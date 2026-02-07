Боец из Дагестана убит в зоне СВО

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Нурулаг Омаров убит в военной операции на Украине. С ее начала официально признаны убитыми как минимум 1804 бойца из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 6 февраля власти и силовики назвали имена как минимум 1803 бойцов из Дагестана, убитых в военной операции на Украине.

О том, что в военной операции на Украине убит Нурулаг Омаров стало известно из отчета в Telegram-канале администрации Кулинского района об открытии Сумбатлинской школе мемориальной доски бойцу. На ней указано, что Омаров убит 2 сентября 2023 года.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1804 бойцов из Дагестана.

8 декабря 2025 года районные власти сообщали об открытии мемориальных досок Абдулхалику Гаджиеву и Магомеду Кусаеву в селе Хосрех.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Имеет два ордена Мужества. Но никаких официальных почестей его семье оказано не было", - рассказала, в частности, родственница одного из убитых.