×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
15:36, 6 февраля 2026

Азербайджанскому оппозиционеру Гасанову ужесточено наказание

Эльнур Гасанов. Фото: https://www.amerikaninsesi.org/a/6949909.html

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Отбывающему наказание в виде лишения свободы члену партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Эльнуру Гасанову ужесточен режим - он переведен в крытую часть пенитенциарного комплекса Умбакы. Соратники считают, что Гасанову ухудшают условия содержания по политическим мотивам.

Как писал "Кавказский узел", Эльнур Гасанов был задержан 28 ноября 2023 года в Баку и обвинен в хранении наркотиков. Это произошло после того, как он опубликовал в соцсети видеоролик с критикой дорожной полиции. Активист заявил о своей невиновности. 2 августа ему был вынесен приговор, а 25 сентября апелляционный суд оставил приговор в силе. В партии назвали дело Гасанова сфабрикованным, а его уголовное преследование – политически мотивированным. Правозащитники признали его политзаключенным.

 Об ужесточении режима наказания Гасанову сообщил сотрудник пресс-службы партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Тезехан Мираламли.

 "Эльнура Гасанова из-за того, что он отстаивал свои права, перевели из ИУ-2 в ИУ-13, а руководство этой колонии без всяких оснований обратилось в суд с представлением об ужесточении ему режима наказания. Вообще ранее имели место случаи, когда неугодных заключенных из других колоний направляют в ИУ-13, там их втягивают в различные провокации, а потом им ужесточают режим наказания, отправляя в крытую тюрьму. Именно такое случилось и с Гасановым. Суд первой инстанции без всяких оснований удовлетворил обращение руководства колонии и постановил перевести Гасанова из ИУ-13 в крытую часть пенитенциарного комплекса Умбакы сроком на полгода. 30 января апелляционный суд оставил в силе это решение, и оно вступило в силу, было немедленно исполнено, и Эльнура Гасанова отправили в Умбакы", - рассказал Мираламли корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, 3 февраля было отложено рассмотрение кассационной жалобы Гасанова в Верховном суде Азербайджана по причине того, что оппозиционера не привезли на процесс.

 "Видимо, приказ об ужесточении наказания Гасанову поступил с самых верхов, так что перевод Гасанова в крытую тюрьму был исполнен немедленно, Пенитенциарная служба даже не подождала три-четыре дня, как обычно это бывает", - сказал Мираламли.

Он отметил, что после перевода Гасанова в Умбакы заключенный не имел возможности связаться с близкими.

"После того как Эльнура перевели в Умбакы, ему не позволили позвонить тем, с кем он постоянно поддерживал связь из тюремного заключения. Мы беспокоимся о его судьбе. Этого человека не оставляют в покое и в заключении. Он не раз проводил голодовки в знак протеста против нарушения его прав, а теперь его отправили в крытую тюрьму", - отметил Мираламли.

 Получить комментарии в Пенитенциарной службе не удалось.

 Глава Центра мониторинга политзаключенных Эльшан Гасанов ранее пояснил, что содержание в крытой тюрьме предусматривает суровые условия содержания. 

 "В крытой тюрьме заключенного максимально изолируют, его содержат в одиночной камере или в двухместной камере. В день всего на один час ему предоставляется прогулка. Свидания и телефонные разговоры предоставляются реже, чем в колонии, и таким образом он максимально изолируется от внешнего мира. Заключенный в крытой тюрьме практически весь день находится в камере, в то время как в колонии в течение дня он может перемещаться по территории учреждения", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
08:37, 6 февраля 2026
Боец из Дагестана убит на Украине
07:39, 6 февраля 2026
Военнослужащий осужден в Нальчике за длительное отсутствие в части
06:40, 6 февраля 2026
Суд в Ростове-на-Дону вынес приговор за попытку покушения на военных
05:41, 6 февраля 2026
Чиновник из Геленджика признан виновным в злоупотреблении полномочиями
04:42, 6 февраля 2026
Военный из Калмыкии убит в зоне СВО
01:50, 6 февраля 2026
Названо имя убитого на Украине военного из Дагестана
Все события дня
Новости
21:55, 5 февраля 2026
Голодающий Нурлан Гахраманлы пожаловался на отсутствие медпомощи в СИЗО
Бахруз Самедов. Фото: https://jam-news.net/
20:38, 5 февраля 2026
Бахруз Самедов начал голодовку в знак протеста против ужесточения режима
Лидеры Карабаха в зале суда. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
18:49, 5 февраля 2026
Приговоры лидерам Карабаха вызвали возмущение у армянской оппозиции
Флаги Армении и Азербайджана. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
16:35, 5 февраля 2026
Бакинские аналитики оценили перспективы развития торговых связей с Ереваном
Карабахские лидеры. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
12:36, 5 февраля 2026
Карабахские лидеры осуждены в Баку на пожизненные сроки
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
14:27, 2 февраля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Обвиняемые в военном суде Азербайджана, 17 января 2025 года. Скриншот видеозаписи https://am.sputniknews.ru/20250117/poyavilis-detali-pervogo-zasedaniya-v-baku-po-delu-byvshikh-liderov-nagornogo-karabakha-84880666.html Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку

Артемий Останин со следами побоев после задержания и ранее на сцене. Фото: https://t.me/Merkacheva/3467, Telegram-канал "Москва 24" Главное об избиении и аресте комика Артемия Останина

Адам Кадыров. Изображение создано "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot. Что известно о засекреченном инциденте с Адамом Кадыровым в Грозном

Последние записи в блогах
Фото
14:43, 3 февраля 2026
Ветер с Апшерона
Оно нам не нужно
Фото
14:23, 29 января 2026
Ветер с Апшерона
5
Мнения турок и азербайджанцев расходятся
Фото
10:28, 22 января 2026
Ветер с Апшерона
«Бесплатный» Совет Мира лучше, чем платный ООН
Все блоги
Аналитика
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
14:14, 5 января 2026
2 человека погибли и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в IV квартале 2025 года
Темы дня
Сотрудник полиции стоит рядом с мужчиной. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
06 февраля 2026, 13:36
Комментаторы призвали власти Абхазии наказать похитителя школьницы

Юрий Напсо. Фото: https://www.youtube.com/watch?v=_AhGZKoCzUo
06 февраля 2026, 11:36
Следствие прекратило дело против Напсо об изнасиловании

Забастовка сотрудников "Руставского азота". Февраль 2026 г. Фото: https://1tv.ge/ https://www.zabastcom.org/events/10176
06 февраля 2026, 09:35
Бастующие сотрудники "Руставского азота" достигли соглашения с администрацией

Девушка в суде. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
06 февраля 2026, 02:48
Жительница Дагестана осуждена на длительный срок после возвращения из Сирии

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше