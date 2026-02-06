×

Лента новостей
07:39, 6 февраля 2026

Военнослужащий осужден в Нальчике за длительное отсутствие в части

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военный суд в Нальчике приговорил к пяти годам колонии Алима Егужокова, признав его виновным в самовольном оставлении части в период мобилизации.

Как писал "Кавказский узел", 24 сентября 2022 года в УК РФ были введены части 2.1, 3.1 и 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации. Поправками предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет. Ужесточение законодательства после объявления мобилизации привело к более суровым приговорам за отсутствие в воинской части или дезертирство.

Военнослужащий по фамилии Егужоков признан виновным по части 5 статьи 337 УК РФ , сообщил на своей странице во "ВКонтакте" Нальчикский гарнизонный военный суд.

По данным суда, Егужоков без уважительных причин "28 июня 2024 года, то есть в период мобилизации", совершил самовольное оставление воинской части.

"20 февраля 2025 года Егужоков был обнаружен по месту жительства сотрудником полиции, а с 28 июня до 20 февраля 2025 года Егужоков проводил время по своему усмотрению по месту своего жительства.", - говорится в публикации суда.

В судебном заседании подсудимый виновным себя в совершении вмененного ему преступления признал полностью. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет в исправительной колонии общего режима.

Имя осужденного пресс-служба суда не указала. Согласно карточке дела на сайте суда, подсудимый - Алим Егужоков. Дело поступило в суд 27 января, приговор был вынесен на первом же заседании 4 февраля.

Напомним, 21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября того же года министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.

При этом еще 12 декабря 2023 года военный суд в Майкопе в приговоре мобилизованному, оставившему часть в июне 2023 года, подчеркнул, что "в Российской Федерации объявлена частичная мобилизация, которая в период совершения преступления не была окончена".

Автор: "Кавказский узел"

