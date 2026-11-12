Двое жителей Дагестана осуждены за террористическую деятельность

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Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал двух жителей Дагестана виновными в преступлениях террористической направленности, в том числе в организации террористического сообщества. Они приговорены к 22 и 19 годам лишения свободы соответственно.

По версии следствия и суда, в 2023 году осужденные совместно со знакомыми создали на территории Дагестана террористическое сообщество, участники которого являлись сторонниками международной террористической организации.

Участники сообщества планировали создание незаконного вооруженного формирования и совершение преступлений террористической направленности. Также они планировали изготовление самодельного взрывного устройства, сообщила сегодня пресс-служба Следственного комитета по Дагестану в Telegram-канале.

Кроме того, один из осужденных занимался склонением новых участников к вступлению в террористическое сообщество и прошел обучение для осуществления террористической деятельности.

Они признаны виновными в организации террористического сообщества и участии в нем, вербовке в совершении преступлений террористической направленности, участии в деятельности террористической организации, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности, приготовлении к созданию незаконного вооруженного формирования и приготовлении к незаконному изготовлению взрывчатых веществ.

Приговором Южного окружного военного суда одному из осужденных назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы с отбыванием первых 6 лет в тюрьме, второму осужденному назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием первых 5 лет в тюрьме. Оба осужденных будут отбывать срок в колонии строгого режима. Кроме этого суд оштрафовал их на 600 тысяч рублей.

Ведомство не называет имен осужденных, их возраст и род занятий, а также не уточняет название террористической организации.

"Кавказский узел" также писал, что Советский районный суд Махачкалы заключил под стражу 26-летнего мужчину, обвиняемого в участии в деятельности террористической организации. Он подозревается в выполнении мелких поручений, в том числе заказа литературы, используемой на лекциях и проповедях.