учатся на улице
Увольнение работниц в Сочи: миллионы просмотров и возмущение в соцсетях
Увольнение работниц в Сочи: миллионы просмотров и возмущение в соцсетях
Перед чеченцами вновь извинились — второй случай за две недели.
Перед чеченцами вновь извинились — второй случай за две недели.
Неизвестные в масках увезли Ольгу Щёкину после выхода из спецприемника
Неизвестные в масках увезли Ольгу Щёкину после выхода из спецприемника
Перед выборами Кадыров усиливает контроль: бороды, одежда и “провокаторы”
Перед выборами Кадыров усиливает контроль: бороды, одежда и “провокаторы”
Показать больше