Усман Нурмагомедов защитил титул чемпиона PFL
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Боец MMA из Дагестана Усман Нурмагомедов победил британца Алфи Дэвиса на турнире Professional Fighters League и защитил титул чемпиона в легком весе.
Как писал "Кавказский узел", в январе 2025 года боец MMA из Дагестана Усман Нурмагомедов победил ирландца Пола Хьюза на турнире Professional Fighters League (PFL) в Дубае и защитил титул чемпиона в легком весе. Эта победа стала для Нурмагомедова 19-й, поражений на его счету не было.
Усман Нурмагомедов вновь защитил титул чемпиона Professional Fighters League в легком весе, одержав победу над британцем Алфи Дэвисом, сообщает сегодня РИА "Дагестан".
Поединок, состоявшийся в Дубае, завершился в третьем раунде удушающим приёмом, отмечается в публикации.
Для Усмана Нурмагомедова это уже пятая защита чемпионского титула PFL. В его активе теперь 21 победа и ни одного поражения, один бой признан несостоявшимся. На счету Дэвиса, ставшего в 2025 году победителем Гран-при PFL в легком весе, - 20 побед при шести поражениях и одной ничьей, пишет РИА Новости.
Напомним, Усман Нурмагомедов - двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова. В ноябре 2023 года он был отстранен от боев по решению Атлетической комиссии штата Калифорния после боя с американцем Брентом Примусом. У Усмана Нурмагомедова был найден рецепт на запрещенное вещество, однако заявку на терапевтическое исключение он не подал. Нурмагомедова обвинили в нарушении антидопинговых правил, результат его боя с Примусом был аннулирован.
Временная дисквалификация и отмена результатов боя, в котором Усман Нурмагомедов защитил титул чемпиона, не повлечет лишения его чемпионского титула, заверило после этого руководство спортивной организации Bellator.
В сентябре 2024 года Усман Нурмагомедов после временной дисквалификации победил Александра Шаблия и защитил титул чемпиона Bellator в легком весе.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.