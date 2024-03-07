Жители Дербента испытывают проблемы из-за сбоев в водоснабжении

07 марта 2024, 06:08

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Жители исторической части Дербента пожаловались на проблему с подачей питьевой воды. По словам жителей, вода подается всего раз в два дня и то не больше, чем один час. Обращения к властям города и водоканал результата не дают, отмечают они.

Сообщение о проблемах с подачей воды в Дербенте поступило в бот обратной связи "Кавказского узла".

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Жительница 7-го Магала Дербента (Магалами называют старые кварталы города, расположенные около крепости Нарын-Кала), пенсионерка Румия Исмаилова рассказала «Кавказскому узлу», что в последнее ситуация с подачей воды усугубилась.

«Почему должны страдать люди, которые оплачивают за подачу воды? Уже третий день жители 7-го Магала сидят без воды и страдают. На этот раз нам говорят, что всё из-за того, что работникам не платят зарплату по причине того, что горводканалу заблокировали счёта. Ну а мы тут при чем? Чем мы провинились? Мы постоянно платим за воду, хотя получаем ее раз в два дня и всего на один час. Пусть решают свои проблемы и не создают нам проблем. И так невозможно жить в таких условиях», - пожаловалась она.

По ее словам, в других частях города проблема с водой не такая острая, как в ее районе.

«Мы себя изгоями чувствуем. Другие части города получают воду ежедневно по три раза в день, а где-то и круглосуточно, а мы как будто не заслуживаем хорошего отношения. Мы обращались в мэрию, водоканал, говорят, что, да, знаем о вашей проблеме, попробуем решить, но ничего не делают. Проблема как была, так и осталась», - указала она.

Соседка Исмаиловой не видит смысла обращаться к властям и надеется, что публикация в СМИ даст какой-то результат.

«Сколько уже было этих обращений и никакого результата. Никто о нас не думает. Все обещают решить проблему, но ничего абсолютно не делают. Как жили без воды, так и живем без нее. Хорошо хоть воздух не перекрывают. Войдите в наше положение, напишите о проблеме. Может это поможет», - пожаловалась Джаваир «Кавказскому узлу».

По ее словам, порой воды не бывает в течение 3-4 дней.

«Я пенсионерка, в нашей семье маленькие дети и инвалид, они нуждаются в особом уходе. Но как за ними ухаживать, когда воду дают на час. Что успеть сделать: постирать, помыть посуду, искупаться, искупать детей или что? Вот как нам жить, врагу такое не пожелаешь. А иногда воды не бывает 3, 4 дня. Это вообще немыслимо», - рассказала она.

Другая жительница этой части города также пожаловалась, что часто воду дают ночью, а не днем.

«Обычно воду дают в 8 утра, а иногда получается так, что ты спишь и слышишь, как течет вода. Приходиться вставать и ночью делать домашние дела, зная, что утром уже воды не будет. Кроме этого, у всех стоят насосы, но и они не могут обеспечить нормальный поток воды. Бывает, что вода капает, а не течет. И за это мы платим деньги», - сказала Ханым «Кавказскому узлу».

В Водоканале Дербента подтвердили, что нет определенного графика подачи воды. «В городе Дербент нет круглосуточной подачи воды. Районы получают воду по очереди. В зависимости от наполнения резервуаров, подается вода. Нет графика подачи воды. Но мы стараемся подавать воду утром», - сказал «Кавказскому узлу» представитель Водоканала.

По словам собеседника, у большинства жителей установлены баки для набора воды. «К сожалению, невозможно обеспечить круглосуточное водоснабжение. Поэтому жители устанавливают баки, резервуары, чтобы набрать воду. Что касается давления, то оно у нас достаточное для обеспечения жителей воды в период ее подачи», - указал сотрудник Водоканала Дербента.

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