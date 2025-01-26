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03:55, 26 января 2025

Усман Нурмагомедов защитил чемпионский титул PFL

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Боец MMA из Дагестана Усман Нурмагомедов победил ирландца Пола Хьюза на турнире PFL в Дубае и защитил титул чемпиона в легком весе.

Как писал "Кавказский узел", в сентябре 2024 года Усман Нурмагомедов после временной дисквалификации победил Александра Шаблия и защитил титул чемпиона Bellator в легком весе.

Российский боец MMA из Дагестана Усман Нурмагомедов (двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова) в ноябре 2023 года был отстранен от боев по решению Атлетической комиссии штата Калифорния после боя с американцем Брентом Примусом. У Нурмагомедова был найден рецепт на запрещенное вещество, однако заявку на терапевтическое исключение он не подал. Нурмагомедова обвинили в нарушении антидопинговых правил, результат его боя с Примусом аннулирован.

Боец смешанных боевых искусств из Дагестана Усман Нурмагомедов в титульном поединке турнира PFL победил ирландца Пола Хьюза, пишет сегодня, 26 января "Коммерсант".

По итогам боя, который состоялся в Дубае, один судья выставил ничью, двое отдали победу Нурмагомедову. Поединок продлился пять раундов. После четвертого раунда был объявлен перерыв, так как соперники столкнулись головами, в результате чего Хьюз получил рассечение на лбу, сообщает Sports.ru.

Победа в поединке стала для Нурмагомедова 19-й, поражений на его счету нет.

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Автор: "Кавказский узел"

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