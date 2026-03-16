Жители волгоградского хутора добились решения проблемы с организацией школьных перевозок

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Прокуратура Жирновского района после жалоб жителей хутора Недоступов подала иск в суд с требованием обеспечить хуторян школьным автобусом, суд удовлетворил иск.

В хуторе Недоступов Жирновского района родители были вынуждены возить детей в Красноярскую среднюю школу №2 за свой счет.

Местные власти не организовали доставку учеников до школы несмотря на то, что она находится на расстоянии более шести километров от хутора, пишет 14 марта "Высота 102".

Жители хутора обратились в прокуратуру, которая по итогам проверки подала исковое заявление в суд с требованием признать незаконным бездействие администрации района. Суд иск удовлетворил, судебный акт вступил в законную силу. Теперь власти должны обеспечить доставку учащихся в школу и обратно.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в 2024 году жители хутора Свиридовский пожаловались, что детей перестали возить в школу, расположенную в хуторе Ближнеосиновский, которая находится в 8 километрах. Причиной стало увольнение водителя школьного автобуса, замену которому никак не могут найти.