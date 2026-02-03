Курорт "Эльбрус" закрыт из-за угрозы схода лавин

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Канатные дороги и лыжные трассы на горном курорте в Кабардино-Балкарии закрыты в связи с лавиноопасностью.

Как писал "Кавказский узел", 1 февраля в связи с сильным ветром были остановлены три из пяти канатных дорог на курорте "Эльбрус": Мир-2 – Баштала, Баштала – Чиран и Мир – Гарабаши.

Согласно данным на сайте курорта, на "Эльбрусе" пять канатных дорог: Азау – Кругозор (2350 м - 3000 м), Кругозор – Мир (3000 м - 3500 м), Мир-2 – Баштала (3500 м - 3560 м), Баштала – Чиран (3560 м - 3300 м) и Мир – Гарабаши (3500 м - 3847 м).

Сегодня курорт не работает в связи с высокой лавиноопасностью, объявила администрация "Эльбруса". "Друзья, просим отнестись с пониманием! Безопасность – важнее всего", - поясняется в публикации.

Вчера, 2 февраля, канатные дороги были закрыты "в связи с регламентными работами", указано в сообщении в телеграм-канале курорта.

Днем ранее, 1 февраля, администрация курорта предупредила туристов об этом. "2 февраля, понедельник, канатные дороги будут закрыты для технического обслуживания на один день", - отмечается в публикации. Тогда же администрация курорта сообщила, что 1 февраля не будет вечернего катания "в связи с погодными условиями (лавиноопасно)".

По состоянию на 11.06 мск, в телеграм-канале курорта отключена возможность оставлять комментарии. На странице курорта во "Вконтакте", где продублированы все объявления, комментарии размещены лишь под публикацией о том, что курорт закрыт 3 февраля.

"Будет ли хотя бы вечернее катание?" - поинтересовался Александр Николаевич.

"Надолго ли в этом случае закрывается курорт?" - задал вопрос Владимир Дитятьев. По состоянию на 11.06 мск, других комментариев под публикацией нет.

Напомним, 10 января также в связи с опасностью схода лавин были закрыты все канатные дороги и лыжные трассы на курорте "Эльбрус". Они открылись на следующий день.

6 декабря 2025 года состоялось официальное открытие горнолыжного сезона на курорте "Эльбрус". По случаю открытия на курорте запущена новая зона катания с двумя канатными дорогами, а в восточном секторе обустроены 5,2 километра новых трасс.

После того как из-за пандемии коронавируса многие страны закрыли границы, российские туристы обратили больше внимания на курорты внутри страны, в частности, на Северном Кавказе. Одним из наиболее популярных горнолыжных курортов стал "Эльбрус". При этом отдыхающие жаловались на очереди на подъемники и пробки на дорогах.

В 2025 году курорты Кабардино-Балкарии, по данным властей, посетили два миллиона туристов, турпоток вырос на 13,7%.

Приэльбрусье – зимний курорт в Кабардино-Балкарии, который пользуется популярностью среди любителей горнолыжного спорта, фрирайда, сноуборда и других экстремальных видов отдыха.

В сентябре 2025 года в результате обрыва троса канатной дороги на горе Эльбрус погибли три человека, еще несколько человек получили травмы. По делу о гибели людей были задержаны и арестованы директор и главный инженер компании, обслуживающей канатную дорогу. В январе дело было передано в суд.

Также прокуратура подала в суд иски в интересах сыновей двух погибших мужчин. Один из потерпевших потребовал 10 миллионов рублей компенсации за гибель отца, второй - 15 миллионов рублей.