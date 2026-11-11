Махачкалинец арестован за участие в деятельности ИГ*

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Советский районный суд Махачкалы заключил под стражу 26-летнего мужчину, обвиняемого в участии в деятельности террористической организации. Он подозревается в выполнении мелких поручений, в том числе заказа литературы, используемой на лекциях и проповедях.

10 ноября судом в Махачкале рассмотрено ходатайство органа предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 26-летнего уроженца Махачкалы.

По версии следствия, обвиняемый в период с января по 22 мая 2024 года находился в Каире. В ходе бесед с людьми, которые убеждали его оправдывать деятельность запрещенной в России организации "Исламское государство"* в вооруженной борьбе с правительственными силами Сирийской Арабской Республики, сам тоже стал разделять эти идеи, сообщает объединенная пресс-служба судов Дагестана в Telegram-канале.

В регионах СКФО в текущем году предотвращено 33 преступления террористической направленности и задержаны 260 человек, рапортовал Национальный антитеррористический комитет. Родственники обвиняемых в терроризме местных жителей регулярно жалуются на фальсификации и нарушения прав задержанных, а аналитики неоднократно ставили под сомнение обоснованность некоторых отчетов силовиков о предотвращенных терактах.

Также он просматривал различные публикации на новостных каналах в интернете, которые поддерживали стремление создать всемирный исламский халифат. Позже, он вступил в эту организацию и выразил готовность участвовать в её деятельности.

При этом, его участие в деятельности "ИГ"* выражалось в выполнении мелких поручений, он заказывал литературу в интернете, которая использовалась потом на лекциях и проповедях и которая оправдывала террористическую деятельность организации.

"Рассмотрев представленный материал, выслушав мнения сторон, суд удовлетворил ходатайство следствия и заключил под стражу обвиняемого сроком на 2 месяца, то есть до 8 января 2027 года", - говорится в сообщении силового ведомства.

"Кавказский узел" также писал, что в середине сентября прокуратура Кировского района Махачкалы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется в участии в деятельности запрещенной общественной или религиозной организации.

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* организация признана террористической и запрещена в России судом.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.