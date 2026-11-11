Поручение Салавова подчиненным оперативно реагировать на обращения вызвало скепсис у махачкалинцев

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Обращения махачкалинцев по поводу коммунальных проблем не должны оставаться без ответа, а каждую поступившую жалобу необходимо оперативно рассматривать и добиваться решения проблемы, заявил мэр Джамбулат Салавов. Жители Махачкалы, комментируя это поручение мэра в соцсети, указали, что сам Салавов нередко бывает недоступен для прямых обращений горожан, в том числе через соцсети, хотя требует от подчиненных оперативно реагировать на жалобы.

Глава Махачкалы Джамбулат Салавов поручил руководителям ресурсоснабжающих организаций оперативно реагировать на обращения горожан и контролировать решение каждой поступившей проблемы. По словам мэра, обращения жителей не должны оставаться без ответа, а работа с ними должна приводить к конкретным результатам. Такое поручение он дал на заседании городского актива.

"Сейчас, с началом отопительного сезона, особенно необходима слаженная работа всех структур. За тем, как отрабатываются обращения, следят профильные подразделения администрации, мои помощники и советники", – заявил Салавов, слова которого 9 ноября привел Instagram*-паблик dagestan_like со ссылкой на мэрию Махачкалы.

Этот пост в Instagram*-паблике "dagestan_like", на который подписаны около 104,5 тысячи пользователей, на 15.00 мск 11 ноября набрал 85 отметок "Нравится" и 35 комментариев.

Махачкалинцы в комментариях поставили под сомнение доступность самого главы Махачкалы для обращений горожан. Одна из местных жительниц поинтересовалась, каким образом можно обратиться непосредственно к мэру. "Как к вам лично на приём попасть?" – спросила fatimyshka__82.

"Поэтому у вас все страницы закрыты, потому что вы не контактируете с народом напрямую", – заявил djamilj1986.

Другой местный житель пожаловался на отсутствие обратной связи при обращениях по поводу коммунальной проблемы. "Нету обратной связи на звонки, почти неделю ДОСААФ без газа, куда только не звонили и звоним", – сообщил a09532021.

Другие комментаторы усомнились в эффективности поручений Салавова, указав, что обращения в городские службы не приводят к решению проблем. "Вы поручаете, но никто не выполняет свои обязанности, одни разговоры", – написала fatimyshka__82.

"Два месяца назад звонили, озвучили проблему, пришли, посмотрели и до свидания, зачем показухой заниматься? Ничего они не работают и не реагируют", – пожаловалась ha.lla2013.

"Одни только поручения", – отметил barmalei_pirat_.

"Кавказский узел" также писал, что жители Махачкалы неоднократно прибегали к радикальным способам привлечь внимание чиновников к коммунальным проблемам. Так, 13 августа жители улицы Ирчи Казака перекрыли движение транспорта после трех дней отсутствия электроснабжения. Местный житель Арсен рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что перебои с электричеством происходили ежедневно, из-за чего жильцы не могли готовить еду, стирать одежду и пользоваться лифтами. Другая жительница, Марина, пожаловалась на отсутствие реакции аварийных служб. После начала акции к протестующим приехали представители мэрии и энергетики, которые пообещали восстановить электроснабжение.

10 ноября активист движения "Город наш" Арсен Магомедов предложил обучать дагестанских школьников правилам составления обращений в органы власти, чтобы они могли добиваться решения коммунальных проблем законными способами. Активист направил соответствующее предложение в Минпросвещения РФ, а затем в Минобрнауки Дагестана и управление образования Махачкалы. По его словам, жители республики нередко перекрывают дороги из-за перебоев с водой и электричеством, поскольку не знают, как правильно обращаться к чиновникам. Магомедов подчеркнул, что таких конфликтов могло бы быть меньше при условии, что власти будут надлежащим образом реагировать на обращения. Родители школьников поддержали эту инициативу, отметив необходимость обучать детей практическим способам защиты своих прав.