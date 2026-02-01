×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
14:00, 1 февраля 2026

Разрушение памятника фронтовикам в Нальчике возмутило пользователей Telegram

Разрушенный памятник в Нальчике. Кадр видео издания "Газета Юга" https://t.me/gazetayuga/11010

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Пользователи Telegram эмоционально отреагировали на разрушение облицовки памятника участникам Великой Отечественной войны. Объяснение мэрии Нальчика авторы комментариев сочли неубедительным.

Как писал "Кавказский узел", 31 января Следком сообщил, что уголовное дело по статье о халатности возбуждено в связи с частичным разрушением в Нальчике памятника участникам Великой Отечественной войны. Следствие считает, что чиновники не обеспечили сохранность и не провели своевременно реставрацию мемориала.

В свою очередь администрация Нальчика заявила, что облицовка памятника разрушилась "в результате атмосферного и температурного воздействия". Специалисты администрации ежегодно после зимы составляют "ведомость объема работ по всем памятникам города" и локально-сметный расчет "с целью приведения в соответствие памятников ВОВ", подчеркнула мэрия.

Версию мэрии привело поздно вечером 31 января в своем телеграм-канале издание "Газета Юга", ранее в тот же день опубликовавшее собственное видео из сквера, где находится мемориал. Видеороликом проиллюстрирована публикация о том, что Следком начал доследственную проверку.

На кадрах ролика видны значительные разрушения облицовки памятника, облицовочные плиты и их обломки лежат у его основания. Территория мемориала огорожена бело-красной сигнальной лентой. Непосредственно около памятника людей нет, но неподалеку видны прохожие. Человек, снимающий видео, демонстрирует в кадре разрушения, но не комментирует их.

Также издание опубликовало информацию о возбуждении уголовного дела в отношении чиновников. Под этими тремя публикациями в телеграм-канале издания размещены, по состоянию на 13.58 мск 1 февраля, 41, 84 и 48 комментариев.

Пирамидам в Египте повезло и с погодой, и со временем

Авторы некоторых комментариев скептически отреагировали на разъяснение мэрии. "Ну конечно! Пирамидам в Египте повезло и с погодой, и со временем, и с атмосферными и температурными воздействиями! Какое глупое объяснение!" – написала, в частности, Элеонора.

"Ужас, погода виновата", - возмутилась Оксана. "Просто нет слов. Отмазки", - высказал мнение Тимур.

Ощущение, что за этим памятником никто и никогда не следит

Другие пользователи сочли ситуацию результатом некачественных работ и недостаточного контроля со стороны чиновников.

"Было и есть ощущение, что за этим памятником никто и никогда не следит", - написал, в частности, А.Т. "А так, позор, конечно", - добавил этот же пользователь в другом комментарии.

"На "совесть", видать, сделано было", - заметил kkk. "Кто бы ни был, это не специалисты, посмотрите на слой, которым приклеена была плитка, криво, косо все, стыки ничем не заполнены, тяп-ляп", - написал еще один пользователь.

"Так все верно, попала вода, замерзла, расширилась, вон плитка и упала, только туда вода не должна была попасть. На таких объектах надо каждый год регламентные работы проводить", - высказал мнение E.

Это могло закончиться огромной трагедией. Повезло, что обошлось без жертв

"Виноваты недобросовестные работники. Им же заплатили, они взялись за эту работу", - заявила Фарида Дадова-далова. "У памятников часто дети играются, это могло закончиться огромной трагедией. Повезло, что обошлось без жертв. Нужно тщательно проверить все памятники на всей территории КБР!" – написал L.O.

У части пользователей особенную эмоциональную реакцию вызвал тот факт, что разрушенным оказался памятник защитникам Нальчика.

Позор! Это плевок в лицо нашим ветеранам

"Бесстыжие! Потомки!" – написала, в частности, Наталья Варава. "Позорище", - лаконично высказалась Ольга Приказчикова. "Позорище", - написал и V M.

