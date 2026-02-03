×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
11:07, 3 февраля 2026

Курорт "Эльбрус" закрыт из-за угрозы схода лавин

Курорт "Эльбрус". Фото: https://resort-elbrus.ru/tracks

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Канатные дороги и лыжные трассы на горном курорте в Кабардино-Балкарии закрыты в связи с лавиноопасностью.

Как писал "Кавказский узел", 1 февраля в связи с сильным ветром были остановлены три из пяти канатных дорог на курорте "Эльбрус": Мир-2 – Баштала, Баштала – Чиран и Мир – Гарабаши.

Согласно данным на сайте курорта, на "Эльбрусе" пять канатных дорог: Азау – Кругозор (2350 м - 3000 м), Кругозор – Мир (3000 м - 3500 м), Мир-2 – Баштала (3500 м - 3560 м), Баштала – Чиран (3560 м - 3300 м) и Мир – Гарабаши (3500 м - 3847 м).

Сегодня курорт не работает в связи с высокой лавиноопасностью, объявила администрация "Эльбруса". "Друзья, просим отнестись с пониманием! Безопасность – важнее всего", - поясняется в публикации.

Вчера, 2 февраля, канатные дороги были закрыты "в связи с регламентными работами", указано в сообщении в телеграм-канале курорта.

Днем ранее, 1 февраля, администрация курорта предупредила туристов об этом. "2 февраля, понедельник, канатные дороги будут закрыты для технического обслуживания на один день", - отмечается в публикации. Тогда же администрация курорта сообщила, что 1 февраля не будет вечернего катания "в связи с погодными условиями (лавиноопасно)".

По состоянию на 11.06 мск, в телеграм-канале курорта отключена возможность оставлять комментарии. На странице курорта во "Вконтакте", где продублированы все объявления, комментарии размещены лишь под публикацией о том, что курорт закрыт 3 февраля.

"Будет ли хотя бы вечернее катание?" - поинтересовался Александр Николаевич.

"Надолго ли в этом случае закрывается курорт?" - задал вопрос Владимир Дитятьев. По состоянию на 11.06 мск, других комментариев под публикацией нет.

Напомним, 10 января также в связи с опасностью схода лавин были закрыты все канатные дороги и лыжные трассы на курорте "Эльбрус". Они открылись на следующий день.

6 декабря 2025 года состоялось официальное открытие горнолыжного сезона на курорте "Эльбрус". По случаю открытия на курорте запущена новая зона катания с двумя канатными дорогами, а в восточном секторе обустроены 5,2 километра новых трасс.

После того как из-за пандемии коронавируса многие страны закрыли границы, российские туристы обратили больше внимания на курорты внутри страны, в частности, на Северном Кавказе. Одним из наиболее популярных горнолыжных курортов стал "Эльбрус". При этом отдыхающие жаловались на очереди на подъемники и пробки на дорогах.

В 2025 году курорты Кабардино-Балкарии, по данным властей, посетили два миллиона туристов, турпоток вырос на 13,7%.

Приэльбрусье – зимний курорт в Кабардино-Балкарии, который пользуется популярностью среди любителей горнолыжного спорта, фрирайда, сноуборда и других экстремальных видов отдыха.

В сентябре 2025 года в результате обрыва троса канатной дороги на горе Эльбрус погибли три человека, еще несколько человек получили травмы. По делу о гибели людей были задержаны и арестованы директор и главный инженер компании, обслуживающей канатную дорогу. В январе дело было передано в суд.

Также прокуратура подала в суд иски в интересах сыновей двух погибших мужчин. Один из потерпевших потребовал 10 миллионов рублей компенсации за гибель отца, второй - 15 миллионов рублей.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
12:05, 3 февраля 2026
Шесть комбатантов из Волгоградской области объявлены убитыми
10:09, 3 февраля 2026
Четыре гражданина Азербайджана арестованы за участие в боях на Украине
08:10, 3 февраля 2026
Атака БПЛА произошла в Ростовской области
01:34, 3 февраля 2026
Дела о миллиардных хищениях на оборонзаказе дошли до суда в Ростове-на-Дону
00:40, 3 февраля 2026
Уроженец Дагестана заподозрен в причастности к подготовке теракта в Адыгее
23:15, 2 февраля 2026
Боец из Северной Осетии убит в зоне СВО
Все события дня
Новости
Александр Сокуров. Фото: LucaFazPhoto. https://ru.wikipedia.org/
15:36, 2 февраля 2026
Сокуров поддержал свое исключение из совета по развитию кино
Разрушенный памятник в Нальчике. Кадр видео издания "Газета Юга" https://t.me/gazetayuga/11010
14:00, 1 февраля 2026
Разрушение памятника фронтовикам в Нальчике возмутило пользователей Telegram
Канатная дорога на "Эльбрусе". Фото: https://pravitelstvo.kbr.ru/
12:02, 1 февраля 2026
Канатные дороги на "Эльбрусе" закрыты для туристов
Памятник защитникам Нальчика, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Фото: управление СКР по Кабардино-Балкарии https://kbr.sledcom.ru/news/item/2057836/
11:03, 1 февраля 2026
Чиновники попали под следствие после разрушения памятника в Нальчике
Общежитие на улице Кадырова, 15а. Стоп-кадр видео "Кавказского узла", https://www.youtube.com/watch?v=DufgbbLDxGo&t=23s
18:18, 31 января 2026
Реакция пользователей соцсети подчеркнула остроту проблемы аварийного жилья в Нальчике
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
14:27, 2 февраля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Бекхан Барахоев. Фото: Targimingush https://ru.wikipedia.org Чем известен Бекхан Барахоев

Конфликт у офиса Wildberries. 18 сентября 2024 года. Скриншот видео Телеграм-канал Mash Как перестрелка в Wildberries связана с Кадыровым

Адам Кадыров. Изображение создано "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot. Что известно о засекреченном инциденте с Адамом Кадыровым в Грозном

Последние записи в блогах
Фото
13:14, 2 февраля 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
1
Полицейские нанесли травму инвалиду, и он же потом был осужден
Фото
13:10, 31 января 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Неожиданное решение Верховного суда КБР по делу профессора Хоконова
Фото
14:35, 29 января 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
«Случайный» победитель аукциона
Все блоги
Аналитика
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
14:14, 5 января 2026
2 человека погибли и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в IV квартале 2025 года
Темы дня
Протестующие на проспекте Руставели, 2 февраля 2026 года. Фото: Nino Kikvadze / Publika
02 февраля 2026, 23:58
Проевропейский протест в Тбилиси продолжается 432 дня подряд

Каспийский городской суд. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
02 февраля 2026, 19:43
Замглавы Минстроя Дагестана заочно приговорен к длительному сроку

Ахмед Батлухский. Фото: https://www.instagram.com/p/DQy6Qy7jL70/ принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
02 февраля 2026, 16:58
Ахмад Батлухский освобожден под личное поручительство

Описание канала проекта "Дозор в Волгограде"*. Скриншот Telegram
30 января 2026, 21:44
Минюст объявил иноагентом проект "Дозор в Волгограде"*

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше