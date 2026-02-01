Разрушение памятника фронтовикам в Нальчике возмутило пользователей Telegram

Пользователи Telegram эмоционально отреагировали на разрушение облицовки памятника участникам Великой Отечественной войны. Объяснение мэрии Нальчика авторы комментариев сочли неубедительным.

Как писал "Кавказский узел", 31 января Следком сообщил, что уголовное дело по статье о халатности возбуждено в связи с частичным разрушением в Нальчике памятника участникам Великой Отечественной войны. Следствие считает, что чиновники не обеспечили сохранность и не провели своевременно реставрацию мемориала.

В свою очередь администрация Нальчика заявила, что облицовка памятника разрушилась "в результате атмосферного и температурного воздействия". Специалисты администрации ежегодно после зимы составляют "ведомость объема работ по всем памятникам города" и локально-сметный расчет "с целью приведения в соответствие памятников ВОВ", подчеркнула мэрия.

Версию мэрии привело поздно вечером 31 января в своем телеграм-канале издание "Газета Юга", ранее в тот же день опубликовавшее собственное видео из сквера, где находится мемориал. Видеороликом проиллюстрирована публикация о том, что Следком начал доследственную проверку.

На кадрах ролика видны значительные разрушения облицовки памятника, облицовочные плиты и их обломки лежат у его основания. Территория мемориала огорожена бело-красной сигнальной лентой. Непосредственно около памятника людей нет, но неподалеку видны прохожие. Человек, снимающий видео, демонстрирует в кадре разрушения, но не комментирует их.

Также издание опубликовало информацию о возбуждении уголовного дела в отношении чиновников. Под этими тремя публикациями в телеграм-канале издания размещены, по состоянию на 13.58 мск 1 февраля, 41, 84 и 48 комментариев.

Пирамидам в Египте повезло и с погодой, и со временем

Авторы некоторых комментариев скептически отреагировали на разъяснение мэрии. "Ну конечно! Пирамидам в Египте повезло и с погодой, и со временем, и с атмосферными и температурными воздействиями! Какое глупое объяснение!" – написала, в частности, Элеонора.

"Ужас, погода виновата", - возмутилась Оксана. "Просто нет слов. Отмазки", - высказал мнение Тимур.

Ощущение, что за этим памятником никто и никогда не следит

Другие пользователи сочли ситуацию результатом некачественных работ и недостаточного контроля со стороны чиновников.

"Было и есть ощущение, что за этим памятником никто и никогда не следит", - написал, в частности, А.Т. "А так, позор, конечно", - добавил этот же пользователь в другом комментарии.

"На "совесть", видать, сделано было", - заметил kkk. "Кто бы ни был, это не специалисты, посмотрите на слой, которым приклеена была плитка, криво, косо все, стыки ничем не заполнены, тяп-ляп", - написал еще один пользователь.

"Так все верно, попала вода, замерзла, расширилась, вон плитка и упала, только туда вода не должна была попасть. На таких объектах надо каждый год регламентные работы проводить", - высказал мнение E.

Это могло закончиться огромной трагедией. Повезло, что обошлось без жертв

"Виноваты недобросовестные работники. Им же заплатили, они взялись за эту работу", - заявила Фарида Дадова-далова. "У памятников часто дети играются, это могло закончиться огромной трагедией. Повезло, что обошлось без жертв. Нужно тщательно проверить все памятники на всей территории КБР!" – написал L.O.

У части пользователей особенную эмоциональную реакцию вызвал тот факт, что разрушенным оказался памятник защитникам Нальчика.

Позор! Это плевок в лицо нашим ветеранам

"Бесстыжие! Потомки!" – написала, в частности, Наталья Варава. "Позорище", - лаконично высказалась Ольга Приказчикова. "Позорище", - написал и V M.

Во время Великой Отечественной войны Нальчик находился в оккупации немецко-фашистскими войсками с октября 1942 года по январь 1943 года, говорится в справке "Кавказского узла" "Нальчик".

"Позор! Это плевок в лицо нашим ветеранам, нашим воинам, положившим свои жизни за освобождение нашей земли. Как же так можно не любить свой город, не уважать свою историю?!" - возмутилась Елена Velena.

"Со временем всё рукотворное под влиянием климата разрушается, поэтому все памятники, стоящие на государственной земле, и поставлены на баланс, и выделяются небольшие суммы на их поддержание в чистоте и т.д. Просто у нас есть несколько служб, которые в данном случае допустили элементарное неуважение к людям, отдавшим жизнь за наше государство", - написал Artur.

"К сожалению, многие памятники у нас в очень неважном состоянии. А здесь просто уже последствие бесконтрольного состояния объекта истории и памяти воинов. […] Восстановить надо срочным образом!" – высказала мнение Бэлла.