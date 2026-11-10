Водители в Махачкале заявили о сохранении топливного кризиса

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В Махачкале по-прежнему сложно найти работающую АЗС, а цены на бензин остаются неоправданно высокими, сообщили опрошенные "Кавказским узлом" водители. Вслед за бензином на заправках в Дагестане дорожает и газ.

Как писал "Кавказский узел", жители Дагестана неоднократно возмущались высокими, по сравнению с соседними регионами, ценами на АЗС. Бензин в Нальчике стоит на 40 рублей за литр дешевле, чем в Дагестане, рассказал в соцсети водитель из Дагестана в начале ноября. 18 октября дагестанские водители пожаловались, что бензин на заправках стоит 125-130 рублей за литр, несмотря на отчет о снижении цен.

Корреспондент "Кавказского узла" сегодня вновь посетил АЗС на центральных улицах Махачкалы – проспектах Шамиля и Акушинского, улице Исмаилова. Ситуация на них по сравнению с 15 октября не изменилась: пять из шести заправок закрыты, единственная работающая станция реализует только газ. Цена на него, по сравнению с 15 октября, повысилась на два рубля, до 47 рублей. В очереди на этой АЗС стояли 15 автомобилей.

“В центральной части города заправиться почти невозможно, АЗС по-прежнему закрыты. Приходится искать заправки на окраине, там нашел вчера бензин АИ-95 по 120 рублей за литр”, – рассказал предприниматель из Махачкалы Мурад корреспонденту “Кавказского узла”.

Газ подорожал в течение последней недели, отметил сотрудник бюджетного предприятия Махач. “Из-за высоких цен на бензин я установил в машине газовое оборудование, газом заправляться намного дешевле. Но и он дорожает: неделю назад на АЗС можно было заправиться по 45 рублей, сейчас цена доходит до 48 рублей за литр”, - сказал он.

Водитель Тагир, который недавно вернулся из поездки по Северному Кавказу, подтвердил, что в соседних регионах топливо “намного дешевле, чем в Дагестане”. “Почему наши власти не могут стабилизировать цены, не понимаю. Я работаю в курьерской службе, на своей машине развожу товары по городу. Затраты на бензин с начала года выросли в несколько раз, а еще надо найти работающую заправку”, – посетовал он.

Работник жилищно-коммунальной сферы Саид вынужденно сократил поездки на личном автомобиле. “АИ-92 стоит от 100 до 110 рублей, это очень дорого. Раньше каждый день ездил на работу на машине, теперь пользуюсь общественным транспортом. Из-за высоких цен на топливо выросли цены на многие завозные продукты”, – поделился мужчина.

Журналист Людмила Магомедова сегодня сравнила дагестанские цены на АЗС с ценами в Екатеринбурге. “Дагестанцам эти цифры только снятся: 95-й – 71-73 рубля, 92-й – 67 рублей. И не надо снова заводить эту шарманку про сетевиков. А кто мешает в Дагестан их привлечь? Об этом сами руководители республики говорили. Только не понятно, почему медлят”, - написала Магомедова в своем Telegram-канале.

"Кавказский узел" писал, что глава Дагестана Федор Щукин заявил о необходимости ускорить открытие в республике сетевых автозаправочных станций, чтобы усилить конкуренцию и снизить цены на топливо. По его словам, первая заправка "Татнефти" к 30 октября заработала в Дагестане в пусковом режиме.

К 3 ноября в республике действовали уже две АЗС, аффилированные с "Татнефтью". Выходу сетевых АЗС на рынок Дагестана мешают сопротивление местного топливного лобби, дорогая логистика и издержки компаний, работающих полностью легально, указали опрошенные "Кавказским узлом" экономист и журналист.