Усман Нурмагомедов сохранил чемпионский титул после дисквалификации

12 ноября 2023, 13:33

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Временная дисквалификация дагестанского бойца ММА Усмана Нурмагомедова и отмена результатов боя, в котором он защитил титул чемпиона, не повлечет лишения его чемпионского титула, заявило руководство спортивной организации Bellator.

Как писал "Кавказский узел", российский боец MMA из Дагестана Усман Нурмагомедов (двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова), отстранен от боев на полгода по решению Атлетической комиссии штата Калифорния после боя с американцем Брентом Примусом. У Нурмагомедова был найден рецепт на запрещенное вещество, однако заявку на терапевтическое исключение он не подал. Нурмагомедова обвинили в нарушении антидопинговых правил, результат его боя с Примусом аннулирован.

В октябре в Сан-Диего Усман Нурмагомедов выиграл бой с Брентом Примусом на турнире Bellator 300 и таким образом защитил титул чемпиона в легком весе.

Спортивная организация Bellator не намерена лишать Усмана Нурмагомедова чемпионского титула, сообщил исполнительный директор Bellator Майк Коган. Он отметил, что организация рассматривает возможность повторного боя Нурмагомедова с Примусом.

"Это был не допинг. Никто не лишает его никаких титулов. Реванш с Брентом Примусом - единственное, что имеет смысл", - цитирует сегодня Когана "Коммерсант".

Менеджер бойца Ризван Магомедов объяснил, что Нурмагомедов «проходил лечение и принимал препараты по назначению врача» за три месяца до боя, при этом в команде не знали, что в препарате содержится запрещенное вещество.

По его словам, Нурмагомедова хотели дисквалифицировать на более длительный срок, но после предоставления документов наказание было назначено на шесть месяцев, поскольку команда должна была уведомить комиссию об использовании препаратов, пишет издание.

Напомним, родственник Усмана Нурмагомедова Хабиб Нурмагомедов - также боец смешанных боевых искусств. После боя с Элом Яквинтой в апреле 2018 года он стал первым в истории россиянином в UFC с чемпионским титулом. В начале 2019 года был дисквалифицирован. 24 октября 2020 года Нурмагомедов победил американца Джастина Гэтжи в двух раундах в поединке в Абу-Даби и вернул титул чемпиона UFC в легком весе. Сразу после боя объявил о завершении карьеры. Официально оно было подтверждено 19 марта 2021 года.

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