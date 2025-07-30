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Кавказский узел

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19:37, 30 июля 2025

Власти Дербента спустя 10 дней отреагировали на отсутствие воды

Авария на водоводе "Кайтаг-Дербент". Скриншот видео https://news-dagestan.ru/society/2025/07/30/28150.html

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В ряде микрорайонов Дербента более 10 дней нет воды, сообщил мэр города, отчитавшись об увольнении руководства водоснабжающей организации.

Как писал "Кавказский узел", жители исторической части Дербента в 2024 году жаловались на проблему с подачей питьевой воды. По словам жителей, вода подается всего раз в два дня и то не больше, чем один час. Обращения к властям города и водоканал результата не дают, сообщили они.

Об увольнении представителей водоснабжающей организации отчитался сегодня глава Дербента Ханлар Пашабеков.

"Уже более 10 дней жители ряда микрорайонов Дербента не получают воду. Ситуация возникла из-за аварий на водоводе «Кайтаг-Дербент». Ремонтные бригады работают, но жителям от этого не легче. Заключая договор с «Единым оператором РД», город рассчитывал на улучшение сложившейся годами ситуации. А на деле мы видим обратное! <...> Принято решение об увольнении ответственных руководителей и сотрудников местного филиала за за ненадлежащее исполнение своих обязанностей", - сообщил он в своем Telegram-канале.

Также по словам мэра, принято решение "усилить подвоз воды". 

"Все обращения жителей будут оперативно передаваться службам. Вся имеющаяся техника администрации задействована. Но необходимо привлечь и дополнительные водовозы. Кроме того. Считаю, что у «ЕОРД» нет морального и законного права взимать плату за период отсутствия воды. Необходимо произвести перерасчет", - заявил Пашабеков.

В другом сообщении он отчитался о посещении места очередной аварии на водопроводе. "Посетил место очередной аварии водовода «Кайтаг-Дербент» у села Геджух. Это уже четвертый прорыв на магистрали за неделю", - сообщил он.

"После ремонта потребуется время на заполнение 30-километровой трубы и городских резервуаров. Надеемся на оперативность", - заявил глава города, не указав сроков возобновления подачи воды.

Ранее об аварии на водоводе информировал глава Центра управления регионом Дагестана Исрафил Исрафилов. "На водоводе «Кайтаг–Дербент» повреждена труба — подача воды временно прекращена. Единый оператор РД сообщает, что в результате несанкционированных работ неизвестными лицами повреждена труба на водоводе «Кайтаг–Дербент». Для устранения аварии подача воды временно приостановлена", - сообщал он 24 июля.

На отсутствие воды жаловались пользователи Telegram. Так, 25 июля в Telegram-канале "Антипод. Дагестан" появилось обращение от имени жителя города. "Весь город страдает от нехватки воды", - написал он.

Сообщение главы города о состоянии водоснабжения появилось на следующий день после того как внимание к проблеме привлек Telegram-канал Mash_Gor, на который подписаны более 51 тысячи человек.

"Вот открываем воду, закрываем - воды нет", - говорит на видео женский голос.

"У соседей все емкости пустые, воды нет. Четвертые сутки воды нет абсолютно", - говорит на записи мужской гос, пока камера показывает пустые пятилитровые бутылки.

"Власти сидят тише воды - реакции на жалобы нет", - говорится в описании к видео.

Эта запись к 19.37 мск набрала 11 комментариев. "Подтверждаю. Жара под +40.  Воды нет в старой части города. И так у нас всю жизнь. То света нет, то воды нет, то газа нет", - написал, в частности, пользователь с ником Tat Al Farisi.

Отметим, что до этого глава Дербента в своем Telegram-канале писал о проблемах с подачей воды 25 июля. "Единый оператор РД в сфере водоснабжения и водоотведения» ссылается на то, что отключение электроэнергии сказывается на графике подачи воды. У водоснабжающей организации на эти случаи должны быть генераторы. Это объекты жизнеобеспечения, в связи с этим необходимо их оборудовать резервными источниками электроэнергии", - отметил Пашабеков.

Светомузыкальный фонтан в Дербенте. Скриншот фото РИА "Дагестан" от 14.07.22, https://riadagestan.ru/news/g_derbent/otkrytie_fontana_v_derbente_proydet_v_neskolko_etapov/"Кавказский узел" также писал, что в 2022 году в Дербенте открылся большой светомузыкальный фонтан, реконструированный на средства Сбербанка, власти сделали его посещение платным. Пользователи Telegram в комментариях к публикациям о его открытии указали, что в республике по-прежнему остаются проблемы с водо- и электроснабжением. Были высказаны и предложения построить в республике новые водокачки и очистные сооружения. В мэрии сообщили, что фонтан имеет замкнутый цикл работы и не расходует много воды.  На сайте "Мой Дербент", где размещен график работы фонтана на июль, не содержится информации о его отключении из-за проблем с подачей воды.

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Автор: "Кавказский узел"

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