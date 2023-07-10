Дербентцы пожаловались на проблемы с подачей воды

10 июля 2023, 05:48

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На некоторые улицы магальной части Дербента вода уже несколько лет подается по графику, перед проведением торжеств нужно звонить и заказывать водовозку, сообщили местные жители. Подобные графики нарушают права граждан, считает представитель правозащитной организации "Монитор ЖКХ".

Житель Дербента Фархад рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что вода на определенные улицы города подается по графику - через день на два-три часа. Причем такого графика власти придерживаются уже долгое время, примерно лет 10, объясняя это нехваткой воды.

«Нам они воду дают через день на два часа. Мы один день наполняем (емкости для воды), потом один день проходит и спустя один день еще нужно будет (наполнять емкости)», - рассказал местный житель.

При этом, по словам Фархада, иногда коммунальные службы могут вне графика подать воду в течение дня. После нескольких коллективных обращений жителей, в дома которых не поступает вода, чиновники сообщили, что планируют расширить инфраструктуру, но проблема так и остается нерешенной. При этом жители платят за услугу как за круглосуточное бесперебойное водоснабжение.

Люди вынуждены искать выход из сложившейся ситуации, приобретая емкости, которые наполняют в те часы, когда вода есть. А в случае, если планируется какое-то крупное мероприятие, например, свадьба или похороны, нужно звонить в "Горводоканал", чтобы оттуда отправили водовоз.

По словам Фархада, недавно на улице, где он проживает, хоронили погибшего в СВО бойца. Он по просьбе отца погибшего позвонил в "Горводоканал" и администрацию, ему с трудом удалось дозвониться и из "Горводоканала" прислали водовоз.

Фархад сообщил, что такая проблема наблюдается на нескольких улицах - 7-й, 8-й и 9-й улицах магальной (старой) части города выше джума-мечети. Причем улицы этой части города получают воду из двух источников - кайтагского и самурского. И проблемы с водой наблюдаются у той части района, которые получают воду из кайтагского источника.

Жительница Дербента Румия, также проживающая в магальной части Дербента, подтвердила корреспонденту "Кавказского узла" проблему с подачей воды «через день». Женщина рассказала, что у нее большая семья из десяти человек, а воду они получают «через день» с 8.00 до 9.00 мск.

Женщина отметила, что такая ситуация с водоснабжением их улицы существует уже пять-шесть лет. Она также рассказала, что на вопрос жителей, почему нет возможности отказаться от подачи воды по графику профильные структуры им отвечают, что воды «не хватает». При этом сама женщина и большинство ее соседей исправно платят за коммунальные услуги.

Подобная подача холодной воды свидетельствует о нарушении права граждан на бесперебойное холодное водоснабжение, считает представитель правозащитной организации «Монитор ЖКХ».

Корреспонденту «Кавказского узла» он пояснил, что жители, не получающие должным образом коммунальную услугу, должны обратиться в свою водоснабжающую организацию и в городскую жилищную инспекцию. «Городская жилищная инспекция уже должна на основе этого обращения проконтролировать, имеется отключение или нет и насколько законно это отключение», - рассказал правозащитник.

После проверки, если факт нарушения прав установлен, представители городской жилищной инспекции составляют соответствующий акт и выписывают предписание об устранении выявленных в ходе проверки нарушений.

Правозащитник отметил, что если администрация является учредителем водоснабжающей организации и если в работе водоснабжающей организации обнаружены нарушения, то ответственность за подвоз холодной воды на те улицы, где отсутствует водоснабжение, является обязанностью администрации.

Правозащитник порекомендовал дербентцам, у которых отсутствует водоснабжение, обращаться за перерасчетом. «В таких случаях мы рекомендуем самим потребителям обращаться за перерасчетом, потому что нарушение правил предоставления коммунальной услуги в числе, которых подача воды по графику, это все влечет перерасчет платы за холодное водоснабжение», - рассказал правозащитник.

Также, по его словам, водоснабжающая организация в тех или иных городах имеет, «как правило, атрибуты монополии», и если это компания обладает такими характеристиками, то контролировать и не допускать нарушения антимонопольного законодательства может антимонопольная служба. «Федеральная антимонопольная служба может по этому поводу штрафовать или выдавать предписания водоснабжающей организации, поэтому рекомендуется направлять жалобу и в федеральную антимонопольную службу», - отметил правозащитник.

Комментариями властей Дербента и представителей горводоканала по поводу ситуации с подачей воды "Кавказский узел" пока не располагает.

"Кавказский узел" ранее писал, что весной на проблемы с водоснабжением жаловались жители нескольких сел Дагестана. Местные власти объясняли проблемы с подачей воды отсутствием осадков.

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