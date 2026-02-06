Азербайджанскому оппозиционеру Гасанову ужесточено наказание

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Отбывающему наказание в виде лишения свободы члену партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Эльнуру Гасанову ужесточен режим - он переведен в крытую часть пенитенциарного комплекса Умбакы. Соратники считают, что Гасанову ухудшают условия содержания по политическим мотивам.

Как писал "Кавказский узел", Эльнур Гасанов был задержан 28 ноября 2023 года в Баку и обвинен в хранении наркотиков. Это произошло после того, как он опубликовал в соцсети видеоролик с критикой дорожной полиции. Активист заявил о своей невиновности. 2 августа ему был вынесен приговор, а 25 сентября апелляционный суд оставил приговор в силе. В партии назвали дело Гасанова сфабрикованным, а его уголовное преследование – политически мотивированным. Правозащитники признали его политзаключенным.

Об ужесточении режима наказания Гасанову сообщил сотрудник пресс-службы партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Тезехан Мираламли.

"Эльнура Гасанова из-за того, что он отстаивал свои права, перевели из ИУ-2 в ИУ-13, а руководство этой колонии без всяких оснований обратилось в суд с представлением об ужесточении ему режима наказания. Вообще ранее имели место случаи, когда неугодных заключенных из других колоний направляют в ИУ-13, там их втягивают в различные провокации, а потом им ужесточают режим наказания, отправляя в крытую тюрьму. Именно такое случилось и с Гасановым. Суд первой инстанции без всяких оснований удовлетворил обращение руководства колонии и постановил перевести Гасанова из ИУ-13 в крытую часть пенитенциарного комплекса Умбакы сроком на полгода. 30 января апелляционный суд оставил в силе это решение, и оно вступило в силу, было немедленно исполнено, и Эльнура Гасанова отправили в Умбакы", - рассказал Мираламли корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, 3 февраля было отложено рассмотрение кассационной жалобы Гасанова в Верховном суде Азербайджана по причине того, что оппозиционера не привезли на процесс.

"Видимо, приказ об ужесточении наказания Гасанову поступил с самых верхов, так что перевод Гасанова в крытую тюрьму был исполнен немедленно, Пенитенциарная служба даже не подождала три-четыре дня, как обычно это бывает", - сказал Мираламли.

Он отметил, что после перевода Гасанова в Умбакы заключенный не имел возможности связаться с близкими.

"После того как Эльнура перевели в Умбакы, ему не позволили позвонить тем, с кем он постоянно поддерживал связь из тюремного заключения. Мы беспокоимся о его судьбе. Этого человека не оставляют в покое и в заключении. Он не раз проводил голодовки в знак протеста против нарушения его прав, а теперь его отправили в крытую тюрьму", - отметил Мираламли.

Получить комментарии в Пенитенциарной службе не удалось.

Глава Центра мониторинга политзаключенных Эльшан Гасанов ранее пояснил, что содержание в крытой тюрьме предусматривает суровые условия содержания.

"В крытой тюрьме заключенного максимально изолируют, его содержат в одиночной камере или в двухместной камере. В день всего на один час ему предоставляется прогулка. Свидания и телефонные разговоры предоставляются реже, чем в колонии, и таким образом он максимально изолируется от внешнего мира. Заключенный в крытой тюрьме практически весь день находится в камере, в то время как в колонии в течение дня он может перемещаться по территории учреждения", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".