Во время Великой Отечественной войны Нальчик находился в оккупации немецко-фашистскими войсками с октября 1942 года по январь 1943 года, говорится в справке "Кавказского узла" "Нальчик".

"Позор! Это плевок в лицо нашим ветеранам, нашим воинам, положившим свои жизни за освобождение нашей земли. Как же так можно не любить свой город, не уважать свою историю?!" - возмутилась Елена Velena.

"Со временем всё рукотворное под влиянием климата разрушается, поэтому все памятники, стоящие на государственной земле, и поставлены на баланс, и выделяются небольшие суммы на их поддержание в чистоте и т.д. Просто у нас есть несколько служб, которые в данном случае допустили элементарное неуважение к людям, отдавшим жизнь за наше государство", - написал Artur.

"К сожалению, многие памятники у нас в очень неважном состоянии. А здесь просто уже последствие бесконтрольного состояния объекта истории и памяти воинов. […] Восстановить надо срочным образом!" – высказала мнение Бэлла.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Канатная дорога на "Эльбрусе". Фото: https://pravitelstvo.kbr.ru/
12:02, 1 февраля 2026
Канатные дороги на "Эльбрусе" закрыты для туристов
Памятник защитникам Нальчика, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Фото: управление СКР по Кабардино-Балкарии https://kbr.sledcom.ru/news/item/2057836/
11:03, 1 февраля 2026
Чиновники попали под следствие после разрушения памятника в Нальчике
Общежитие на улице Кадырова, 15а. Стоп-кадр видео "Кавказского узла", https://www.youtube.com/watch?v=DufgbbLDxGo&t=23s
18:18, 31 января 2026
Реакция пользователей соцсети подчеркнула остроту проблемы аварийного жилья в Нальчике
Военный покидает часть. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
07:32, 31 января 2026
Военнослужащий осужден в Нальчике за самовольный уход из части
Канатная дорога на Эльбрусе. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
18:23, 30 января 2026
Дело об аварии на канатной дороге на Эльбрусе дошло до суда
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:29, 15 января 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Адам Кадыров. Изображение создано "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot. Что известно о засекреченном инциденте с Адамом Кадыровым в Грозном

Артемий Останин со следами побоев после задержания и ранее на сцене. Фото: https://t.me/Merkacheva/3467, Telegram-канал "Москва 24" Главное об избиении и аресте комика Артемия Останина

Никол Пашинян и Баграт Галстанчн. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot Главное о политических арестах в Армении

Последние записи в блогах
Фото
13:10, 31 января 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
1
Неожиданное решение Верховного суда КБР по делу профессора Хоконова
Фото
14:35, 29 января 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
«Случайный» победитель аукциона
Фото
17:29, 27 января 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
1
Как в Нальчике во время войны спасали евреев
Все блоги
Аналитика
14:14, 5 января 2026
2 человека погибли и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в IV квартале 2025 года
13:41, 5 января 2026
В декабре 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе был убит один человек
Темы дня
Описание канала проекта "Дозор в Волгограде"*. Скриншот Telegram
30 января 2026, 21:44
Минюст объявил иноагентом проект "Дозор в Волгограде"*

Мансур Мовлаев. Фото: https://www.facebook.com/fergananews/posts/ принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
30 января 2026, 12:24
Генпрокуратура Казахстана постановила выдать Мансура Мовлаева России

Участница протестов в Тбилиси с грузинским флагом перед кордоном полиции, декабрь 2024 года. Фото корреспондента “Кавказского узла” Азиза Каримова.
30 января 2026, 03:45
24 страны ОБСЕ задействовали Московский механизм в связи с нарушениями прав человека в Грузии

Мазутная крошка, найденная на пляже. 28 января 2026 г. Фото: https://t.me/setisitolopata/2389
29 января 2026, 17:25
Отмена турналога в Анапе совпала с отчетом волонтеров о некачественно убранном мазуте

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше