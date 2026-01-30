Контрактник из Волгоградской области убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Андрей Минаков из Новоаннинского района убит в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 1650 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 29 января были официально признаны убитыми не менее 1649 военных из Волгоградской области.

Число убитых на Украине бойцов с юга России превысило 8550 Не менее 4213 бойцов из СКФО и 4344 - из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

О том, что на Украине убит военнослужащий из Волгоградской области Андрей Минаков, сообщила администрация Панфиловского сельского поселения на своей странице во "ВКонтакте".

Андрей Минаков родился 6 августа 1985 года в поселке Панфилово. Учился в Панфиловской средней школе. В 2002 году окончил в поселке СПТУ по специальности "тракторист". Срочную службу не проходил, но 9 сентября 2024 года заключил контракт. Занимал должность стрелка мотострелкового отделения. Убит 26 октября 2024 года в зоне боевых действий. У него остались родители и сестра, сообщила администрация.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1650 комбатантов из Волгоградской области.

Ранее о смерти бойца из Новоаннинского района сообщалось 27 января, тогда власти сообщили, что в зоне СВО убит Владимир Зайцев.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

После того как Путин объявил о "частичной мобилизации" в сентябре 2022 года, в Волгоградской области и других регионах юга России были зафиксированы попытки мобилизовать людей, которые в силу возраста или состояния здоровья не должны отправляться в зону боевых действий. Губернатор признал, что многие мобилизованные не соответствуют критериям, установленным Путиным. Однако заявление главы региона не повлияло на режим мобилизации в Волгограде.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов. "В феврале 2023 года позвонили откуда-то, чтобы уточнить, разыскиваю ли я мужа или нет. А я обращалась с этими запросами еще в конце октября 2022 года", - рассказала, в частности, вдова одного из убитых.